Đây là chân dung Kia Telluride 2027: Thiết kế 'phủ định đời cũ', lần đầu có bản hybrid

Theo Carscoops, Kia Telluride 2027 bước sang thế hệ thứ hai với nhiều thay đổi về thiết kế, kích thước và hệ truyền động. Mẫu SUV ba hàng ghế này được định hình lại theo phong cách vuông vức và cứng cáp hơn, thể hiện rõ qua các mảng thân xe phẳng, vòm bánh mở rộng và nắp ca-pô lớn tạo cảm giác chắc chắn.

Hình ảnh ngoại thất của xe.

Một trong những điểm đáng chú ý ở thế hệ mới nằm ở lưới tản nhiệt. Riêng phiên bản X-Pro thiên về khả năng đi địa hình được trang bị lưới tản nhiệt kiểu “block grille” dày và góc cạnh, kết hợp thanh ray mái cao để nhấn mạnh tính thực dụng. Trong khi đó, các biến thể còn lại sử dụng lưới tản nhiệt gồm những thanh dọc, một phần được che kín nhằm cải thiện đặc tính khí động học.

Cụm đèn LED trước và sau vẫn giữ bố cục dọc như thế hệ cũ nhưng được thiết kế lại sắc nét, cho tổng thể hiện đại và rõ ràng hơn.

Lướt tản nhiệt và phần đuôi xe.

Kích thước của Telluride 2027 cũng được mở rộng nhằm cải thiện không gian cabin. So với đời trước, chiều dài xe tăng khoảng 58 mm, trục cơ sở dài hơn 75 mm và chiều cao tăng thêm khoảng 25 mm. Những thay đổi này được kỳ vọng nâng cao độ thoải mái cho hàng ghế thứ ba – một yếu tố quan trọng đối với các dòng SUV ba hàng ghế.

Khoang lái cũng có những điều chỉnh đáng kể. Kia loại bỏ cần số truyền thống và thay bằng cần gạt đặt trên cột lái. Bảng điều khiển trung tâm được sắp xếp lại theo hướng gọn hơn, đi kèm hai màn hình 12,3 inch liền khối cho cụm đồng hồ và hệ thống giải trí.

Khoang nội thất của xe.

Ở phần hệ truyền động, Kia đã loại bỏ động cơ V6 hút khí tự nhiên từng xuất hiện trên thế hệ trước. Thay thế vào đó là hai lựa chọn động cơ bốn xi-lanh, tương ứng với cấu hình tăng áp và hybrid tăng áp.

Động cơ tăng áp 2.5L cho công suất khoảng 274 mã lực và mô-men xoắn 311 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp. Trong khi đó, bản hybrid sử dụng động cơ tăng áp 2.5L kết hợp pin lithium-ion 1,65 kWh, cho tổng công suất 329 mã lực và mô-men xoắn 339 Nm. Phiên bản hybrid đi kèm hộp số tự động 6 cấp và tùy chọn dẫn động bốn bánh tích hợp khóa vi sai điện tử E-DTVC để phân bổ lực kéo hiệu quả hơn.

Kia ước tính phiên bản hybrid đạt mức tiêu thụ khoảng 35 MPG, tương đương 6,7 lít/100 km theo tiêu chuẩn EPA, đồng thời có thể di chuyển hơn 965 km sau khi đổ nhiên liệu và sạc đầy.

Phiên bản X-Pro hướng đến khả năng vận hành địa hình được trang bị khoảng sáng gầm 231 mm, hệ dẫn động bốn bánh với khóa vi sai trung tâm 50/50 và vi sai điện tử E-LSD để tối ưu độ bám.

Về khả năng kéo, theo thông tin từ nhà sản xuất, biến thể dùng động cơ tăng áp có thể kéo tối đa 2.268 kg, trong khi bản hybrid kéo được khoảng 2.041 kg. Ngoài ra, hệ thống treo sau tự cân bằng giúp xe ổn định hơn khi chở hoặc kéo hàng nặng.

Kia cho biết Telluride 2027 sẽ được giới thiệu chính thức tại Triển lãm Ô tô Los Angeles 2025 và bắt đầu giao xe tại thị trường Bắc Mỹ từ đầu năm 2026.

Nhìn chung, Telluride 2027 là bước thay đổi đáng kể so với thế hệ trước, chuyển dịch từ phong cách SUV gia đình truyền thống sang một thiết kế vuông vức và cập nhật hơn. Sự xuất hiện của phiên bản hybrid cùng những điều chỉnh về thiết kế có thể giúp mẫu xe tiếp cận nhóm người dùng trẻ hơn, quan tâm đến cả yếu tố công năng lẫn mức tiêu thụ nhiên liệu.



