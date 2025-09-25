Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Danh sách 8 dự án mở đường, nhà ở sắp động thổ, khởi công tại Đồng Nai

25-09-2025 - 09:17 AM | Bất động sản

Lễ động thổ, khởi công 8 dự án nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 25-9, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch tổ chức Lễ động thổ, khởi công các dự án chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trên địa bàn tỉnh.

Danh sách 8 dự án mở đường, nhà ở sắp động thổ, khởi công tại Đồng Nai- Ảnh 1.

Nghi thức động thổ khu căn hộ K-Home Cityview của Tập đoàn Kim Oanh tại Đồng Nai vào ngày 23-9 vừa qua

Cụ thể, vào ngày 27-9, tỉnh Đồng Nai sẽ đồng loạt tổ chức lễ khởi công, động thổ 8 dự án. Trong đó, có 7 dự án nhà ở xã hội (NƠXH) gồm: Khu nhà ở xã hội ChC1 và ChC2, phường Phước Tân; nhà ở xã hội tại phường Tam Hiệp; khu chung cư nhà ở xã hội tại khu đất 2,1 ha, xã Phước An; khu chung cư nhà ở xã hội tại khu đất 3,7 ha, xã Phước An; nhà ở xã hội tại khu đất 3,5 ha, xã Trảng Bom; nhà ở xã hội tại khu đất 2,85 ha, phường Hố Nai và Dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Tân Triều.

1 dự án tổ chức lễ khởi công là Dự án xây dựng đường Liên Cảng (giai đoạn 1).

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà, phát triển NƠXH là chỉ tiêu đã được đưa vào Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời cũng là chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của tỉnh. Điều này có nghĩa là mỗi bước đi trong phát triển kinh tế đều phải gắn liền với việc nâng cao chất lượng sống cho người dân, đúng tinh thần “lấy người dân làm trung tâm” trong mọi chính sách phát triển, không hy sinh công bằng, tiến bộ và an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng đơn thuần.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu các dự án nói trên khẩn trương hoàn thành thủ tục pháp lý theo quy định, đảm bảo đủ điều kiện để tổ chức lễ động thổ, khởi công công trình. Chuẩn bị kỹ các điều kiện kỹ thuật, vật chất cần thiết để tổ chức lễ động thổ, khởi công những dự án theo hình thức trực tiếp. Đảm bảo chương trình diễn ra trang trọng, hiệu quả, chất lượng và tiết kiệm.

Theo Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt mục tiêu đến năm 2030, toàn tỉnh sẽ phát triển 66.700 căn NƠXH.

Bộ Xây dựng thông tin về "siêu dự án" đường sắt 187km, 7 tỷ USD kết nối Việt Nam - Trung Quốc


Theo Nguyễn Tuấn

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Toàn cảnh công trường nâng cầu lớn nhất Việt Nam: Huy động hơn 100 bộ kích thuỷ lực, nâng cầu 11.000 tấn, sai số dưới 1mm

Toàn cảnh công trường nâng cầu lớn nhất Việt Nam: Huy động hơn 100 bộ kích thuỷ lực, nâng cầu 11.000 tấn, sai số dưới 1mm Nổi bật

Giá đất nền Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng... hiện nay ra sao?

Giá đất nền Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng... hiện nay ra sao? Nổi bật

Biệt phái viên chức đi hỗ trợ bồi thường, tái định cư cao tốc TPHCM - Mộc Bài

Biệt phái viên chức đi hỗ trợ bồi thường, tái định cư cao tốc TPHCM - Mộc Bài

08:04 , 25/09/2025
Đề xuất đặt cọc đấu giá đất bằng 50% giá khởi điểm

Đề xuất đặt cọc đấu giá đất bằng 50% giá khởi điểm

08:02 , 25/09/2025
Diễn biến mới nhất vụ 'bê bối bất động sản' lớn nhất miền Trung

Diễn biến mới nhất vụ 'bê bối bất động sản' lớn nhất miền Trung

08:01 , 25/09/2025
Malta Land phân phối phân khu The Campus 2 tại đại đô thị xanh đáng sống bậc nhất xứ Nghệ

Malta Land phân phối phân khu The Campus 2 tại đại đô thị xanh đáng sống bậc nhất xứ Nghệ

08:00 , 25/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên