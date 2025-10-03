Đấu giá thành công 2 khu đất hơn 6.700 tỷ đồng gần sân bay Long Thành

Ngày 2/10, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 2 khu đất ở xã Bình An với giá khởi điểm là hơn 6.500 tỷ đồng.



Khu đất thứ nhất rộng 77,28ha, được quy hoạch làm trung tâm thương mại, dịch vụ và dân cư. Trong đó, gần 38ha được đưa ra đấu giá, gồm các loại đất ở, đất công trình xã hội và đất thương mại dịch vụ. Phần còn lại là đất giao thông, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật… sẽ được giao đất không thu tiền để nhà đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ rồi bàn giao lại cho địa phương.

Giá khởi điểm khu đất này là 4.700 tỷ đồng. Qua 3 vòng, một công ty cổ phần bất động sản trúng đấu giá khu đất với số tiền 4.897 tỷ đồng.

Buổi đấu giá diễn ra ngày 2/10. Ảnh: Báo Xây dựng

Khu đất thứ hai rộng hơn 35,64ha, được quy hoạch làm khu dân cư. Trong đó, hơn 17ha được đưa ra đấu giá, gồm đất ở, đất công trình giáo dục, y tế, văn hóa. Giá khởi điểm khu đất thứ hai là hơn 1.700 tỷ đồng, một công ty đã trúng đấu giá với số tiền hơn 1.811 tỷ đồng.

Phần còn lại của khu đất không đấu giá, chủ yếu là đất hạ tầng kỹ thuật. Phần lớn diện tích là đất trống, có một số có cây cao-su đang chờ thanh lý và trụ sở cơ quan hành chính cũ.

Đây là 2 khu đất "vàng" tiếp giáp quốc lộ 51, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và gần sân bay Long Thành.

Theo lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất Đồng Nai, trong những năm gần đây, địa phương gặp nhiều khó khăn trong đấu giá đất. Nguyên nhân chính được xác định là thị trường bất động sản trầm lắng và một số khu đất chưa hoàn thành thủ tục pháp lý để đưa ra đấu giá.

Cách đây không lâu, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai đã tổ chức đấu giá thành công lô đất diện tích gần 500m2 tại phường Tam Hiệp; người trúng đấu giá trả giá lô đất với số tiền hơn 34 tỷ đồng. Đây là lô đất đầu tiên tỉnh Đồng Nai đấu giá thành công tính từ năm 2021 đến nay.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2025, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai sẽ đấu giá 40 khu đất, trong đó có nhiều dự án khu dân cư có quy mô lớn, dự kiến nguồn thu khoảng 20.000 tỷ đồng, góp phần hoàn thành đạt mục tiêu thu ngân sách năm 2025 của tỉnh Đồng Nai.