Dân văn phòng thắc mắc liệu có nên nhảy việc lúc này: Giám đốc Tuyển dụng tiết lộ con số gây sốc, nghe xong tự biết câu trả lời!

Khoảng 2 năm gần đây, làn sóng “lay-off”, cắt giảm nhân sự khiến tất cả chúng ta - đặc biệt là dân văn phòng, dè chừng hơn với quyết định nhảy việc. Chuyện nghỉ xong rồi thất nghiệp tới cả nửa năm, không tìm được “bến đỗ mới” là thực trạng không ít người đang gặp phải, phần nào cho thấy thị trường việc làm vẫn đang trong tình trạng “cầu nhiều hơn cung”.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sự đìu hiu này cũng kéo dài không dưới 1 năm rồi, thế nên nhiều người thắc mắc: Không biết từ giờ đến cuối năm 2025, tình hình có “dễ thở” hơn không? Và liệu lúc này có phải thời điểm mà dân văn phòng nên chuyển việc hoặc thậm chí là “nhảy” sang hẳn một ngành mới?

Nguyễn Thái Hà - CEO John Hunt

Cách đây chưa lâu, trên kênh TikTok cá nhân, chị Nguyễn Thái Hà - CEO John Hunt (Công ty cung cấp Dịch vụ Tuyển dụng, săn nhân tài) cũng đã có những chia sẻ về chuyện này.

Vị trí Kế toán Trưởng mà tỷ lệ chọi là 1/100, chứng tỏ thị trường việc làm vẫn đang rất khó khăn!

Trong video chia sẻ nhận định về tình hình thị trường tuyển dụng lúc này, CEO Nguyễn Thái Hà đã kể một câu chuyện như sau, để phần nào chứng minh thị trường việc làm vẫn còn đang rất khó khăn.

“Gần đây bên mình có nhận tuyển dụng vị trí Kế toán Trưởng cho 1 doanh nghiệp tại TP.HCM. Và cái đợt tuyển dụng đó, bọn mình đã nhận được gần 100 CV ứng tuyển. Khi mà mình biết được con số này, thì mình thật sự trải qua 1 cái khoảnh khắc như là tỉnh thức ấy, là thị trường đang rất khó khăn. Đương nhiên với nghề nghiệp của mình, ngày nào mình cũng tiếp xúc với các thông tin từ thị trường lao động, nhưng mà 100 CV cho 1 vị trí Kế toán Trưởng thì thật sự là phải “wow”.

Bởi vì vị trí Kế toán Trưởng trong doanh nghiệp là vị trí mà có tính ổn định cao nhất, cũng là cái vị trí mà chủ doanh nghiệp ít muốn thay nhất, ít muốn có biến động nhất. Vậy mà có tới 100 CV ứng tuyển cho 1 vị trí này thì chúng ta cũng có thể phần nào thấy được tình hình đang như thế nào” - Chị Thái Hà chia sẻ.

Song, chị cũng nhấn mạnh rằng đây chỉ là quan điểm và góc nhìn của cá nhân chị khi làm việc trong lĩnh vực “săn nhân tài”, hoàn toàn không đại diện cho phát ngôn của bất kỳ tổ chức nào.

Dù có làm việc trong lĩnh vực Kế - Kiểm hay không, thì cũng không quá khó để chúng ta hiểu rằng: Vị trí Kế toán Trưởng là người hiểu rõ bộ máy cũng như tình hình tài chính của doanh nghiệp nhất. Vị trí này nếu tuyển mới sẽ cần 1 khoảng thời gian để tìm hiểu, tiếp nhận bàn giao và thích nghi, chưa kể, người có đủ năng lực và kiến thức chuyên môn để đảm nhận vị trí Kế toán Trưởng cũng phải có nhiều năm kinh nghiệm. Vậy mà vẫn đang loay hoay thất nghiệp, tìm việc mới, đáp án cho thắc mắc “liệu thị trường việc làm đã bớt khó khăn?”, hay “liệu có nên nhảy việc lúc này?”, đã phần nào rõ ràng.

“Một doanh nghiệp có thể mỗi năm có 1 Giám đốc Marketing, mỗi năm có 1 Giám đốc Kinh doanh, không sao cả. Nhưng mà vị trí Kế toán Trưởng mà có sự thay đổi, thì chủ doanh nghiệp cũng không quá mong muốn cái điều đó đâu” - Chị Thái Hà khẳng định 1 lần nữa.

Cần chuẩn bị những gì trước khi nhảy việc ở thời điểm này?

Thị trường việc làm đang “khó nhằn” hơn bao giờ hết, nên nếu vẫn muốn rời bỏ công việc hiện tại, chúng ta không nên có suy nghĩ “cứ nghỉ cái đã rồi tính tiếp”. Bởi như vậy chẳng khác nào tự dồn bản thân vào… ngõ cụt.

Để nghỉ việc và không hối hận, cần chuẩn bị kỹ lưỡng về tài chính, kỹ năng và cả phương án dự phòng.

Trước hết, quỹ dự phòng là “áo phao” bắt buộc phải có. Các chuyên gia tài chính thường khuyên mỗi người nên để riêng một khoản tương đương 3-6 tháng chi phí sinh hoạt trước khi nghỉ việc. Khoản tiền này không chỉ giúp bạn yên tâm trang trải các khoản cố định như tiền nhà, ăn uống, đi lại… mà còn cho phép bạn có thời gian tìm kiếm cơ hội mới phù hợp, thay vì phải chấp nhận vội một công việc chỉ vì áp lực tiền bạc. Trong bối cảnh thị trường việc làm còn cạnh tranh cao, vai trò “tấm đệm” của quỹ dự phòng càng trở nên cấp thiết, giúp bạn tránh tình trạng vừa nghỉ việc đã rơi vào khủng hoảng tài chính.

Bên cạnh đó, hãy chủ động xây dựng một công việc tay trái hoặc nguồn thu nhập phụ khác trước khi chính thức nghỉ. Đó có thể là kinh doanh online, làm freelancer, dạy kỹ năng chuyên môn, hoặc bất kỳ công việc nào bạn có thể duy trì song song với công việc chính. Thu nhập này không chỉ bổ sung cho quỹ dự phòng mà còn tạo cảm giác an toàn khi bạn chưa tìm được việc mới.

Cuối cùng, đừng quên trau dồi kỹ năng nghiệp vụ trong suốt quá trình chuẩn bị. Nhiều người chỉ tập trung vào việc chau chuốt CV hay Porfolio, chăm chỉ lướt các website/hội nhóm tuyển dụng, mà quên mất việc nâng cấp bản thân. Đó có thể là học thêm một chứng chỉ chuyên môn, thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ, cập nhật xu hướng mới trong ngành, hoặc đơn giản là luyện các kỹ năng mềm như giao tiếp, quản lý thời gian, thuyết trình… Những yếu tố này không chỉ giúp hồ sơ của bạn nổi bật hơn mà còn tăng khả năng thích nghi khi bước sang môi trường mới, thậm chí là một lĩnh vực hoàn toàn khác.

Trong bối cảnh thị trường việc làm còn nhiều khó khăn như hiện nay, quyết định nhảy việc không thể dựa vào cảm xúc hay sự chán nản nhất thời đâu, nhớ nhé!