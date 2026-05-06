Để trẻ em ngồi trước vô lăng khi lái xe: Nữ tài xế Hà Nội tường trình gì?

Theo Hương Trà | 06-05-2026 - 04:04 AM | Sống

Sau quá trình xác minh đoạn clip gây xôn xao, lực lượng chức năng xác định người cầm lái thời điểm xảy ra sự việc là chị N.T.P. (SN 1985, trú tại xã Suối Hai, TP Hà Nội).

Một đoạn clip ghi lại cảnh tài xế ô tô có hành vi để trẻ em ngồi trước vô lăng, khi xe đang di chuyển trên đường khiến dư luận không khỏi bức xúc. Theo nội dung đoạn clip do người đi đường ghi lại, tài xế ô tô để một đứa trẻ ngồi trong lòng, tay bé đặt lên vô lăng. Hành động này tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Sự việc được cho là xảy ra trên tuyến đường Xuân Khanh thuộc thị xã Sơn Tây cũ (Hà Nội), chiếc xe ô tô mang BKS: 30B-300.xx.

Hình ảnh tài xế để đứa bé ngồi trước vô lăng khi xe đang di chuyển khiến dư luận bức xúc. (Ảnh cắt từ clip).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 9 (CSGT) - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ phối hợp Công an phường Tùng Thiện tiến hành rà soát, xác minh. Theo kết quả xác minh, người điều khiển phương tiện là chị N.T.P (SN 1985, trú tại xã Suối Hai, TP Hà Nội).

Cơ quan công an đã mời chị N.T.P đến trụ sở làm việc ngay chiều 5/5. Trong buổi làm việc với cơ quan chức năng, chị P. cho biết khoảng 16h30 ngày 4/5, khi điều khiển xe trên tuyến Tỉnh lộ 414 theo hướng Xuân Khanh đi Suối Hai, do cháu nhỏ quấy khóc nên đã cho cháu ngồi vào lòng khi đang lái xe.

Chị N.T.P đã nhận thức rõ hành vi vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đồng thời cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Đội CSGT đường bộ số 9 đã lập biên bản đối với hành vi “chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m ngồi cùng hàng ghế với người lái xe” theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP. Mức phạt tiền với lỗi vi phạm trên là từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Tuy nhiên, do quy định nêu trên có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2026, nên đối với trường hợp này, lực lượng chức năng không ra quyết định xử phạt mà tiến hành nhắc nhở, tuyên truyền, yêu cầu người vi phạm chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông.

Nữ tài xế làm việc với cơ quan chức năng.

Qua sự việc trên, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo, người điều khiển phương tiện tuyệt đối không để trẻ nhỏ ngồi cùng vị trí lái xe hoặc khu vực phía trước vô lăng khi xe đang di chuyển; cần bố trí chỗ ngồi phù hợp, sử dụng thiết bị an toàn dành cho trẻ em (ghế chuyên dụng, dây đai an toàn…) nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

