Đằng sau cảnh quay rùng mình nhất Mưa Đỏ: Nam chính ngứa ngáy không chịu nổi, bị tất cả đồng nghiệp xa lánh

30-08-2025 - 23:34 PM | Lifestyle

Khán giả cũng thấy... "ngứa online" khi biết sự thật về cảnh phim này của Mưa Đỏ.

Bộ phim Mưa Đỏ không chỉ được yêu thích bởi nội dung phản ánh tinh thần tự hào dân tộc mà tất cả những thông tin liên quan đến diễn viên, hậu trường hiện cũng đang là chủ đề hot trên mạng xã hội. Nếu những cảnh cháy nổ đều dùng bom, lửa thật, cảnh ăn rắn cũng là rắn thật thì nam chính Phương Nam cũng có một cảnh dùng "đạo cụ thật 100%" khiến khán giả nghe mà rùng mình. Và những đạo cụ mà anh rùng ở đây là rất nhiều chấy. 

Trong phim, Phương Nam vào vai Tạ, anh nông dân Thanh Hóa lên đường ra trận. Tạ là người duy nhất có rất nhiều chấy trên đầu, chấy cắn đến độ đầu toàn sẹo. Tưởng đâu tất cả chỉ là sản phẩm của hóa trang, ai ngờ ekip đã thực sự... thả một nắm chấy lên đầu Phương Nam trong phân cảnh anh viết thư về cho gia đình và bị đồng đội phát hiện đầu toàn chấy.

Phân cảnh đầu toàn chấy của Phương Nam hóa ra là dùng chấy thật

Phương Nam thậm chí còn chia sẻ ngay cả khi chưa bước vào ghi hình, anh đã liên tục gãi, ngứa ngáy không chịu nổi khiến đạo diễn lo sẽ ảnh hưởng tới raccord. Anh còn chia sẻ thêm chính vì trên đầu toàn chấy thật nên các đồng nghiệp không dám lại gần anh, sợ lây chấy. Điều này y hệt phân cảnh trong phim, khi các đồng đội trêu chọc, xa lánh Tạ và bị Tạ bắt chấy bỏ lên đầu. Nghe chia sẻ của nam diễn viên về hậu trường phân cảnh này, khán giả còn rùng mình hơn cả khi xem hậu trường những phân cảnh mưa bom bão đạn, nhiều bình luận còn cho rằng mình... ngứa online.

Nói thêm về Mưa Đỏ, đây là bộ phim chiến tranh Việt Nam nhân dịp kỷ niệm Quốc Khánh 2/9, lấy bối cảnh chiến dịch lịch sử tại Thành cổ Quảng Trị 1972. Phim tái hiện 81 ngày đêm khốc liệt khi những người lính trẻ phải đối mặt bom đạn ngút trời để giữ từng tấc đất quê hương. Đạo diễn đã lựa chọn lối kể giàu cảm xúc, đan xen hình ảnh khốc liệt của chiến trường với những khoảnh khắc đời thường đầy nhân văn, khiến người xem không chỉ chứng kiến sự tàn bạo của chiến tranh mà còn cảm nhận được sức mạnh niềm tin và tình đồng đội. Hình ảnh những chiếc khăn đỏ nhuốm máu, hòa cùng cơn mưa cuối trận chiến, trở thành biểu tượng cứu rỗi, gột rửa hận thù và khơi lên hi vọng. Với quy mô hoành tráng và thông điệp mạnh mẽ, Mưa Đỏ không chỉ là phim chiến tranh mà còn là bản hùng ca bi tráng về sự hy sinh của một thế hệ.

Theo Mai Hân

