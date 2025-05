Đầu tư I.P.A (IPA) bị xử phạt 400 triệu đồng vì nhiều sai phạm trong công bố thông tin và quản trị

Theo quyết định, Đầu tư I.P.A bị xử phạt hành chính số tiền 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật , cụ thể: Đầu tư I.P.A công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn trên chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với tài liệu Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022.

Bên cạnh đó, Đầu tư I.P.A bị xử phạt hành chính số tiền 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật , cụ thể: Tại các Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, 2022, 2023 và các Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022, 2023, 2024 không có đầy đủ nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán (Thông tư số 96/2020/TT-BTC) (Công ty không nêu thông tin về chức vụ của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) (thành viên HĐQT độc lập, thành viên HĐQT không điều hành) tại các Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, 2023 và các Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022, 2023, 2024; Công ty không nêu đầy đủ thông tin về số lượng, tổng giá trị giao dịch tại mục Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ tại các Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, 2023 và các Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022, 2023, 2024; Công ty không trình bày một số quyết định của Chủ tịch HĐQT). Công ty CBTT thiếu số lượng các cuộc họp HĐQT tại Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024. Tại Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2021 và năm 2021 của Công ty không có thông tin về tình hình sử dụng vốn của các mã trái phiếu chưa đáo hạn đã phát hành trong năm 2020 còn dư nợ tại thời điểm báo cáo.

Ngoài ra, Đầu tư I.P.A bị xử phạt hành chính số tiền 137,5 triệu đồng do không đảm bảo thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện và không thuộc các trường hợp pháp luật quy định , cụ thể: Ông Vũ Hoàng Hà là thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán của Công ty, đồng thời là thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí Ngành In (Công ty cổ phần Cơ khí Ngành in là công ty con của Công ty, tỷ lệ sở hữu là 98,61%). Ông Vũ Hoàng Hà không có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, luật, quản trị kinh doanh (ông Vũ Hoàng Hà có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ quản lý hệ thống thông tin).

Một khoản phạt hành chính khác với số tiền 137,5 triệu đồng đối với Đầu tư I.P.A do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông , cụ thể: Theo danh sách cổ đông của Công ty do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt tại các ngày 29/4/2022, 08/5/2023 và 23/5/2024, Công ty cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Trustlink (Công ty Trustlink) là cổ đông của Công ty. Tuy nhiên, theo BCTC riêng năm 2022, 2023 đã được kiểm toán và BCTC quý I, quý II năm 2024, trong năm 2022, 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, Công ty đã thực hiện cho Công ty Trustlink vay tiền.

Như vậy, tổng số tiền mà Đầu tư I.P.A bị UBCKNN xử phạt do hành vi vi phạm hành chính các lỗi kể trên là 400 triệu đồng.

Thị giá cổ phiếu IPA rung lắc mạnh kể từ đầu năm tới nay. (nguồn: Cafef)

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 29/04, giá cổ phiếu IPA ở mức 12.900 đồng/cổ phiếu, tăng 2,38% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt hơn 206,7 nghìn đơn vị.

Hiện, vốn hóa thị trường của công ty đạt hơn 2.758 tỷ đồng.