Sáng 25/11, tờ Kapook đưa tin, nữ diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng Thái Lan - Grace Karnklao mới đây đã chính thức nhận bằng Thạc sĩ chuyên ngành Y học Chống lão hóa và Phục hồi sức khỏe tại Trường Đại học Dhurakij Pundit.

Ngày vui của Grace Karnklao đã được tạo điểm nhấn bằng 1 khoảnh khắc vô cùng đặc biệt khi cô được bạn trai - thiếu gia Nick thưởng nóng 200 ngàn baht Thái (khoảng gần 200 triệu đồng). Đáng chú ý, vị thiếu gia này đã kết 200 triệu đồng tiền mặt thành 1 đôi cánh thiên thần mang đến tận nơi trao cho nàng ngọc nữ xứ chùa vàng.

Thiếu gia Nick kết 200 triệu đồng tiền mặt thành đôi cánh thiên thần để tặng Grace Karnklao. Ảnh: X

Grace vỡ òa hạnh phúc bên món quà đặc biệt trong ngày tốt nghiệp Thạc sĩ. Ảnh: X

Grace Karnklao và doanh nhân Nick đã hẹn hò với nhau hơn 5 năm. Cả 2 gặp nhau qua sự giới thiệu của người quen, khởi đầu từ mối quan hệ bạn bè trước khi tiến triển thành người yêu. Dù cặp đôi có sở thích và lối sống khác nhau nhưng họ không cố gắng thay đổi đối phương mà chọn cách ủng hộ và tôn trọng con người thật của nhau.

Dù cả 2 đang rất hạnh phúc nhưng ít ai biết rằng ban đầu Grace định không hẹn hò thiếu gia Nick vì vấn đề tuổi tác. Nữ diễn viên sinh năm 1988 tâm sự: “Anh ấy nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Đây là người bạn trai đầu tiên nhỏ tuổi hơn tôi. Ban đầu tôi còn định không hẹn hò với anh ấy đâu. Bởi vì tôi cứ băn khoăn rằng nếu đi quen người nhỏ tuổi hơn thì liệu chuyện tình cảm trong tương lai sẽ đi về đâu. Khi ấy tôi trộm nghĩ tuổi mình cũng ở 1 ngưỡng nhất định rồi, mà trước giờ tôi toàn quen bạn trai lớn tuổi hơn thôi. Tôi cũng từng thầm có cảm giác hơi thiếu vững vàng, chưa thực sự an tâm. Nhưng thực tế khi bước vào hẹn hò với anh ấy rồi mới thấy chuyện tình cảm đúng là tùy thuộc vào mỗi người thật. Nick cũng đã gặp gia đình tôi rồi, gia đình tôi cũng rất ưng và khen anh ấy hết lời, cả gia đình anh ấy cũng rất tốt bụng, dễ thương nữa."

“Anh ấy là người khá ít nói. Nếu bảo mời anh ấy lên sóng các chương trình trò chuyện thì chắc là không được đâu, vì anh ấy không biết phải nói gì cả. Anh ấy không giỏi ăn nói mà”, nàng ngọc nữ xứ Thái hé lộ đôi chút về tính cách của bạn trai.

Bạn trai của Grace sở hữu diện mạo điển trai chẳng thua kém các tài tử. Ảnh: X

Grace Karnklao sinh năm 1988, là diễn viên, ca sĩ kiêm người mẫu nổi tiếng tại làng giải trí Thái Lan. Cô gia nhập showbiz từ năm 2000 và đến năm 2004 mới bắt đầu gây chú ý khi giành giải Miss Teen Thái Lan.

Nhờ ngoại hình đẹp cùng chiều cao nổi bật 1m75, Grace được nhiều nhãn hàng săn đón. Xuyên suốt sự nghiệp diễn xuất, nữ nghệ sĩ từng đảm nhận vai chính trong nhiều bộ phim như The Last Happy New Year, Drag, I Love You, Rerng Rita, Reun Manut…

Trong khi đó, Nick kém Grace 2 tuổi, đến từ gia tộc có khối tài sản ước tính rơi vào khoảng hàng chục tỷ baht Thái (tương đương hàng chục ngàn tỷ đồng).