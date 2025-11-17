Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

17-11-2025 - 20:03 PM | Doanh nghiệp

Nguyễn Ngọc Thủy ( Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup, cùng 28 người khác bị Bộ Công an đề nghị truy tố về 3 tội danh.

Ngày 17/11, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Egroup, Egame, Nhất Trần và một số đơn vị liên quan.

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 29 bị can về ba tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Đề nghị truy tố Shark Thủy- Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy, tức Shark Thuỷ.

Trước đó, ngày 21/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thủy - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup - để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến ngày 5/12/2024, cơ quan điều tra tiếp tục bổ sung quyết định khởi tố ông Thủy về tội Đưa hối lộ.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2015 đến năm 2023, ông Thủy cùng các đối tượng liên quan có hành vi bán cổ phần khống Tập đoàn Egroup để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án được xác định là các nhà đầu tư sở hữu cổ phần của Tập đoàn Egroup tại thời điểm khởi tố vụ án.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy được biết đến với tên Shark Thủy, là một trong những khách mời "quyền lực" của chương trình Thương vụ bạc tỉ - Shark Tank Việt Nam năm 2018 và 2019.

Ông Thủy sinh ngày 17/04/1982 tại Hà Nội. Năm 17 tuổi, ông Thủy bắt đầu con đường khởi nghiệp bằng một trung tâm luyện thi đại học cùng thầy giáo của mình. Sau đó, ông thử sức nhiều dự án kinh doanh khác nhau và quyết định từ bỏ lịch trình học tập tại Đại học Mỏ - Địa chất như nguyện vọng đăng ký ban đầu.

Năm 2008, ông thành lập công ty Egame, tiền thân Tập đoàn Egroup đã phát triển đến nay được 14 năm. Sau đó, ông xây dựng "hệ sinh thái giáo dục" Egroup với chuỗi công ty con phát triển về giáo dục, sức khỏe, thông tin.

Trong khoảng thời gian này, ông Thủy thành công với nhiều dự án giáo dục, điển hình như chuỗi Anh ngữ Apax English và Apax Leaders.

Theo Minh Tuệ

VTCNews

