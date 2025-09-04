Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đấu giá thành công lô cát nạo vét "khủng" ở Đà Nẵng, thu về 49 tỉ đồng

04-09-2025 - 15:50 PM | Bất động sản

Một doanh nghiệp có trụ sở tại TP HCM đã đấu giá trúng 2 lô cát nạo vét tại Đà Nẵng với số tiền trúng đấu giá hơn 49 tỉ đồng.

Ngày 4-9, ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam (gọi tắt là BQL dự án giao thông Quảng Nam, thuộc UBND TP Đà Nẵng), cho biết đang hoàn thiện các thủ tục để tổ chức đấu giá đợt 2 đối với khối lượng cát nạo vét dự án khơi thông sông Cổ Cò.

Đấu giá thành công lô cát nạo vét "khủng" ở Đà Nẵng, thu về 49 tỉ đồng- Ảnh 1.

Bãi chứa cát nạo vét sông Cổ Cò

Trước đó, BQL dự án giao thông Quảng Nam đã có quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá vật liệu cát đổ nền sau nạo vét, dự án "Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, TP Hội An" (gọi tắt là dự án khơi thông sông Cổ Cò).

Theo đó, tài sản trúng đấu giá là 344.000 m3 cát thuộc 2 lô tại bãi B1 và bãi B3. Tổng số tiền trúng đấu giá hơn 49,7 tỉ đồng.

Khách hàng trúng đấu giá là Công ty CP đầu tư và xây dựng 40 (địa chỉ tại phường Bình Thạnh, TP HCM).

Theo BQL dự án giao thông Quảng Nam, tổng khối lượng nạo vét theo thiết kế dự án khơi thông sông Cổ Cò khoảng 1,3 triệu m3. Tổng khối lượng cát hút được đến thời điểm này hơn 700.000 m3, bán đợt 1 được 344.000 m3, số còn lại chuẩn bị bán.

Hiện nay, dự án nạo vét đang tạm dừng do vướng mặt bằng thi công và bãi chứa cát đầy, không thể chứa cát sau nạo vét.

Trước đó, tỉnh Quảng Nam (cũ) đã đưa toàn bộ khối lượng cát nạo vét được ra đấu giá nhưng sau nhiều lần mở thầu không có đơn vị nào tham gia. Vì vậy, tỉnh Quảng Nam đã chia ra từng lô nhỏ và đấu giá thành công đợt 1 như đã nêu trên.

19 mỏ cát liên quan tới chuyên án của Bộ Công an và Công an Thanh Hóa

Theo Trần Thường

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhà trọ Hà Nội khan hiếm, giá cao ngất, sinh viên chật vật tìm thuê

Nhà trọ Hà Nội khan hiếm, giá cao ngất, sinh viên chật vật tìm thuê Nổi bật

Hơn 4 ha “đất vàng” Tây Hồ Tây sắp thành công viên cây xanh và biệt thự triệu đô

Hơn 4 ha “đất vàng” Tây Hồ Tây sắp thành công viên cây xanh và biệt thự triệu đô Nổi bật

Dư nợ trái phiếu chủ dự án khu phức hợp Vịnh Đầm bao nhiêu?

Dư nợ trái phiếu chủ dự án khu phức hợp Vịnh Đầm bao nhiêu?

15:49 , 04/09/2025
BIM Land ghi nhân 2.700 tỷ đồng doanh thu trong 6 tháng đầu năm, dồn sức đầu tư loạt dự án lớn giai đoạn cuối năm

BIM Land ghi nhân 2.700 tỷ đồng doanh thu trong 6 tháng đầu năm, dồn sức đầu tư loạt dự án lớn giai đoạn cuối năm

15:31 , 04/09/2025
Giá nhà tăng chóng mặt, người mua phải làm gì để an cư mà không "ôm nợ"?

Giá nhà tăng chóng mặt, người mua phải làm gì để an cư mà không "ôm nợ"?

15:31 , 04/09/2025
Quảng Ninh trên “đường băng” trở thành điểm đến đầu tư hàng đầu miền Bắc

Quảng Ninh trên “đường băng” trở thành điểm đến đầu tư hàng đầu miền Bắc

15:30 , 04/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên