Dấu ấn Austdoor tại hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam (VIIF 2025)

Sau 4 ngày đồng hành cùng cộng đồng ngành công nghiệp Việt Nam (12–15/11/2025) tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Tập đoàn Austdoor (ADG) đã khép lại hành trình tại VIIF 2025 với nhiều dấu ấn nổi bật, ghi đậm vị thế tiên phong trong lĩnh vực cửa cuốn – nhôm công nghiệp – giải pháp truyền tải điện an toàn busway.

Gian hàng Tập đoàn Austdoor nổi bật – Điểm chạm công nghệ tại VIIF 2025

Không gian triển lãm của Austdoor đã thu hút hàng ngàn lượt khách tham quan ngay từ những giờ đầu mở cửa. Với chủ đề "Giải pháp toàn diện về cửa cuốn và nhôm công nghiệp", gian hàng mang đến trải nghiệm trực quan về loạt sản phẩm và giải pháp mới, từ cửa cuốn công nghiệp thế hệ mới đến các ứng dụng nhôm cho vận tải, pin, công trình và thiết bị công nghệ cao.

Khách tham quan được trực tiếp xem demo, trải nghiệm thực tế và lắng nghe tư vấn chuyên sâu từ đội ngũ kỹ thuật – chuyên gia Austdoor.

Dấu ấn Austdoor tại hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam (VIIF 2025)- Ảnh 1.

Chuỗi hội thảo chuyên sâu – Nơi hội tụ góc nhìn chuyên gia

Trong khuôn khổ VIIF 2025, Austdoor đã tổ chức thành công 04 seminar chuyên đề, tạo cơ hội đối thoại mở giữa chuyên gia và khách tham dự. Các nội dung nổi bật gồm: Giải pháp cửa cuốn công nghiệp cho nhà xưởng hiện đại; Giải pháp ứng dụng Nhôm cho Vận tải – Pin – Công nghệ cao…; Giải pháp Busway công nghiệp – Giải pháp truyền tải điện an toàn, tiết kiệm và đồng bộ.

Dấu ấn Austdoor tại hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam (VIIF 2025)- Ảnh 2.

Các phiên hội thảo đều thu hút lượng lớn khách chuyên ngành, mang đến nhiều thông tin chuyên môn giá trị, góp phần định hình xu hướng vật liệu – công nghệ mới của ngành công nghiệp Việt Nam.

Dấu ấn Austdoor tại hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam (VIIF 2025)- Ảnh 3.

Hoạt động giải trí – minigame thu hút đông đảo khách tham quan

Trong suốt 4 ngày sự kiện, gian hàng Austdoor không chỉ là nơi chia sẻ giải pháp công nghệ mà còn là điểm đến sôi động với: Các minigame hoạt náo; Nhiều phần quà hấp dẫn; Hoạt động tương tác liên tục.

Dấu ấn Austdoor tại hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam (VIIF 2025)- Ảnh 4.

Hàng ngàn lượt khách đã tham gia và hàng nghìn quà tặng đã được trao, tạo nên bầu không khí hào hứng và sôi động xuyên suốt hội chợ.

Khẳng định vị thế tiên phong của Tập đoàn Austdoor

Mỗi khoảnh khắc tại VIIF 2025 đều là một dấu mốc quan trọng trong hành trình chinh phục niềm tin khách hàng của Austdoor. Sự quan tâm, ủng hộ của Quý đối tác – Quý khách hàng một lần nữa khẳng định sức hút của hệ sinh thái giải pháp cửa và vật liệu xây dựng của Tập đoàn Austdoor trên thị trường.

Tập Đoàn Austdoor (ADG)

ADG Tower, Số 37 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 1900 6828

Email: info@austdoor.com

Website: austdoorgroup.vn

Austdoor – Hơn 22 năm tiên phong cung cấp giải pháp tổng thể về cửa và vật liệu xây dựng hoàn thiện.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Austdoor

