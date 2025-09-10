Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

10-09-2025 - 15:42 PM | Thị trường

Vẫn là những sản phẩm phụ kiện có phần đắt đỏ, sợi dây đeo iPhone mới đậm chất Apple với sự đơn giản đáng kinh ngạc nhưng cũng gây ra những tranh cãi.

Theo Apple, dây đeo chéo được thiết kế gắn vào một số ốp lưng của Apple để đeo iPhone thuận tiện, giúp người dùng rảnh tay. Được chế tác từ 100% sợi PET tái chế, dây đeo bản nhỏ bằng sợi dệt.

Nam châm tích hợp linh hoạt với cơ chế trượt bằng thép không gỉ cho phép người dùng điều chỉnh độ dài vừa vặn, đồng thời giữ cho cả hai dây đeo được căn chỉnh chắc chắn, gọn gàng. Độ dài dây đeo tối đa là 2.080 mm, tối thiểu là 1.080 mm.

Dây đeo chéo iPhone giá hơn 1,6 triệu đồng: Có thể bị cắt trong chớp mắt?- Ảnh 1.

Dây đeo chéo thiết kế cho các ốp của Apple trên iPhone 17, iPhone Air và iPhone 17 Pro/Pro Max.

Sở hữu 10 màu sắc với sự tương đồng mặt lưng nhiều mẫu iPhone, sợi dây có mức giá 1.668.000 đồng (bao gồm thuế và miễn phí vận chuyển).

Sợi dây này đã tạo nên những thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn công nghệ.

Theo Apple, dây đeo được làm từ sợi PET tái chế. Trang CNET phân tích, dao sắc có thể cắt đứt dây đeo dễ dàng như "dùng dao nóng cắt bơ" . Quyết định treo lơ lửng một thiết bị trị giá cả nghìn USD trên một dải nhựa không chống cắt khiến người dùng có thể lo lắng.

Một số người trên diễn đàn Reddit nói rằng túi đeo chéo và ví của họ đã bị trộm vì ai đó cắt dây đeo rồi bỏ chạy hoặc lái xe đi, nên chuyện tương tự có thể xảy ra với sợi dây này. Tất nhiên, việc giật điện thoại từ tay người dùng cũng vậy. Nhưng nếu đeo iPhone như một chiếc túi, người dùng đang thể hiện rõ mình có iPhone và nguy cơ sẽ cao hơn.

Hơn nữa, nếu iPhone được buộc bằng dây đeo, người dùng có thể chủ quan hơn với các yếu tố ngoại lực bên ngoài, sự va đập khi sử dụng, gây ra những hỏng hóc không mong muốn.

Apple lần đầu hỗ trợ phụ đề tiếng Việt trên sự kiện iPhone 17: Việt Nam được nâng tầm thị trường trọng điểm

Theo Thành Đạt/VTC

VTC News

