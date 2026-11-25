Mới đây, NSƯT Bảo Quốc đã chia sẻ một số khoảnh khắc chuẩn bị tiệc sum họp gia đình tại bang Virginia ở Mỹ.



Được biết, vợ chồng nghệ sĩ Bảo Quốc đang có chuyến đi thăm gia đình đằng nhà vợ sinh sống tại bang Virginia. Ông tiết lộ, gia đình vợ ở Mỹ rất đông, có tới 15 anh em ruột thịt trong nhà và tổng số thành viên trong họ, con cháu lên tới gần100 người.

Nghệ sĩ Bảo Quốc

Điều khiến vợ chồng Bảo Quốc hạnh phúc là đi tới đâu anh chị em trong gia đình cũng hòa thuận, yêu thương lẫn nhau. Vợ chồng ông được các anh chị em tiếp đón nhiệt tình, vui vẻ. Dù đã qua ngày thứ 10 ở Virgina nhưng cả nhà vẫn mở tiệc lớn để hội ngộ, xum vầy.

Bảo Quốc chia sẻ: "10 ngày qua, vợ chồng Bảo Quốc rất vui với đại gia đình ở Virginia với 3 thế hệ gần 100 người.

Trong đó, chị lớn nhất 88 cái xuân xanh và sau đó là 84, 82 ,79 tuổi. Nhưng vui nhất là ai cũng khoẻ mạnh, trẻ trung, vui vẻ.

Buổi tiệc này, vợ chồng tôi tổ chức để gia đình có dịp gặp nhau đầy đủ mặt từ dâu rể tới con cháu, đồng thời chúc mừng sinh nhật của 5 thành viên trong gia đình. Một kỷ niệm thật quý giá".

Bữa tiệc được chuẩn bị ê hề đồ ăn, với biết bao nhiêu món từ Tây tới Việt, nhưng chủ yếu là đồ Việt. Ai nấy cũng hồ hởi, vui mừng. Vợ Bảo Quốc ôm chặt em gái mình và thốt lên: "Thấy chị em tôi giống nhau không".

Vợ Bảo Quốc và em gái

Em vợ Bảo Quốc nói: "Hôm nay chúng tôi chuẩn bị những món mà anh chị thích nhất để chào mừng anh chị".

Nghệ sĩ Bảo Quốc tấm tắc: "Món nào cũng hấp dẫn, không biết phải ăn món gì bây giờ. Được cái tôi với vợ tôi thích ăn những món giống nhau, tôi thích ăn xôi gà thì vợ tôi cũng thế.

Gia đình bà xã tôi ở bên này tính tất cả con cháu trong dòng họ là gần 100 người mới ghê chứ. Chúng tôi đến đây sinh hoạt với các anh chị em toàn U80, U90 hết cả rồi, người nào cũng lớn tuổi hết.

Thành ra chúng tôi gặp nhau mừng vui lắm, sức khỏe không có nhiều nhưng cứ gặp nhau là được tiếp thêm sức khỏe, thành ra cứ bay đi khắp nơi thăm anh chị em mà không hề mệt.

Chị ba trong nhà tôi là người lớn tuổi nhất, năm nay cũng 88 tuổi rồi mà vẫn đi theo chúng tôi được. Vợ chồng tôi đi tới đâu là mấy chị em đều đi theo tới đó, vui lắm. Gặp lại các anh, các chị đã cao tuổi là chúng tôi mừng rỡ".