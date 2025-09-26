Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đầu tư Thương mại SMC thay Chủ tịch HĐQT mới

26-09-2025 - 14:00 PM | Doanh nghiệp

Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của Đầu tư Thương mại SMC vì lý do sức khỏe, ông Phạm Hoàng Anh được bổ nhiệm thay thế vị trí này kể từ ngày 25/9/2025.

Ngày 25/9/2025 vừa qua, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (MCK: SMC, sàn HoSE) đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025.

Đáng chú ý, tại cuộc họp, các cổ đông của SMC đã thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025 đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Loan vì lý do sức khỏe.

Được biết, bà Loan sinh năm 1961, có trình độ chuyên môn Cao đẳng Kinh tế - chuyên ngành Quản trị kinh doanh, được bổ nhiệm vào HĐQT SMC từ ngày 23/4/2021.

Đầu tư Thương mại SMC thay Chủ tịch HĐQT mới- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ở chiều ngược lại, SMC đã bầu bổ sung thêm 3 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025 gồm ông Phạm Hoàng Anh, ông Hoàng Trung Dũng và ông Nguyễn Ngọc Anh Duy.

Trong đó, ông Phạm Hoàng Anh đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của SMC thay bà Nguyễn Thị Ngọc Loan kể từ ngày 25/9/2025.

Theo bản tóm tắt lý lịch, ông Phạm Hoàng Anh có trình độ chuyên môn Cử nhân Tài chính - Ngân hàng và có Chứng chỉ hành nghề Phân tích tài chính cấp bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Về quá trình công tác, ông Hoàng Anh từng làm Kiểm toán viên tại Công ty TNHH Kiểm toán KTC; Chuyên viên Ngân hàng Đầu tư tại Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS); Chuyên viên cao cấp Ngân hàng Đầu tư tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).

Hiện tại, ông Hoàng Anh đang đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc tại Công ty TNHH ConnectLog Việt Nam.

Trong một diễn biến khác, mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã có Quyết định số 784/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu SMC vào diện cảnh báo kể từ ngày 16/9/2025.

Lý do là SMC đã vi phạm quy định công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong vòng 1 năm (tính theo năm dương lịch) theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 36 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Ngoài ra, cổ phiếu SMC còn bị giữ nguyên diện cảnh báo theo các Quyết định số 384/QĐS-GDHCM ngày 28/5/2025 với lý do là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2025 của công ty là số âm, có kết luận soát xét là ngoại trừ.

Đồng thời, giữ nguyên diện cảnh báo theo Quyết định số 232/QĐ-SGDHCM ngày 16/4/2025 do SMC tiếp tục vi phạm quy định công bố thông tin.


Theo PV

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dự án Tháp 88 tầng Thủ Thiêm: Sở Tài chính TPHCM chốt tiền sử dụng đất 8.800 tỷ, bác kiến nghị của chủ đầu tư

Dự án Tháp 88 tầng Thủ Thiêm: Sở Tài chính TPHCM chốt tiền sử dụng đất 8.800 tỷ, bác kiến nghị của chủ đầu tư Nổi bật

Hoàn tất sáp nhập, vốn hóa 1 DN bất động sản tăng vọt lên gần 80.000 tỷ, chỉ đứng sau Vinhomes, tài sản Chủ tịch hơn 48.000 tỷ đứng Top3 sàn chứng khoán

Hoàn tất sáp nhập, vốn hóa 1 DN bất động sản tăng vọt lên gần 80.000 tỷ, chỉ đứng sau Vinhomes, tài sản Chủ tịch hơn 48.000 tỷ đứng Top3 sàn chứng khoán Nổi bật

Nhà máy Coca-Cola Việt Nam ở TP HCM hết thời hạn hoạt động sau 30 năm

Nhà máy Coca-Cola Việt Nam ở TP HCM hết thời hạn hoạt động sau 30 năm

12:39 , 26/09/2025
Kinh tế khó khăn, ngành F&B vẫn chiếm lĩnh mặt bằng đắc địa ở TP.HCM

Kinh tế khó khăn, ngành F&B vẫn chiếm lĩnh mặt bằng đắc địa ở TP.HCM

10:18 , 26/09/2025
Hành trình Em Xinh “Say Hi” - Bước tiến mới trong chiến lược Music Marketing của Diana

Hành trình Em Xinh “Say Hi” - Bước tiến mới trong chiến lược Music Marketing của Diana

10:00 , 26/09/2025
Vietlott có giải thưởng gấp 100 lần, vượt xa mong đợi của hàng triệu người chơi

Vietlott có giải thưởng gấp 100 lần, vượt xa mong đợi của hàng triệu người chơi

09:44 , 26/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên