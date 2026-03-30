Dấu hiệu 'lạ' giúp bác sĩ phát hiện ca nhồi máu cơ tim 'ngụy trang' đau dạ dày

Khoa Cấp cứu (A9) - Bệnh viện 19-8 Bộ Công an thông tin, khoa vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân 63 tuổi với biểu hiện đau âm ỉ vùng thượng vị kéo dài nhiều ngày. Người bệnh có tiền sử viêm dạ dày mạn tính nên ban đầu nghĩ là bệnh cũ tái phát, tự điều trị tại nhà nhưng không đỡ.

Cơn đau tăng dần, có lúc dữ dội, lan ra sau lưng, kèm ợ hơi, ợ chua. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng vã mồ hôi, mệt nhiều - dấu hiệu khiến các bác sĩ cảnh giác.

Tại khoa Cấp cứu, bệnh nhân tỉnh táo, mạch và huyết áp ổn định, bụng mềm, chỉ đau tức vùng thượng vị - một biểu hiện dễ khiến chẩn đoán nghiêng về bệnh lý tiêu hóa.

Tuy nhiên, theo BS Đỗ Chí Hiếu - Phó Trưởng khoa Cấp cứu, tính chất cơn đau tăng dần và kèm vã mồ hôi là “điểm gợi ý” quan trọng của bệnh lý tim mạch, không thể bỏ qua. Ngay lập tức, điện tim được thực hiện và ghi nhận hình ảnh ST chênh lên ở các chuyển đạo DII, DIII, aVF - dấu hiệu điển hình của nhồi máu cơ tim cấp thành sau dưới.

Bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện 19-8 (Ảnh: BVCC).

Bệnh nhân được xử trí cấp cứu theo phác đồ và hội chẩn khẩn với Viện Tim mạch. Kết quả chụp động mạch vành cho thấy tổn thương nặng: hẹp 90% động mạch liên thất trước, kèm tổn thương xơ vữa huyết khối gần như gây tắc động mạch vành phải.

Các bác sĩ nhanh chóng tái thông mạch vành bằng đặt stent phủ thuốc, khôi phục dòng máu nuôi tim.

Sau can thiệp, bệnh nhân được theo dõi sát. Hiện sức khỏe ổn định, qua cơn nguy kịch và tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Các bác sĩ bệnh viện 19-8 cảnh báo, không phải trường hợp nhồi máu cơ tim nào cũng biểu hiện bằng đau ngực điển hình. Ở người cao tuổi, phụ nữ hoặc người có bệnh nền, triệu chứng có thể rất “đánh lừa”, như đau vùng thượng vị, đau lan ra sau lưng, cảm giác đầy bụng, khó tiêu, vã mồ hôi, mệt lả.

Chính vì vậy, nhiều trường hợp dễ bị nhầm với bệnh dạ dày, dẫn đến chậm trễ trong điều trị. Trong khi đó, “thời gian vàng” xử trí nhồi máu cơ tim chỉ tính bằng giờ. Nếu được can thiệp sớm, cơ tim có thể được bảo tồn tối đa, giảm nguy cơ biến chứng và tử vong.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu như đau thượng vị kéo dài, lan ra sau lưng, kèm vã mồ hôi, mệt nhiều hoặc không đáp ứng với thuốc dạ dày, người bệnh cần đi khám ngay. Việc thăm khám sớm, làm điện tim kịp thời có thể giúp phát hiện những ca nhồi máu cơ tim “ngụy trang”, từ đó giành lại cơ hội sống cho người bệnh.