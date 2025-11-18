Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dấu ấn tại SEMIEXPO Vietnam 2025 - Thúc đẩy khát vọng bán dẫn Việt Nam

18-11-2025 - 13:30 PM | Doanh nghiệp

SEMIEXPO Việt Nam 2025 ghi dấu ấn với những sản phẩm trong lĩnh vực bán dẫn tiêu biểu, phản ánh bước tiến công nghệ và khát vọng thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam.

Dấu ấn tại SEMIEXPO Vietnam 2025 - Thúc đẩy khát vọng bán dẫn Việt Nam- Ảnh 1.

Máy bay không người lái (UAV) được ứng dụng trong giao hàng, giám sát, tìm kiếm và cứu hộ.

Dấu ấn tại SEMIEXPO Vietnam 2025 - Thúc đẩy khát vọng bán dẫn Việt Nam- Ảnh 2.

Hệ thống đo lường đa cảm biến chuyên kiểm tra kích thước các linh kiện điện tử, cơ khí.

Dấu ấn tại SEMIEXPO Vietnam 2025 - Thúc đẩy khát vọng bán dẫn Việt Nam- Ảnh 3.

Robot Lễ tân hành chính công hỗ trợ hướng dẫn làm thủ tục hành chính.

Dấu ấn tại SEMIEXPO Vietnam 2025 - Thúc đẩy khát vọng bán dẫn Việt Nam- Ảnh 4.

Máy kiểm tra quang học tự động (AOI), kiểm tra độ chính xác của các bo mạch, vi mạch điện tử.

Dấu ấn tại SEMIEXPO Vietnam 2025 - Thúc đẩy khát vọng bán dẫn Việt Nam- Ảnh 5.

Các sản phẩm Ống, van và thiết bị inox vi sinh của Minox.

Dấu ấn tại SEMIEXPO Vietnam 2025 - Thúc đẩy khát vọng bán dẫn Việt Nam- Ảnh 6.

Máy dò khí giúp phát hiện nhanh và chính xác khí tại vị trí mong muốn, ứng dụng trong nhiều môi trường làm việc khác nhau.

Dấu ấn tại SEMIEXPO Vietnam 2025 - Thúc đẩy khát vọng bán dẫn Việt Nam- Ảnh 7.

Chip RFIC cho 5G của Viettel .

Dấu ấn tại SEMIEXPO Vietnam 2025 - Thúc đẩy khát vọng bán dẫn Việt Nam- Ảnh 8.

Thiết bị cầm tay đếm tế bào - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Dấu ấn tại SEMIEXPO Vietnam 2025 - Thúc đẩy khát vọng bán dẫn Việt Nam- Ảnh 9.

Chip vi lưu ứng dụng trong y sinh của Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Dấu ấn tại SEMIEXPO Vietnam 2025 - Thúc đẩy khát vọng bán dẫn Việt Nam- Ảnh 10.

Trải nghiệm "Phòng sạch ảo" - Tập đoàn FPT và akaVerse Booth.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

