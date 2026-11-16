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Đề nghị truy tố Nguyễn Văn Tài SN 1988

| | Sống

Nguyễn Văn Tài khai nhận, dù biết Vàng O là chất không được phép dùng trong sản xuất thực phẩm nhưng để riềng xay bắt mắt nên vẫn pha chất này với nước nghệ rồi xay cùng riềng, đóng túi bán.

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng vừa hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân thành phố đề nghị truy tố Nguyễn Văn Tài (sinh năm 1988, trú tại tổ dân phố Cập Thượng 2, phường Nam Đồng) về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo khoản 1 Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Tang vật và nơi sản xuất riềng xay sử dụng chất nhuộm màu công nghiệp, không thuộc danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm (Ảnh: Công an TP Hải Phòng)

Trước đó, ngày 25/6/2026, Đội 3 - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố kiểm tra cơ sở sản xuất riềng xay do Tài làm chủ tại tổ dân phố Cập Thượng 2, phường Nam Đồng. Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 1.084 kg riềng xay thành phẩm đã đóng gói chờ đưa đi tiêu thụ và 7,8 kg chất Vàng O (Auramine O) cùng máy móc, dụng cụ sản xuất. Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định mẫu riềng xay thành phẩm có chứa Vàng O. Đây là chất nhuộm màu công nghiệp, không thuộc danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm. Số riềng xay bị thu giữ được định giá 27,1 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Tài khai nhận, biết Vàng O là chất không được phép dùng trong sản xuất thực phẩm, có hại cho sức khỏe người sử dụng. Tuy nhiên, để riềng xay có màu vàng bắt mắt, không bị thâm đen, dễ tiêu thụ, Tài vẫn pha chất này với nước nghệ rồi xay cùng riềng, đóng túi bán cho các đầu mối nhỏ lẻ và người tiêu dùng tại chợ.

Công an thành phố Hải Phòng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuyệt đối không sử dụng hóa chất, phụ gia ngoài danh mục cho phép. Nhân dân nên chọn mua thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng và kịp thời báo cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Theo Phạm Trang

Đời sống & Pháp luật

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