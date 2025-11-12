Dầu nhớt Kixx mở rộng điểm chạm khách hàng thông qua chuỗi GS25

Kixx mở rộng điểm chạm khách hàng thông qua chuỗi GS25

Thay vì chờ khách chủ động ghé gara hoặc đại lý kỹ thuật, Kixx chọn cách tiến gần hơn tới người tiêu dùng thông qua sự hiện diện ở những địa điểm quen thuộc hơn. Chính vì vậy, tháng 11/2025 đánh dấu cột mốc đáng nhớ khi thương hiệu dầu nhớt Hàn Quốc chính thức đưa sản phẩm lên kệ chuỗi cửa hàng tiện lợi GS25 khu vực phường Tân Sơn Nhì, đồng thời vận hành trạm thay nhớt đầu tiên mang tên Kixx Station.

Giai đoạn khởi động được triển khai tại ba điểm thuộc phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ Chí Minh, bao gồm: GS25 số 314 Tân Kỳ Tân Quý, GS25 số 105 Tân Kỳ Tân Quý và GS25 số 77 Tân Sơn Nhì. Khách hàng mua dầu nhớt Kixx tại các cửa hàng này chỉ cần mang sản phẩm cùng hóa đơn sang trạm Kixx Station đặt ngay tại GS25 số 314 Tân Kỳ Tân Quý để được thay nhớt miễn phí.

Tại trạm, toàn bộ thao tác được thực hiện theo quy trình chuẩn, với từng bước được giải thích rõ ràng và minh bạch. Người dùng có thể quan sát trực tiếp quá trình kỹ thuật, hiểu từng bước chăm xe và nắm được lý do vì sao xe cần bảo dưỡng định kỳ. Điều này không chỉ tăng sự an tâm mà còn giúp khách chủ động hơn trong việc chăm sóc phương tiện của mình.

Kỹ thuật viên của hãng hướng dẫn khách hàng chăm sóc xe.

Theo đại diện Kixx, việc hợp tác cùng hệ thống GS25 nằm trong chiến lược mở rộng điểm chạm với nhóm khách hàng cá nhân, đặc biệt là giới trẻ, nhân viên văn phòng và người dùng không quen ghé gara truyền thống. Mô hình cũng tận dụng lợi thế về lưu lượng khách của GS25, từ đó mang đến một giải pháp dễ tiếp cận hơn, phù hợp nhịp sống nhanh của đô thị.

Kixx đưa dầu nhớt xe máy cao cấp tiếp cận khách hàng cá nhân

Nếu sự kết hợp với GS25 mở ra một cách tiếp cận mới mẻ với người dùng, thì chất lượng sản phẩm lại chính là điểm tựa giúp Kixx củng cố vị thế tại thị trường Việt Nam. Tại hệ thống GS25, hai dòng dầu nhớt được phân phối đều nằm trong nhóm sản phẩm chủ lực của thương hiệu: Kixx MX9 4T SP/MA2 10W-40 dành cho xe số và Kixx MX9 Scooter SN/MB 5W-40 dành cho xe tay ga.

Hai sản phẩm nhớt xe máy tiêu chuẩn cao cấp của Kixx tại trạm thay.

Cả hai đều là dầu nhớt thế hệ mới, phát triển dựa trên nền tảng công nghệ của GS Caltex, tập đoàn năng lượng lớn của Hàn Quốc với kinh nghiệm toàn cầu và tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt. Bên cạnh chất lượng, khách hàng tại GS25 cũng sẽ có dịp tiếp cận sớm diện mạo bao bì mới của Kixx với thiết kế hiện đại, dễ nhận diện và đồng bộ theo tiêu chuẩn toàn cầu, nằm trong chiến lược tái định vị được thương hiệu triển khai từ năm 2025.

Với Kixx MX9 4T SP/MA2 10W-40, người dùng xe số có thêm lựa chọn tối ưu cho động cơ 4 thì. Sản phẩm đạt chuẩn API SP, tiêu chuẩn cao cấp đối với dầu dành cho xe máy, mang lại khả năng bảo vệ tốt, hạn chế mài mòn và giữ động cơ vận hành ổn định kể cả khi đi xa hoặc di chuyển trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Chứng nhận JASO MA/MA2 giúp xe sang số mượt mà và ly hợp bám chắc, phù hợp với người thường xuyên di chuyển trong phố đông, phải dừng rồi chạy liên tục. Khả năng làm sạch và hạn chế cặn giúp động cơ thông thoáng hơn, giảm nhiệt và kéo dài tuổi thọ.

Xe máy của khách hàng được thay nhớt trực tiếp tại trạm.

Trong khi đó, Kixx MX9 Scooter SN/MB 5W-40 được thiết kế dành riêng cho xe tay ga, vốn yêu cầu hệ thống bôi trơn nhạy và hoạt động ổn định ngay từ khi khởi động. Với công nghệ tổng hợp cùng tiêu chuẩn API SN, sản phẩm giúp giảm ma sát, tăng độ bền và hỗ trợ tiết kiệm nhiên liệu.

Chứng nhận JASO MB đảm bảo hiệu suất tối ưu cho dòng xe tay ga không dùng ly hợp ướt, mang lại cảm giác lái êm, mát máy và bền bỉ. Sản phẩm phù hợp với nhiều mẫu xe phổ biến hiện nay như Vision, PCX, Vespa, những mẫu xe yêu cầu độ ổn định cao và cần hệ thống bôi trơn nhanh nhạy mỗi khi khởi động.

Đại diện Kixx Station kỳ vọng vào tiềm năng của mô hình dịch vụ mới tại Việt Nam.

Việc đưa các sản phẩm đạt chuẩn quốc tế vào hệ thống bán lẻ hiện đại cho thấy chiến lược của Kixx không chỉ hướng đến mở rộng độ phủ, mà còn hướng tới nâng chuẩn trải nghiệm người dùng. Khi sản phẩm chất lượng cao trở nên dễ tiếp cận hơn, người dùng dù không rành kỹ thuật vẫn có thể lựa chọn đúng loại dầu nhớt phù hợp. Đây là nền tảng quan trọng để Kixx tiếp tục xây dựng niềm tin và tăng cường sự hiện diện tại thị trường Việt Nam.