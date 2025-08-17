Visual bất chấp cam thường của Mỹ Tâm, sau bao năm hát live vẫn đỉnh đúng là trình hạng A!

Chiều tối 16/8, buổi họp báo ra mắt một sản phẩm công nghệ diễn ra tại Hà Nội đã gây sự chú ý lớn. Có mặt tại sự kiện hôm này là đông đảo Tri Âm tới tham dự. Với sự xuất hiện của FC Mỹ Tâm, không khó để nhận ra “hoạ mi tóc nâu” chính là khách mời trình diễn.

Sau tiết mục mở màn, Mỹ Tâm bước tới hội trường trong bộ cánh hồng phớt lấp lánh, sáng bừng cả một không gian. Nữ ca sĩ toát lên vẻ kiêu sa, thanh lịch, nguồn năng lượng trẻ trung hơn tuổi. Ở ngưỡng U45, “hoạ mi tóc nâu” vẫn gây ấn tượng với dung mạo xinh đẹp, mỹ miều thu hút mọi ánh nhìn.

Mỹ Tâm khiến đám đông trầm trồ khi góp mặt tại sự kiện với tạo hình ngọt ngào, kiêu sa

Mỹ Tâm trình diễn 3 bản hit Cứ Vui Lên, Hẹn Ước Từ Hư Vô và Giấc Mơ Tình Yêu

Mỹ Tâm mang đến set diễn gồm 3 bản hit làm nên thương hiệu là Cứ Vui Lên, Hẹn Ước Từ Hư Vô và Giấc Mơ Tình Yêu. Qua những giai điệu vui tươi, quen thuộc đó, Mỹ Tâm khoe trình hát live khỏe khoắn, cất giọng dày ấm với âm sắc khó lẫn đi đâu được. Nhiệt tình giao lưu với khán giả và biệt đội Tri Âm phía dưới, mỹ nhân 8x vẫn duy trì được cột hơi ổn định và vững vàng.

FC có mặt liên tục hò reo và cổ vũ giúp bầu không khí thêm phần sôi động và nóng lên. Ai nấy cũng vui vẻ tận hưởng phút giây nghe nhạc, ngắm nhìn Mỹ Tâm ở cự ly gần.

Visual của Mỹ Tâm chấp mọi cam thường, trẻ trung và rạng rỡ hơn tuổi

Netizen dành lời khen có cánh tới sắc vóc tươi tắn, rạng rỡ của nữ ca sĩ. Bên cạnh đó, cách cô nàng tương tác, khơi dậy tinh thần khắp hội trường cũng được cư dân mạng đánh giá cao. Một số người có mặt tại sự kiện phải tấm tắc khen Mỹ Tâm sau nhiều năm hoạt động vẫn hát chắc mic như audio.