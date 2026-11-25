Sau thành công của bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh, Phương Oanh vẫn chưa tham gia dự án mới. Thời gian qua, nữ diễn viên dành thời gian đưa các con đi du lịch, hoạt động trên mạng xã hội.

Mới đây, Phương Oanh thu hút sự chú ý khi chia sẻ hành trình giảm cân của mình. Nữ diễn viên tiết lộ từng tăng cân mất kiểm soát vì quá yêu thích bánh Trung thu, đặc biệt là bánh dẻo nhân nhuyễn trứng muối.

"Từ khi bước qua tuổi 35, Oanh nhận ra cơ thể mình có những thay đổi nhất định, dễ tăng cân hơn nhưng lại khó giảm hơn trước rất nhiều", Phương Oanh chia sẻ. Do thời gian này có một số dự án liên quan đến thời trang, nữ diễn viên quyết định xây dựng lộ trình giảm cân nghiêm túc. Cô cho biết: "Oanh đã giảm thành công được hơn 4 cân trong vòng 1 tháng".

Phương Oanh thừa nhận cơ thể dễ tăng cân và khó giảm hơn trước. Nguồn: FBNV

Để đạt được kết quả này, Phương Oanh duy trì tập yoga 3 buổi mỗi tuần, kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh hơn. Theo nữ diễn viên, yoga giúp cơ thể dẻo dai, khỏe khoắn và hỗ trợ cải thiện vóc dáng.

Dù đã giảm hơn 4kg, Phương Oanh vẫn chưa dừng lại. Cô tiết lộ: "Hiện tại Oanh vẫn muốn giảm thêm khoảng 2 cân nữa để lên hình cho thật đẹp". Ở tuổi ngoài 35, Phương Oanh cho biết chú trọng đến việc chăm sóc bản thân và giữ gìn vóc dáng, đặc biệt khi chuẩn bị trở lại với các hoạt động thời trang.

Phương Oanh duy trì tập yoga 3 buổi mỗi tuần, kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh hơn và giảm thành công hơn 4kg. Nguồn: FBNV

Hiện tại, Phương Oanh dành phần lớn thời gian chăm sóc cặp song sinh, đồng thời duy trì các hoạt động kinh doanh và công việc cá nhân. Nữ diễn viên từng tiết lộ một ngày của cô thường bắt đầu từ 6h30 sáng với việc chuẩn bị, đưa các con đến trường. Sau đó, cô trở về nhà xử lý công việc trực tuyến, gặp gỡ đối tác hoặc lên ý tưởng cho các vlog quảng cáo.

Dù bận rộn, Phương Oanh vẫn ưu tiên dành thời gian bên hai con, từ tự tay chuẩn bị bữa ăn đến vui chơi và đồng hành cùng các bé trong những hoạt động thường ngày. Với nữ diễn viên, niềm vui đôi khi đơn giản là được nhìn các con vui đùa, hào hứng thưởng thức món ăn mẹ nấu. Sau khi làm mẹ, Phương Oanh đang nỗ lực cân bằng giữa gia đình, công việc và việc chăm sóc bản thân.

Hiện tại, Phương Oanh dành phần lớn thời gian chăm sóc cặp song sinh, đồng thời duy trì các hoạt động kinh doanh và công việc cá nhân. Ảnh: FBNV

Nói về giai đoạn hiện tại của bản thân, Phương Oanh tâm sự: "Oanh nghĩ, khi bước vào giai đoạn mới của cuộc sống, người phụ nữ sẽ có những ưu tiên khác đi. Nhưng điều đó không có nghĩa mình bỏ quên sở thích hay đam mê riêng. Oanh vẫn thích được làm việc, nỗ lực hết mình trong mọi vai trò, được khám phá những điều mới mẻ, được mặc đẹp và tự tin theo đuổi những mục tiêu của riêng mình.

Nhưng Oanh cũng tận hưởng những điều rất đỗi bình thường như tự tay nấu một bữa cơm, chơi cùng các con hay dành thời gian cho những người mình yêu thương. Có lẽ người phụ nữ hiện đại không nhất thiết phải lựa chọn giữa sự nghiệp và gia đình, giữa cá tính riêng hay nét dịu dàng. Quan trọng là mình hiểu được điều gì khiến bản thân mình hạnh phúc, biết chăm chút cho những điều mình trân trọng và luôn tự tin với lựa chọn của chính mình".