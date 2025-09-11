Đây chính là người có profile "KHỦNG" nhất buổi đăng ký Bác sĩ nội trú: Nghe lời phát biểu mà ngưỡng mộ, đúng là top đầu tri thức!

Nếu hỏi sự kiện nào hot nhất những ngày qua thì chắc chắn chính là sự kiện "Match Day 2025" của Đại học Y Hà Nội. Đây là sự kiện đăng ký chuyên ngành Bác sĩ nội trú khoá 50 (2025-2028), được nhà trường tổ chức năm thứ 10 liên tiếp. Buổi phát sóng trực tiếp của trường đã thu hút hàng nghìn lượt xem, cùng những bình luận sôi nổi.

Nhiều người gọi đây là sự kiện quy tụ "tinh hoa của tinh hoa" vì những bác sĩ thi đỗ nội trú đều là những người vô cùng xuất sắc.

Dù không phải nhân vật chính của buổi đăng ký nhưng GS.TS Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cũng gây bão mạng vì những lời phát biểu, dặn dò vô cùng sâu sắc của mình tới những tân bác sĩ nội trú.

GS.TS Nguyễn Hữu Tú phát biểu trong sự kiện Match Day 9/9

Cụ thể, GS.TS Nguyễn Hữu Tú nhắn nhủ: "Đối với các em, tôi có mấy lời khuyên như thế này. Thứ nhất, lựa chọn này thì người chọn nghề, nhưng cũng có khi là nghề chọn người. Trước đây chúng tôi chỉ có đỗ đầu nội trú thì mới được chọn thôi. Chỉ có số 1 mới được chọn còn số trở đi thì theo phân công. Thế mà ngồi ở đây, các thầy ở đây, tôi nhìn thấy tất cả giáo sư hầu hết chẳng có ai số 1, chủ yếu là đứng số 2, số 3, số 4 rồi số nhiều nữa, nhưng các thầy bây giờ đều là giáo sư đầu ngành của nhà trường, đều yêu thích nghề của mình và chắc chắn bảo vệ đến cùng nghề của mình hay nhất. Đúng không, như vậy là không phải mình chọn nhé! Không phải người chọn nghề mà là nghề chọn người.

Cho nên các em yên tâm, nếu các em không chọn được nghề các em yêu thích thì cái nghề đó đã chọn em rồi. Và nếu em cố gắng thì em cũng sẽ thành công như các thầy. Đây là điểm thứ nhất!

Điểm thứ hai là sự yêu thích của người khác, của người chọn trước, chưa chắc đã là giá trị của người chọn sau. Lưu ý nhé! Cho nên đừng nghĩ cứ nhảy vào một chỗ trước là giá trị của mình, không phải! Chưa hẳn đã là giá trị của người cho sau, mà giá trị của mình chính là sau này mình gây dựng nên nó, chứ không phải là việc yêu thích của người trước. Đấy là điểm thứ hai.

Điểm thứ ba cũng là câu trả lời của tôi tới nhiều phụ huynh. Không có nội trú nào nhàn cả, nếu muốn trở thành bác sĩ giỏi, chuyên gia giỏi rồi nổi tiếng như người này, người kia như các thầy đây thì nội trú nào cũng vất vả như nhau và phải lăn lộn như nhau, phải cống hiến, phải cố gắng, phải kiên trì như nhau. Không có cái nào nhàn cả. Đừng nghĩ rằng chọn cái này sẽ nhàn. Nhàn có nghĩa là các bạn sẽ không thành chuyên gia giỏi đâu. Tôi khẳng định là như vậy".

GS.TS Nguyễn Hữu Tú được Chính phủ Pháp trao tặng "Huân chương Cành cọ Hàn lâm"

GS.TS Nguyễn Hữu Tú đươc bổ nhiệm làm Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội từ năm 2021. Được biết, GS. Nguyễn Hữu Tú sinh ngày 20/10/1968 tại Hoằng Hóa, Thanh Hóa.

Năm 1984, ông thi đỗ vào ngành Y đa khoa của Trường ĐH Y Hà Nội. Ông học BSNT chuyên ngành Gây mê hồi sức năm 1990-1993.

GS.TS Nguyễn Hữu Tú đã tốt nghiệp hai chương trình nội trú bệnh viện (FFI) chuyên khoa sâu ngành gây mê hồi sức tại Bệnh viện Hôtel Dieu và Edouard Harriot, Lyon (1994-1995) và Bệnh viện Henri-Mondor, Créteil, Cộng hòa Pháp (1997-1998).

Ông được phong PGS năm 2007 và GS năm 2014, là PGS và GS trẻ nhất ngành y tế ở thời điểm được công nhận. GS. Nguyễn Hữu Tú đã giành Giải thưởng phát minh châu Á Thái Bình Dương về Gây mê hồi sức năm 2009.

GS.Nguyễn Hữu Tú là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội năm 2009-2021 và trở thành Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội từ năm 2021. Ông cũng là Giám đốc Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hoá.

Những năm qua, G.S Nguyễn Hữu Tú đã có nhiều đóng góp trong việc kết nối, xây dựng các chương trình trao đổi hợp tác liên kết đào tạo, trao đổi sinh viên, giảng viên với các Trường Đại học, Viện trường uy tín, lâu đời tại Pháp như Đại học Sorbonne, Đại học Y Montpellier, Đại học Y Aix Marseille…

Năm 2024, G.S Nguyễn Hữu Tú được Chính phủ Pháp trao tặng "Huân chương Cành cọ Hàn lâm". Đây là một trong những phần thưởng cao quý của Chính phủ Pháp ra đời đầu thế kỷ 19, dưới thời Napoleon I, nhằm vinh danh các cá nhân có những đóng góp lớn trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, văn hóa nghệ thuật Pháp…, là sự ghi nhận những cống hiến của GS Nguyễn Hữu Tú đối với sự phát triển hợp tác Pháp ngữ tại Việt Nam và đặc biệt là hợp tác đào tạo Y khoa Pháp Việt.