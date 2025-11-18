Dấu ấn tại SEMIEXPO Vietnam 2025 - Thúc đẩy khát vọng bán dẫn Việt Nam
SEMIEXPO Việt Nam 2025 ghi dấu ấn với những sản phẩm trong lĩnh vực bán dẫn tiêu biểu, phản ánh bước tiến công nghệ và khát vọng thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam.
Máy bay không người lái (UAV) được ứng dụng trong giao hàng, giám sát, tìm kiếm và cứu hộ.
Hệ thống đo lường đa cảm biến chuyên kiểm tra kích thước các linh kiện điện tử, cơ khí.
Robot Lễ tân hành chính công hỗ trợ hướng dẫn làm thủ tục hành chính.
Máy kiểm tra quang học tự động (AOI), kiểm tra độ chính xác của các bo mạch, vi mạch điện tử.
Các sản phẩm Ống, van và thiết bị inox vi sinh của Minox.
Máy dò khí giúp phát hiện nhanh và chính xác khí tại vị trí mong muốn, ứng dụng trong nhiều môi trường làm việc khác nhau.
Chip RFIC cho 5G của Viettel .
Thiết bị cầm tay đếm tế bào - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Chip vi lưu ứng dụng trong y sinh của Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Trải nghiệm "Phòng sạch ảo" - Tập đoàn FPT và akaVerse Booth.
Thanh Niên Việt