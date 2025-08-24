Dân mạng thắc mắc mãi về chiếc xe cửa lùa lạ, dán ngụy trang, quanh xe lắp đầy cảm biến: Của hãng nào?

Thời gian gần đây, nhiều người dùng mạng đã đăng bài trên các hội nhóm về xe và giao thông nhằm tìm kiếm thông tin về những chiếc xe lạ xuất hiện trên đường. Chiếc xe này có dáng dấp của một mẫu MPV gia đình, được dán đề can ngụy trang; thú vị hơn cả, trên xe lắp rất nhiều loại cảm biến.

Thông thường, những xe được dán đề can ngụy trang thường là những xe trong quá trình thử nghiệm, sắp được bán ra thị trường. Điều này khiến không ít người cho rằng chiếc xe này cũng có thể đang phục vụ nghiên cứu, chuẩn bị được ra mắt.

Chiếc xe dán đề can ngụy trang trong nhiều bài đăng trên mạng xã hội.

Theo tìm hiểu, chiếc xe được dán ngụy trang này thuộc mẫu Pacifia do Chrysler sản xuất. Mẫu xe này có kích thước tương tự như KIA Carnival, được thiết kế với tối đa 8 ghế ngồi. Một điều đáng chú ý là chiếc xe xuất hiện tại Việt Nam không phải mẫu xe thuộc đời mới nhất; do đó, nhiều phán đoán cho rằng chiếc xe này có mục đích nghiên cứu khác, nhiều khả năng không được bán ra thị trường.



Chiếc xe ngụy trang này là Chrysler Pacifia.

Trước đây, nhiều chiếc xe của VinFast trước khi được bán ra thị trường cũng đã chạy thử nghiệm với hệ thống cảm biến lắp trên xe. Tuy nhiên, hệ thống trên chiếc Chrysler Pacifia này có phần khác biệt.

Dựa vào hình ảnh, có thể thấy rằng vị trí, chủng loại của các cảm biến này khá giống với loại mà Waymo, Torc Robotics trang bị trên các xe Chrysler Pacifia tự lái của mình.

Waymo là đơn vị thuộc công ty mẹ của Google, chuyên nghiên cứu và phát triển xe tự hành; hiện nay, đơn vị đã triển khai thử nghiệm xe dịch vụ tự hành ở một số khu vực tại Mỹ. Trong khi đó, Torc Robotics hiện đã tập trung vào phát triển xe tải hạng nặng tự lái.

Xe Chrysler Pacifia tự hành do Waymo quản lý.



Theo các thông tin đã đăng tải từ trước, chiếc Chrysler Pacifia thử nghiệm này xuất hiện tại Việt Nam sớm nhất từ khoảng đầu tháng 6 năm nay. Một chiếc xe được đưa về cũng dán số 017 ở trụ C, tương tự xe được dán đề can ngụy trang trong các bài đăng của người dùng mạng xã hội.



Cảm biến LiDAR là một trong các loại cảm biến được lắp trên xe. Cảm biến này phát ra các chùm tia laser và dựa vào phản hồi để nhận biết môi trường xung quanh. Khác với camera có thể ghi lại được hình ảnh thực tế không gian, LiDAR giúp hệ thống nhận biết không gian dưới dạng điểm.



Xe Chrysler Pacifia trang bị cảm biến tự lái trong bài đăng khác.

Trong khi nhiều đơn vị sử dụng LiDAR cho hệ thống tự lái, Elon Musk - người đứng đầu Tesla - lại công khai bày tỏ không ủng hộ công nghệ này, cho rằng nếu con người có thể lái xe với mắt để quan sát thì xe tự lái cũng chỉ cần tới camera là đủ.

Khác với, LiDAR có thể đo chính xác khoảng cách từ xe đến các vật thể ở môi trường xung quanh; tuy nhiên, điểm trừ là mật độ điểm của laser đóng góp lớn trong việc giúp hệ thống nhận diện vật thể. Điều này đặc biệt quan trọng, bởi nếu một quả bóng bay vô tình bay ngang đầu xe, hệ thống phải nhận biết được đây có thể không phải là một mối nguy thay vì phanh khẩn cấp.

Tại Việt Nam, Vingroup (thông qua các đơn vị trực thuộc), Đại học Phenikaa là hai đơn vị tiêu biểu phát triển công nghệ xe tự hành. Cả hai đơn vị này đều đã từng giới thiệu các xe có khả năng tự hành cao, song, chưa được thương mại hóa. Hiện chưa rõ đơn vị nào đang vận hành chiếc Chrysler Pacifia được nhắc tới.