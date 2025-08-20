Đây chính là album hoành tráng nhất Đại lễ 2/9: Loạt sao hạng A chung tiếng lòng, dàn Em Xinh khóc nấc vì Mỹ Tâm

Album với quy mô chưa từng có

20 giờ tối 19/8, DTAP chính thức trình làng dự án khủng - album Made in Vietnam kết hợp cùng hàng chục nghệ sĩ tên tuổi. Qua 3 chương, 16 track, allbum mang theo tất cả tâm huyết và cảm xúc mà DTAP muốn kể. Không chỉ là âm nhạc, mỗi bài hát là một lát cắt của ký ức Việt Nam, tôn vinh truyền thống, văn hóa và thời oanh liệt đã qua. Lần đầu tiên, 1 album quy tụ hàng loạt sao hạng A như Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn, Đen Vâu, Trúc Nhân, Tóc Tiên, Đông Nhi,... cho đến những nghệ sĩ gạo cội như NSND Bạch Tuyết, NSND Thanh Hoa, diva Hồng Nhung,... và cả lứa nghệ sĩ trẻ Phương Mỹ Chi, Pháo, Lamoon, Orange,... Mỗi một ca khúc là một câu chuyện, đại diện cho nguồn cảm hứng riêng hướng về Việt Nam và con người Việt Nam.

DTAP chính thức trình làng dự án khủng - album Made in Vietnam kết hợp cùng hàng chục nghệ sĩ tên tuổi

Trước album, DTAP đã cho ra mắt MV chủ đề cùng tên Made in Vietnam, có sự tham của NSND Thanh Hoa, Phương Mỹ Chi và Trúc Nhân, đưa khán giả chu du qua những danh lam thắng cảnh của Việt Nam. Thì nay, DTAP phát hành toàn bộ album kèm theo 2 MV - Nhà Tôi Có Treo Một Lá Cờ (Hà Anh Tuấn) và Mùa Gió Thổi Trên Mái Nhà (Mỹ Tâm). Cả hai bài hát đều hào hùng, da diết, là 2 câu chuyện khác nhau khiến khán giả xúc động.

Nhà Tôi Có Treo Một Lá Cờ - DTAP x Hà Anh Tuấn

MV Nhà Tôi Có Treo Một Lá Cờ đã được ghi hình thực tế trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4. Bên cạnh những thước phim tái hiện lễ diễu binh, MV còn tập hợp hàng trăm cảnh quay do các cameraman trên khắp mọi miền Tổ quốc gửi về, khắc họa không khí rợp cờ đỏ trong từng con phố, ngôi làng, công trình, sân vận động. Với sự thể hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn, bài hát là sự tôn vinh tình yêu dành cho quốc kỳ của người Việt Nam, đồng thời là lời tri ân đến các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do.

MV Mùa Gió Thổi Trên Mái Nhà - DTAP x Mỹ Tâm

Với Mùa Gió Thổi Trên Mái Nhà, đây là MV có câu chuyện lấy đi nước mắt nhiều nhất. MV kể lại câu chuyện đầy nhân văn về nghị lực, tình thân và tinh thần đồng lòng của người Việt trước thiên tai. Những thước phim tái hiện sự khắc nghiệt của thiên nhiên, mà còn làm nổi bật vẻ đẹp nhân văn, sự sẻ chia và sức mạnh cộng đồng. Đặc biệt, ca khúc này được thể hiện qua giọng ca của Mỹ Tâm. Là một người con miền Trung, Mỹ Tâm cho biết cô đã xúc động khi lần đầu tiên nghe ca khúc. Sau khi lên sóng, Mùa Gió Thổi Trên Mái Nhà là ca khúc được chú ý nhất vì thông điệp cảm động, hình ảnh thiên tai chân thực và giọng hát tràn đầy nội lực của Mỹ Tâm.

Ca khúc có sự góp giọng của Mỹ Tâm đang gây tiếng vang

Sự kiện quy tụ nửa showbiz, dàn Em Xinh khóc nấc vì Mỹ Tâm

Cùng ngày, DTAP tổ chức họp báo ra mắt album Made in Vietnam và giới thiệu dự án Hành Trình Tự Hào Việt Nam tại Nhà văn hoá Thanh niên, TP.HCM. Sự kiện như một lễ trao giải thu nhỏ, với hàng loạt ngôi sao tham dự như Lệ Quyên, Suboi, Bùi Công Nam, Phương Mỹ Chi, Orange, Pháo, Lamoon, Muộii, Diệu Nhi,...

Diệu Nhi chấm nước mắt

Dàn Em Xinh nức nở

Tại đây, DTAP giới thiệu về album đầu tay, đồng thời công chiếu 2 MV Nhà Tôi Có Treo Một Lá Cờ và Mùa Gió Thổi Trên Mái Nhà. Dàn sao chăm chú theo dõi. Đến MV kết hợp cùng Mỹ Tâm, ai nấy đều không kìm nổi xúc động. Camera đã bắt trọn khoảnh khắc dàn Em Xinh Phương Mỹ Chi, Orange, Pháo, Lamoon, Muộii và Chị Đẹp Diệu Nhi khóc nức nở. Những giọt nước mắt đã rơi khi nghe Mỹ Tâm hát và xem lại hình ảnh khắc nghiệt người dân phải gánh chịu vì thiên tai.

Diệu Nhi

Phương Mỹ Chi

Pháo rưng rưng

Những giọt nước mắt xúc động

Ngoài ra, sự kiện còn là showcase đánh dấu lần đầu album Made in Vietnam được diễn live. Các tiết mục như Rừng Vàng Biển Bạc (Isaac, Suboi), Máu Đỏ Da Vàng (NSND Thanh Thuỷ, Võ Hạ Trâm), Chân Cứng Đá Mềm (Phương Thanh), Nam Quốc Sơn Hà (NSND Bạch Tuyết, Pháo), Hò Vươn Mình (Lamoon, Lâm Bảo Ngọc, Orange, Muộii) lần lượt được mang lên sân khấu, dàn dựng chỉn chu, hoành tráng.

NSND Thanh Thuỷ, Võ Hạ Trâm biểu diễn Máu Đỏ Da Vàng

Dàn Em Xinh Lamoon, Lâm Bảo Ngọc, Orange, Muộii biểu diễn Hò Vươn Mình

Isaac với sân khấu Rừng Vàng Biển Bạc

Đặc biệt, DTAP công bố khởi động Hành Trình Tự Hào. Theo đó, nhóm nhà sản xuất sẽ đến gần hơn với công chúng thông qua chuỗi sự kiện, giao lưu và trình diễn trực tiếp tại nhiều tỉnh thành, với sự đồng hành của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Mỗi điểm dừng chân không chỉ là một sân khấu biểu diễn, mà còn là dịp kết nối và chia sẻ câu chuyện về âm nhạc, văn hóa cũng như khát vọng vươn lên của người Việt.

DTAP công bố khởi động Hành Trình Tự Hào

Hành Trình Tự Hào Việt Nam không chỉ là một cột mốc quan trọng trên con đường nghệ thuật của nhóm DTAP, mà còn là một dấu ấn đặc biệt trong chiến dịch Tự Hào Việt Nam do Trung ương Đoàn phối hợp với Kênh14 và các đơn vị phát động, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.