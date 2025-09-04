Đầu tư Nguyên Bình báo lỗ bán niên 2025, nợ gấp 6 lần vốn chủ sở hữu

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Nguyên Bình (Đầu tư Nguyên Bình) mới đây đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố các chỉ tiêu tài chính cơ bản trong nửa đầu năm 2025.

Theo đó, tính đến ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp giảm nhẹ 7 tỷ đồng, về còn hơn 292 tỷ đồng; trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu duy trì mức 300 tỷ đồng.

Bán niên 2025, Tư vấn Đầu tư Nguyên Bình báo lỗ ròng hơn 11,7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước vẫn có lãi hơn 1,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tính đến hết nửa đầu năm 2025, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp lên tới gần 1.865 tỷ đồng, gấp 6,38 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay từ phát hành trái phiếu chiếm chủ yếu, ở mức gần 1.475 tỷ đồng; nợ phải trả khác gần 390 tỷ đồng (hầu hết là vay và nợ thuê tài chính hơn 307 tỷ đồng).

Cơ cấu nợ phải trả của Đầu tư Nguyên Bình. Nguồn: HNX

Được biết, dư nợ trái phiếu trên đến từ 2 lô NBCCH2124002 và NBCCH2124003 phát hành trong khoảng thời gian từ tháng 6-7/2021.

Ban đầu, 2 lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 36 tháng. Tuy nhiên, sau đó, Đầu tư Nguyên Bình đã được người sở hữu trái phiếu chấp thuận gia hạn 2 lô trái phiếu lên 60 tháng, thời gian đáo hạn cũng được đẩy lên vào tháng 6-7/2026. Tính đến cuối năm 2024, giá trị lưu hành của 2 lô này lần lượt là 989,7 tỷ đồng và 485 tỷ đồng.

Theo công bố phát hành trên HNX, Đầu tư Nguyên Bình phát hành 2 lô trái phiếu NBCCH 2124002 và NBCCH 2124003 để thực hiện tạm ứng cho Công ty CP Tư vấn và Giám sát công trình xây dựng APAC, Công ty TNHH Kinh doanh Xây dựng Đất Việt để thực hiện các hạng mục tại Dự án Khu Vườn sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận (huyện Phúc Thọ, TP.Hà Nội).

Tài sản đảm bảo là toàn bộ quyền phát triển và quyền tài sản khác phát sinh từ hoặc liên quan đến dự án nói trên.

Ngoài ra, tài sản này còn được sử dụng để bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Hoàng Long.

Về Đầu tư Nguyên Bình, doanh nghiệp này được thành lập ngày 24/6/2019, với lĩnh vực hoạt động chính là kinh doanh bất động sản.

Vốn điều lệ ban đầu là 300 tỷ đồng, gồm 2 cổ đông góp vốn là ông Nguyễn Văn Cường (50%) và ông Đỗ Xuân Kỳ (50%). Ông Nguyễn Văn Cường (SN 1976) là Giám đốc, đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Quay trở lại với dự án Khu vườn sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận, dự án này do Công ty TNHH Thương mại Kim Thanh làm chủ đầu tư.

Kim Thanh được thành lập vào tháng 6/2001, vốn điều lệ tính đến tháng 10/2021 là 5.550 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông lúc này là: Công ty TNHH Đầu tư Sinh thái Cẩm Đình (99%); ông Nguyễn Văn Kính (0,9%) và ông Đỗ Văn Trường (0,1%).

Theo đăng ký thay đổi gần đây nhất (tháng 6/2024), Kim Thanh có 2 người đại diện pháp luật là ông Đỗ Văn Trường (SN 1979) - Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Văn Kính- Chủ tịch HĐTV.