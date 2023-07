Đây có thể là nâng cấp quan trọng nhất trên iPhone 15

Thế hệ iPhone 15 có thể sở hữu những nhiều nâng cấp hơn so với nhiều người vẫn nghĩ. Một báo cáo mới đây càng khẳng định điều đó.

Trang IT Home, dẫn lời một nhân viên Foxconn, cho hay dung lượng pin của cả 4 mẫu iPhone mới sẽ tăng mạnh. Cụ thể, iPhone 15 sẽ được nâng cấp dung lượng pin đến 18% trong khi bản Pro Max có thể tăng 12%.

Nếu thông tin này đúng, đây sẽ là nâng cấp quan trọng bậc nhất trên iPhone 15 bởi từ nhiều thế hệ qua, thời lượng pin là một trong những điểm khiến nhiều người chưa thực sự hài lòng, ngoại trừ bản Pro Max.

Tuy nhiên, độ xác thực của thông tin này vẫn cần kiểm chứng bởi theo các thông tin rò rỉ trước đó, Apple vẫn sử dụng bộ khung cũ của iPhone 14 cho thế hệ iPhone 15. Do đó, không rõ bằng cách nào hãng sản xuất có thể gia tăng kích thước pin cho model mới.

Theo thông tin rò rỉ, dung lượng pin trên iPhone 15 sẽ là 3.877 mAh (so với 3.279 mAh thế hệ cũ), iPhone 15 Pro là 3.650 mAh (tăng 14% so với 3.200 mAh trên bản 14 Pro), iPhone 15 Plus là 4.912 mAh (tăng 14% từ 4.325 mAh trên 14 Plus) và iPhone 15 Pro Max là 4.852 mAh (tăng 12% so với mức 4.323 mAh trên 14 Pro Max).

iPhone 14 hiện có thời lượng sử dụng khoảng 6h liên tục. Nếu được nâng cấp, thời lượng của iPhone 15 có thể đạt khoảng 7h.

Ngoài nâng cấp về pin, một số thông tin đáng chú ý khác bao gồm việc iPhone 15 series sẽ loại bỏ cổng Lightning để thay bằng cổng USB-C, toàn bộ model đều trang bị Dynamic Island, cũng như khả năng sạc nhanh hơn.

Một số nâng cấp gần như chắc chắn sẽ xảy ra trên iPhone mới sẽ bao gồm con chip mới và camera chất lượng hơn. Sản phẩm có thể ra mắt vào tháng 9 và chính thức bán ra sau đó ít tuần để phục vụ mùa mua sắm cuối năm 2023.