Đất nền tỉnh tăng giá như “lên đồng”

Gần đây, giá đất nền tại các tỉnh lân cận TP.HCM, đặc biệt ở những khu vực sáp nhập vào TP.HCM, liên tục biến động. Nhà đầu tư âm thầm tìm mua đất, khiến các phòng công chứng luôn đông đúc.

Ghi nhận tại một phòng công chứng ở Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 22/5, nhiều người phải xếp hàng dài chờ làm thủ tục đất đai. Có người đến từ 6 giờ sáng nhưng đến chiều mới hoàn thành thủ tục.

Giá đất nền tại đây tăng mạnh. Mức tăng ghi nhận từ 200 đến 400 triệu đồng so với cuối năm 2024. Đặc biệt, một số lô đất vị trí đẹp tăng gần 600 triệu đồng chỉ trong hai tháng. Ví dụ, lô đất 100m² tại Phú Mỹ được rao bán 2,35 tỷ đồng vào đầu tháng 3/2025, tăng lên 2,6 tỷ đồng vào tháng 4/2025, và mới đây được chốt giao dịch ở mức 2,95 tỷ đồng.

Tại Dĩ An, Bình Dương, giá đất nền cũng tăng mạnh so với cuối năm 2024. Đất nền dự án tăng 20-30%, trong khi đất thổ cư trong dân tăng 10-20%. Dù giao dịch thị trường chững hơn so với quý 1/2025, giá vẫn âm thầm tăng.

Anh T, một nhà đầu tư đất nền cho biết, đầu năm 2025, lô đất nền tại Dĩ An giá 2,6-2,8 tỷ đồng khá phổ biến, nhưng hiện nay khó tìm lô đất dưới 3 tỷ đồng. Các lô đất trong dự án đã có sổ tăng ít nhất 200-300 triệu đồng, thậm chí có lô tăng đến 500 triệu đồng trong 3 tháng. Việc tăng giá nhanh đã khiến nhiều nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc giao dịch.

Tại Đồng Nai, các khu vực Nhơn Trạch và Long Thành tiếp tục là điểm nóng về giá bất động sản. Đồng thời, đất vườn ở Định Quán và Cẩm Mỹ cũng ghi nhận dấu hiệu tăng giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại Nhơn Trạch, giao dịch hiện chậm hơn so với đầu năm 2025, nhưng giá đã thiết lập mặt bằng mới. Đất nền dự án diện tích 90m2 tại đây tăng từ 1,4 tỷ đồng lên 1,7-1,8 tỷ đồng. Đất nền mặt tiền có giá tăng từ 1,6 tỷ đồng lên 2,3 tỷ đồng/ nền. Mức tăng mạnh nhất được ghi nhận vào tháng 1 và tháng 2/2025, sau đó chững lại từ cuối tháng 3/2025 đến nay. Dù giá đã chững lại nhưng so với cùng kỳ năm ngoái, đất nền tại Nhơn Trạch đã tăng từ 20-40% (tùy theo vị trí và khu vực).

Tại Tp.HCM, giá đất nền đã tăng ít nhất 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Các lô đất diện tích trên 50m2, giá từ 2,6 tỷ đồng vào cuối năm 2024, nay đã tăng lên 3-3,2 tỷ đồng. Hiện tại, sản phẩm giá 3 tỷ đồng rất khó tìm. Dự báo giá sẽ tiếp tục tăng khi hạ tầng khu vực này đang dần hoàn thiện.

Theo báo cáo từ DKRA Consulting, trong quý 1/2025 nguồn cung sơ cấp đất nền phía Nam. ghi nhận mức giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, lượng lớn sản phẩm phân bổ chủ yếu ở các nhóm dự án đã mở bán trước đó và tập trung tại ba thị trường chủ lực là Long An, Bình Dương, Đồng Nai khi chiếm khoảng 82% tỷ trọng cung sơ cấp của thị trường, tương đương khoảng 5,336 sản phẩm hiện đang mở bán.

Nguồn cung mới tại khu vực vẫn duy trì tình trạng khan hiếm, chỉ chiếm khoảng 16% trên tỷ trọng cung sơ cấp, giảm khoảng 28% so với cùng kỳ năm 2024. Sức cầu chung của thị trường ghi nhận nhiều tín hiệu phục hồi tích cực, lượng tiêu thụ tăng gấp 6,1 lần so với quý 1/2024. Phần lớn giao dịch phân bổ ở thị trường Bình Dương với tỷ trọng đạt 63.3% trên tổng lượng tiêu thụ sơ cấp của thị trường.

Theo đơn vị này, thị trường thứ cấp đất nền đang bước vào giai đoạn phục hồi sôi động so với cuối năm 2024, mức tăng giá phổ biến từ 12% - 16%. Bên cạnh đó, thị trường cũng xảy ra hiện tượng sốt đất cục bộ tại các tỉnh thành có thông tin sáp nhập vào Tp.HCM, với mức tăng lên đến 20% - 30%.