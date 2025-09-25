Danh sách 8 dự án mở đường, nhà ở sắp động thổ, khởi công tại Đồng Nai

Ngày 25-9, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch tổ chức Lễ động thổ, khởi công các dự án chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trên địa bàn tỉnh.

Nghi thức động thổ khu căn hộ K-Home Cityview của Tập đoàn Kim Oanh tại Đồng Nai vào ngày 23-9 vừa qua

Cụ thể, vào ngày 27-9, tỉnh Đồng Nai sẽ đồng loạt tổ chức lễ khởi công, động thổ 8 dự án. Trong đó, có 7 dự án nhà ở xã hội (NƠXH) gồm: Khu nhà ở xã hội ChC1 và ChC2, phường Phước Tân; nhà ở xã hội tại phường Tam Hiệp; khu chung cư nhà ở xã hội tại khu đất 2,1 ha, xã Phước An; khu chung cư nhà ở xã hội tại khu đất 3,7 ha, xã Phước An; nhà ở xã hội tại khu đất 3,5 ha, xã Trảng Bom; nhà ở xã hội tại khu đất 2,85 ha, phường Hố Nai và Dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Tân Triều.

1 dự án tổ chức lễ khởi công là Dự án xây dựng đường Liên Cảng (giai đoạn 1).

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà, phát triển NƠXH là chỉ tiêu đã được đưa vào Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời cũng là chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của tỉnh. Điều này có nghĩa là mỗi bước đi trong phát triển kinh tế đều phải gắn liền với việc nâng cao chất lượng sống cho người dân, đúng tinh thần “lấy người dân làm trung tâm” trong mọi chính sách phát triển, không hy sinh công bằng, tiến bộ và an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng đơn thuần.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu các dự án nói trên khẩn trương hoàn thành thủ tục pháp lý theo quy định, đảm bảo đủ điều kiện để tổ chức lễ động thổ, khởi công công trình. Chuẩn bị kỹ các điều kiện kỹ thuật, vật chất cần thiết để tổ chức lễ động thổ, khởi công những dự án theo hình thức trực tiếp. Đảm bảo chương trình diễn ra trang trọng, hiệu quả, chất lượng và tiết kiệm.

Theo Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt mục tiêu đến năm 2030, toàn tỉnh sẽ phát triển 66.700 căn NƠXH.



