Phạm Vĩnh Khương cho biết dự án này ở mức độ rất cao từ tạo hình ảnh, dựng bối cảnh đến hậu kỳ. Thời gian qua giới chuyên môn đã chú ý đến đạo diễn trẻ Phạm Vĩnh Khương, bởi anh luôn năng động tìm tòi hướng đi mới và đang tiếp tục đẩy giới hạn sáng tạo của mình sang một nấc thang mới.

Những sản phẩm gần đây của cộng đồng sáng tạo Solentic, do anh sáng lập, như MV: "Mắt Bão", "Lạy trời" hay phim ngắn "Shadow of The Wolf", đã cho thấy một cách tiếp cận khác biệt: AI không còn là công cụ phụ trợ, mà là nền tảng sản xuất cốt lõi.

Làm phim 100% AI, nhưng con người vẫn là chủ đạo

Chia sẻ về dự án phim mới, Phạm Vĩnh Khương cho biết tác phẩm được tạo ra bằng 100% AI ở tất cả các khâu, từ kịch bản, hình ảnh đến âm thanh. Tuy nhiên, anh nhấn mạnh vai trò quyết định của con người: "Về ý tứ, nội dung, thông điệp và ý tưởng, tôi luôn là người chủ trương, chủ động toàn phần".

Đạo diễn Phạm Vĩnh Khương và đạo diễn Charlie Nguyễn trong cuộc thi phim ngắn AI đầu tiên tại Việt Nam

Theo anh, ở thời điểm hiện tại, AI hoàn toàn có thể tạo nên những thước phim đạt độ chân thật tiệm cận, thậm chí trong một số trường hợp còn vượt trội hơn CGI truyền thống về mặt kỹ xảo.

Điều quan trọng hơn, nhiều sản phẩm của Solentic đã lấy được trọn vẹn cảm xúc người xem, thậm chí khiến không ít khán giả rơi nước mắt – một minh chứng rằng công nghệ không làm "lạnh" nghệ thuật nếu được dẫn dắt đúng cách.

Chủ động sáng tạo để không bị chi phối

Dự án phim và MV mới do Solentic Group sản xuất, được thực hiện 100% trên điện thoại thông minh. Phim dài khoảng 90 phút, MV trên 5 phút, tiếp tục theo đuổi phong cách trừu tượng – siêu tưởng.

Dù nhận được sự quan tâm tài trợ từ nhiều thương hiệu và các nhà phát triển phần mềm, đạo diễn Phạm Vĩnh Khương vẫn chọn con đường tự chủ toàn phần, bởi theo anh, kinh phí hiện tại vẫn trong tầm kiểm soát của ê-kíp.

Kịch bản phim do đạo diễn Phạm Vĩnh Khương lên ý tưởng và AI viết thành kịch bản

Sự độc lập này giúp tác phẩm không bị chi phối nội dung hay ý tưởng, tránh những can thiệp mang tính quảng cáo hay ràng buộc quyền lợi từ bên thứ ba.

Hai "công thức" sản xuất: truyền thống và AI

Nói về sự khác biệt giữa làm phim truyền thống và làm phim bằng AI, đạo diễn cho rằng đây không chỉ là khác biệt công nghệ, mà là khác biệt về bản chất quy trình: Với phim truyền thống, người làm phim phải tuân theo quy trình vật lý: bối cảnh, máy móc, nhân sự, hậu cần; Với AI, sản phẩm được tạo ra bằng code và lệnh, nơi đạo diễn "đối thoại" trực tiếp với thuật toán.

Sau dự án này, Phạm Vĩnh Khương tiết lộ anh sẽ tạm gác AI trong vai trò sáng tác cá nhân. Sắp tới, anh dự định thực hiện một bộ phim hoàn toàn không có sự can thiệp của AI, quay bằng điện thoại, không ê-kíp, không thiết bị hỗ trợ, không dựng hậu kỳ, theo hình thức one-shot duy nhất.

Phim của anh đi theo thể loại ẩn dụ, trừu tượng và siêu tưởng

Dự án này hướng đến việc xác lập kỷ lục thế giới về phim one-shot timelines dài nhất, đồng thời toàn bộ kinh phí tài trợ sẽ được dùng để gây quỹ hỗ trợ các bạn trẻ khuyết tật tay chân, bại liệt nhưng có ước mơ làm phim.

Song song đó, Solentic cũng dự kiến mở khóa đào tạo miễn phí về làm phim AI cho những hoàn cảnh đặc biệt này – bởi theo đạo diễn, AI có thể trở thành một "trợ lý" mạnh mẽ, giúp họ hiện thực hóa giấc mơ sáng tạo mà trước đây tưởng chừng không thể.

AI – "loại cọ mới" của điện ảnh

Từ góc nhìn của Phạm Vĩnh Khương, AI không thay thế hoạt hình 3D hay điện ảnh truyền thống: "AI không phải là sự phủ định, nó là một loại cọ mới. Nếu 3D là sự cầu kỳ của một người thợ điêu khắc, thì AI là sự bùng nổ của một nhà giả kim".

AI mở ra cơ hội cho những đạo diễn độc lập hiện thực hóa các đại cảnh hoành tráng – điều trước đây chỉ các studio triệu đô mới làm được. Phim 3D đại diện cho sự kiểm soát chặt chẽ từng chi tiết, còn phim AI là sự tương tác giữa con người và thuật toán, nơi đạo diễn học cách điều khiển sự hỗn loạn để tạo ra cái đẹp.

Phim của Phạm Vĩnh Khương kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn đẹp với nỗ lực bức phá của anh