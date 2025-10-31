Đằng sau việc các 'ông lớn' lãi đậm

Theo báo cáo tài chính quý III năm nay của Công ty Sữa Việt Nam (Vinamilk - mã chứng khoán: VNM), doanh thu hợp nhất đạt 16.968 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu hợp nhất lũy kế 9 tháng đạt 46.678 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần hợp nhất trong nước của VNM đạt 37.118 tỷ đồng.

Cả hoạt động kinh doanh trong nước và nước ngoài của VNM đều tăng trưởng so với quý trước. Cụ thể, ở thị trường nội địa, doanh thu thuần hợp nhất tăng gần 5% so với cùng kỳ, đạt 13.494 tỷ đồng, đóng góp gần 80% doanh thu thuần hợp nhất quý III. Động lực tăng trưởng đến từ chuyển đổi số và đóng góp từ thương mại điện tử, tăng độ phủ cửa hàng Vinamilk, sản phẩm mới và hiệu quả từ các chiến dịch marketing.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần hợp nhất trong nước đạt 37.118 tỷ đồng. Doanh thu thuần hợp nhất nước ngoài của Vinamilk tăng gần 33% so với cùng kỳ, đạt 3.459 tỷ đồng. Các thị trường trọng điểm tại Châu Á và Châu Phi tăng trưởng mạnh.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong quý III đạt lần lượt 3.126 tỷ đồng và 2.511 tỷ đồng, tăng hơn 6% và gần 5% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt lần lượt 8.173 tỷ đồng và 6.586 tỷ đồng, tương ứng thu nhập mỗi cổ phần đạt 2.804 đồng.

Bà Mai Kiều Liên - Tổng Giám đốc Vinamilk - cho biết: “Mức doanh thu và lợi nhuận quý III của Vinamilk cho thấy chúng tôi đang đi đúng hướng trong hành trình tái định vị thương hiệu và chuyển đổi số. Sự cải thiện đến từ cả hoạt động kinh doanh trong nước và nước ngoài là nền tảng quan trọng để công ty hướng đến hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã được đại hội cổ đông phê duyệt”.

Tương tự, Công ty CP Tập đoàn VNG (mã chứng khoán: VNZ) công bố báo cáo tài chính quý III, với doanh thu thuần đạt 2.894 tỷ đồng - tăng 12% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau điều chỉnh đạt 263 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ - nhờ kiểm soát chi phí chặt chẽ.

Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng đạt hơn 67 tỷ đồng, tăng tới 572% so với cùng kỳ. VNG cho biết đây là kết quả của doanh thu tăng trưởng tốt, quản lý chi phí hiệu quả, đồng thời đầu tư tài chính dài hạn giảm so với quý III/2024.

Báo cáo tài chính quý III của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán: KBC) vừa công bố cho thấy, doanh thu thuần ghi nhận hơn 1.347 tỷ đồng, lãi ròng hơn 307 tỷ đồng - tăng lần lượt 42% và 57% so với cùng kỳ.

KBC cho biết nguyên nhân chủ yếu do doanh thu từ mảng khu công nghiệp, chuyển nhượng bất động sản và nhà xưởng tăng so với cùng kỳ khiến lợi nhuận tăng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần gần 5.039 tỷ đồng, lãi sau thuế gần 1.563 tỷ đồng - gấp 2,5 và 3,9 lần cùng kỳ. Động lực đến từ hoạt động cho thuê đất và cơ sở hạ tầng khu công nghiệp hơn 3.680 tỷ đồng (gấp 3,3 lần), chuyển nhượng bất động sản hơn 696 tỷ đồng (tăng 65% so với cùng kỳ) và phát sinh gần 133 tỷ đồng từ việc bán nhà xưởng.

Thời điểm ngày 30/9, tổng tài sản Kinh Bắc đạt gần 66.600 tỷ đồng, tăng 49% so với đầu năm. Lượng tiền và tương đương tiền hơn 9.400 tỷ đồng, tăng 43%. Hàng tồn kho cũng tăng mạnh 81% lên gần 25.100 tỷ đồng, do dự án Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát tăng 92% lên hơn 16.200 tỷ đồng, Khu công nghiệp Lộc Giang gấp gần 25 lần đầu năm, lên hơn 1.400 tỷ đồng.

Trong khi đó, nợ phải trả KBC tiếp tục tăng mạnh 68%, lên gần 40.500 tỷ đồng. Riêng nợ vay tài chính lên tới 27.000 tỷ đồng với phần lớn vay dài hạn ngân hàng, gấp 2,7 lần đầu năm và chiếm 67% tổng nợ.

Quý III, Tổng Công ty CP Đầu tư quốc tế Viettel (Viettel Global - mã chứng khoán: VGI) đạt doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất đạt 11.622 tỷ đồng, tăng 27% so với quý III/2024. Đây là quý thứ 8 liên tiếp doanh nghiệp này duy trì tốc độ tăng trưởng trên 20%. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.160 tỷ đồng, tăng 569% so với cùng kỳ - lập kỷ lục mới về lợi nhuận theo quý cao nhất và tăng trưởng tốt nhất của Viettel Global.

Viettel Global đạt lợi nhuận sau thuế đạt 7.427 tỷ đồng - gấp hơn 2 lần con số của 9 tháng đầu năm 2024.

Đáng chú ý, tất cả các thị trường Viettel đầu tư đều tăng trưởng cao về doanh thu, tiêu biểu như Viettel Tanzania tăng 46%, Viettel Haiti tăng 32%, Viettel Myanmar tăng 31%. Ngay cả các thị trường Viettel chiếm lĩnh thị phần trên 70% như Burundi, Lumitel cũng tăng trưởng lên đến 40%.

Tính chung 9 tháng, doanh thu thuần của VGI đạt 31.881 tỷ đồng (tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm ngoái), lợi nhuận sau thuế đạt 7.427 tỷ đồng (gấp hơn 2 lần con số của 9 tháng đầu năm 2024). Tính đến 30/9, tổng tài sản hợp nhất đạt 73.877 tỷ đồng, tăng thêm 10.438 tỷ đồng (tương đương 16%) so với đầu năm.

Lợi nhuận quý III của Tổng Công ty CP May Việt Tiến (mã chứng khoán: VGG) đạt mức cao nhất từ 2019, nhờ nguồn thu tài chính bật 310% và lãi liên kết gấp rưỡi cùng kỳ, đưa kết quả 9 tháng vượt 18% chỉ tiêu năm.

Cụ thể, May Việt Tiến ghi nhận lãi ròng 119 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước nhưng là mức lãi hàng quý cao nhất kể từ đầu năm 2019. Doanh thu cũng tăng 1% lên hơn 2.722 tỷ đồng.

Điểm sáng của kết quả kinh doanh nằm ở phần thu tài chính, tăng đột biến 310% lên hơn 38 tỷ đồng cùng với phần lãi công ty liên kết gấp rưỡi cùng kỳ, đạt gần 30 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần VGG đạt gần 7.897 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ và lập mức đỉnh lịch sử. Lãi ròng đạt gần 311 tỷ đồng, tăng 22% và là mức cao nhất 7 năm theo chu kỳ 9 tháng. Với kết quả này, VGG thực hiện được 81% kế hoạch doanh thu và vượt 18% mục tiêu lợi nhuận cả năm.