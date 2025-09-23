Dầu khí Nam Sông Hậu đứng đầu danh sách 409 doanh nghiệp nợ thuế tại Cần Thơ

Thuế Thành phố Cần Thơ mới đây có Thông báo số 2639/TB-CTH về việc công khai danh sách 409 người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước tính đến thời điểm 31/8/2025 với tổng số tiền 3.715 tỷ đồng.



Đứng đầu danh sách này là Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu nợ thuế trên 90 ngày với số tiền gần 1.278 tỷ đồng.

Xếp thứ hai là Công ty cổ phần Dầu khí Đông phương nợ thuế trên 90 ngày với số tiền gần 807 tỷ đồng. Thứ ba là Công ty TNHH Xây dựng Ngân Thuận nợ thuế với số tiền gần 635 tỷ đồng.

Tiếp theo là đến 2 doanh nghiệp nợ thuế từ trên 100 tỷ đồng đến dưới 200 tỷ đồng. Đó là Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam S.W.P - chi nhánh Cần Thơ với số tiền hơn 192 tỷ đồng và chi nhánh Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu tại Cần Thơ với số tiền gần 114 tỷ đồng.

Dầu khí Nam Sông Hậu và nhiều chi nhánh nợ thuế khủng

Tiếp đến là 8 doanh nghiệp nợ thuế từ trên 20 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng. Trong đó, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ nợ gần 99 tỷ đồng; Công ty TNHH Thương mại Dầu khí Nam Sông Hậu Sóc Trăng nợ gần 71 tỷ đồng; Công ty TNHH Thiên Lộc nợ gần 43 tỷ đồng; Công ty cổ phần Trung Sơn nợ 38 tỷ đồng...

Nhóm doanh nghiệp nợ thuế từ trên 10 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng có 11 đơn vị. Có thể kể ra như: Công ty CP Công nghiệp Tàu thủy và Vận tải Cần Thơ hơn 19 tỷ đồng; Công ty cổ phần Xây dựng Sóc Trăng hơn 12 tỷ đồng; Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ hơn 12 tỷ đồng...

Tiếp đến có 7 doanh nghiệp nợ thuế từ trên 5 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng. Trong đó, Công ty cổ phần 720 gần 8 tỷ đồng; chi nhánh Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu tại Sóc Trăng gần 8 tỷ đồng...

Nhóm doanh nghiệp nợ thuế từ trên 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng có 21 đơn vị. Trong đó, chi nhánh Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu tại Sóc Trăng 2 nợ gần 4 tỷ đồng; Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Minh Trí nợ gần 4 tỷ đồng, Công ty cổ phần MêKong nợ gần 3 tỷ đồng...



