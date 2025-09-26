Đầu tư Thương mại SMC thay Chủ tịch HĐQT mới

Ngày 25/9/2025 vừa qua, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (MCK: SMC, sàn HoSE) đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025.

Đáng chú ý, tại cuộc họp, các cổ đông của SMC đã thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025 đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Loan vì lý do sức khỏe.

Được biết, bà Loan sinh năm 1961, có trình độ chuyên môn Cao đẳng Kinh tế - chuyên ngành Quản trị kinh doanh, được bổ nhiệm vào HĐQT SMC từ ngày 23/4/2021.

Ảnh minh họa

Ở chiều ngược lại, SMC đã bầu bổ sung thêm 3 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025 gồm ông Phạm Hoàng Anh, ông Hoàng Trung Dũng và ông Nguyễn Ngọc Anh Duy.

Trong đó, ông Phạm Hoàng Anh đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của SMC thay bà Nguyễn Thị Ngọc Loan kể từ ngày 25/9/2025.

Theo bản tóm tắt lý lịch, ông Phạm Hoàng Anh có trình độ chuyên môn Cử nhân Tài chính - Ngân hàng và có Chứng chỉ hành nghề Phân tích tài chính cấp bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Về quá trình công tác, ông Hoàng Anh từng làm Kiểm toán viên tại Công ty TNHH Kiểm toán KTC; Chuyên viên Ngân hàng Đầu tư tại Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS); Chuyên viên cao cấp Ngân hàng Đầu tư tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).

Hiện tại, ông Hoàng Anh đang đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc tại Công ty TNHH ConnectLog Việt Nam.

Trong một diễn biến khác, mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã có Quyết định số 784/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu SMC vào diện cảnh báo kể từ ngày 16/9/2025.

Lý do là SMC đã vi phạm quy định công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong vòng 1 năm (tính theo năm dương lịch) theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 36 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Ngoài ra, cổ phiếu SMC còn bị giữ nguyên diện cảnh báo theo các Quyết định số 384/QĐS-GDHCM ngày 28/5/2025 với lý do là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2025 của công ty là số âm, có kết luận soát xét là ngoại trừ.

Đồng thời, giữ nguyên diện cảnh báo theo Quyết định số 232/QĐ-SGDHCM ngày 16/4/2025 do SMC tiếp tục vi phạm quy định công bố thông tin.



