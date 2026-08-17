Đám cưới hot nhất Hollywood: Vợ chồng Justin Bieber ôm ấp tình tứ, Kylie Jenner khóa môi say đắm "chàng thơ" Timothée

Tờ Page Six đưa tin nữ người mẫu Jordyn Woods và ngôi sao bóng rổ NBA Karl-Anthony Towns vừa tổ chức đám cưới ngoài trời theo phong cách black-tie tại Malibu, California (Mỹ) vào ngày 15/8. Trong ngày trọng đại, Jordyn Woods ghi điểm với chiếc váy cưới trắng tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, thanh lịch với phần tà voan mềm mại phía sau. Cô khéo léo tạo điểm nhấn bằng chiếc khăn ren thanh mảnh quấn quanh cổ, giúp tổng thể thêm phần tinh tế. Trong khi đó, chú rể Karl-Anthony Towns bảnh bao và nam tính trong bộ tuxedo đen cổ điển, kết hợp cùng đôi giày da đồng màu.

Là những nhân vật nổi tiếng hàng đầu, đám cưới của Jordyn Woods và Karl-Anthony Towns không khác gì lễ trao giải, quy tụ hàng loạt gương mặt đình đám trong giới giải trí và thể thao như vợ chồng Justin - Hailey Bieber, cặp tình nhân đình đám Timothée Chalamet - Kylie Jenner, Stassie Karanikolaou, Victoria Villarroel, Michael B. Jordan, Teyana Taylor, Ben Stiller, Josh Hart, Jalen Brunson, OG Anunoby, Jose Alvarado, Chris Paul, Kentavious Caldwell-Pope, Nic Vansteenberghe, Olandria Carthen... Các khách mời được yêu cầu chỉ diện đồ đen khi đến dự đám cưới. Sau buổi lễ, họ được tặng những chiếc áo hoodie thiết kế riêng với dòng chữ "Married in 5", cùng nhiều món quà từ Jordyn Woods và Karl-Anthony Towns.

Người mẫu Jordyn Woods và ngôi sao bóng rổ NBA Karl-Anthony Towns vừa tổ chức đám cưới ngoài trời lãng mạn. Ảnh: BACKGRID.

Cô dâu - chú rể nở nụ cười vô cùng hạnh phúc trong ngày vui của mình. Ảnh: BACKGRID.

Họ trao cho nhau nụ hôn nồng nàn trên bãi cỏ. Ảnh: BACKGRID.

Dàn khách mời toàn là những nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực thể thao - giải trí được Jordyn Woods và Karl-Anthony Towns yêu cầu diện đồ đen khi đến dự đám cưới của họ. Ảnh: Entertainmenttonight.

Sự xuất hiện của dàn sao hạng A Hollywood làm lu mờ cô dâu - chú rể. Trong đó, cặp đôi Justin - Hailey Bieber, Timothée Chalamet - Kylie Jenner nhận được sự chú ý lớn của truyền thông lẫn công chúng. Đây là lần hiếm hoi 2 cặp tình nhân siêu hot gặp gỡ và chụp hình chung tại một sự kiện. Justin Bieber và "chàng thơ" Timothée Chalamet không quen nhau, nhưng Hailey Bieber - Kylie Jenner là "đôi bạn thân lông mày" có tiếng trong showbiz. Họ từng dính drama đá đểu Selena Gomez khi nữ ca sĩ chia sẻ về sự cố làm hỏng lông mày của mình.

Tại đám cưới của Jordyn Woods, vợ chồng Justin - Hailey Bieber ôm ấp, quất quít không rời. Về phía Kylie Jenner, việc cô xuất hiện tại hôn lễ của Jordyn Woods gây xôn xao. Năm 2019, Jordyn Woods từng gây chấn động khi "tòm tem" với Tristan Thompson - bạn trai của chị gái Kylie Jenner. Dù vậy, Kylie Jenner vẫn cố để bỏ qua lỗi lầm của cô bạn thân người mẫu mặc cho những thành viên trong gia đình nhà Kim tẩy chay Jordyn Woods. Thế nhưng, sau đó Jordyn Woods vẫn chứng nào tật nấy, lén lút qua lại với bạn trai cũ của Kylie - James Harden. Mất hết niềm tin vào Jordyn Woods, Kylie Jenner từng hủy kết bạn và nghỉ chơi cô bạn "tiểu tam mặt dày nhất Hollywood".

Do đó, việc Kylie Jenner đưa bạn trai Timothée Chalamet đến dự ngày vui của Jordyn Woods khiến ai nấy đều bất ngờ. Trong hôn lễ, Timothée Chalamet và Kylie Jenner tình bể bình, chẳng ngại trao nhau nụ hôn say đắm giữa dàn khách mời toàn sao.

Đây là lần hiếm hoi 2 cặp tình nhân siêu hot ở Hollywood là Justin - Hailey Bieber, Timothée Chalamet - Kylie Jenner gặp gỡ và chụp hình chung tại một sự kiện. Ảnh: X.

Justin - Hailey Bieber, Timothée Chalamet - Kylie Jenner quấn quít nhau không rời tại đám cưới đồng nghiệp. Ảnh: X

Kylie Jenner gây chú ý khi đến tham dự đám cưới của Jordyn Woods. Nữ người mẫu từng cướp bạn trai của chị gái Kylie và sau đó còn qua lại với bạn trai cũ của cô. Ảnh: X.

Nữ tỷ phú và chàng thơ của mình vô cùng tình cảm, hết hôn má...

... lại đến hôn môi. Ảnh: X.

Nguồn: Page Six