Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đề xuất cho phép xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, tối đa 700m2

28-09-2025 - 15:10 PM | Bất động sản

UBND thành phố Hà Nội đề xuất cho phép xây dựng công trình trên đất nông nghiệp để phục vụ sản xuất. Tùy theo vùng sản xuất nông nghiệp sẽ cụ thể tỷ lệ đất nông nghiệp được xây dựng công trình. Trong đó, diện tích công trình tối đa 700m2 đối với vùng sản xuất lúa tập trung có diện tích từ 300ha trở lên.

UBND TP. Hà Nội vừa có Tờ trình gửi HĐND TP. Hà Nội đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục cấp phép xây dựng; tỷ lệ diện tích được sử dụng để xây dựng công trình trên đất nông nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

UBND TP. Hà Nội cho biết, thành phố có diện tích tự nhiên 3.359,89 km2, trong đó 1.886km2 đất nông nghiệp (188.600 ha).

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có hơn 500 vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung với quy mô từ 10 ha đến trên 100 ha/vùng.

Qua khảo sát của UBND thành phố, nhiều tổ chức, cá nhân có nhu cầu xây dựng công trình trên đất nông nghiệp để phục vụ sản xuất. Các công trình được đề xuất xây dựng trên đất nông nghiệp bao gồm: nhà chứa vật tư nông nghiệp, nhà sơ chế, bảo quản, nhà màng, nhà lưới, đường nội bộ…

UBND thành phố đề xuất loại công trình được xây dựng trên đất nông nghiệp gồm: Nhà chứa vật tư nông nghiệp, máy móc, dụng cụ lao động. Công trình dạng nhà có kết cấu móng, tường xây gạch 110 hoặc vách bằng vật liệu lắp ghép; nền lát gạch xi măng, gạch chỉ hoặc láng xi măng.

Công trình để sản xuất mạ khay có kết cấu móng, cột thép hoặc bê tông; vách bằng vật liệu lắp ghép, tường gạch 110 cao tối đa 40cm so với mặt đất.

Đề xuất cho phép xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, tối đa 700m2- Ảnh 1.

Một công trình trên đất nông nghiệp tại xã Việt Hùng, huyện Đông Anh (cũ) nay là xã Đông Anh, TP. Hà Nội

Công trình nhà ươm, nhà trồng cây nông nghiệp có kết cấu khung và bao quanh bằng màng chất dẻo, tấm nhựa phẳng hoặc các loại lưới.

Công trình phục vụ chế biến, bảo quản nông sản có kết cấu móng, cột thép hoặc bê tông; vách bằng vật liệu lắp ghép (được xây tường gạch 110 cao tối đa 40cm so với mặt đất); mái lợp bằng tôn hoặc tấm nhựa.

Công trình phục vụ trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp có kết cấu móng, cột thép hoặc bê tông; vách bằng vật liệu lắp ghép (được xây tường gạch 110 cao tối đa 40cm so với mặt đất), mái lợp bằng tôn hoặc tấm nhựa.

Công trình cảnh quan du lịch tại các đơn vị đang tiến hành sản xuất nông nghiệp, bao gồm các hạng mục: nhà tiếp đón; nhà vệ sinh; chòi nghỉ chân; hệ thống biển chỉ dẫn và các công trình kết cấu quy mô nhỏ lẻ khác.

Được sử dụng tối đa 80% diện tích đất

UBND thành phố cũng đề xuất quy định tỷ lệ đất được sử dụng để xây dựng công trình trên đất nông nghiệp.

Cụ thể, với công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp:

Đối với vùng sản xuất hoa, cây cảnh tập trung, khu đất có diện tích đất từ 2.000 m2 trở lên được sử dụng không quá 1,5% diện tích để xây dựng 1 công trình; diện tích công trình tối đa 30m2.

Vùng sản xuất cây ăn quả tập trung có diện tích từ 10.000m2 trở lên được được sử dụng không quá 0,3% diện tích để xây dựng 1 công trình; diện tích công trình tối đa 30m2 .

Vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung có diện tích từ 5.000m2 trở lên được sử dụng không quá 0,6% diện tích để xây dựng 1 công trình, diện tích tối đa 30m2.

Các tổ chức, cá nhân được sử dụng tối đa 80% diện tích để xây dựng nhà ươm, nhà trồng cây nông nghiệp.

Vùng sản xuất lúa tập trung có diện tích tối thiểu từ 300ha được sử dụng không quá 0,02% diện tích để xây dựng công trình, diện tích công trình tối đa 700m2.

Đối với công trình phục vụ chế biến, bảo quản nông sản, UBND thành phố đề xuất :

Đối với vùng sản xuất rau tập trung, vùng sản xuất hoa tập trung, vùng sản xuất cây ăn quả tập trung, tổ chức, cá nhân được sử dụng 0,1% diện tích vùng để xây dựng công trình, theo nguyên tắc cứ 10ha được xây dựng 1 công trình. Diện tích 1 công trình tối thiểu 100m2 và tối đa 300m2.

Đối với vùng sản xuất lúa tập trung có diện tích từ 100ha trở lên được sử dụng tối đa 0,1% diện tích để xây dựng công trình. Diện tích mỗi công trình tối đa 1.000m2, một vùng được xây dựng tối đa 2 công trình.

Công trình phục vụ trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp được sử dụng không quá 0,1% diện tích để xây dựng công trình. Diện tích một công trình từ 100m2- 200m2, một vùng được xây dựng tối đa 1 công trình.

Đối với công trình cảnh quan du lịch, tổ chức, cá nhân được sử dụng tối đa không quá 0,1% diện tích sản xuất nông nghiệp tập trung, nhưng tổng diện tích xây dựng không quá 500m2.

Dự kiến nội dung trên sẽ được HĐND thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp chuyên đề được tổ chức ngày 29/9.

Theo Thanh Hiếu

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bất chấp giá chung cư liên tục vượt đỉnh, giao dịch vẫn nhiều, người mua là ai?

Bất chấp giá chung cư liên tục vượt đỉnh, giao dịch vẫn nhiều, người mua là ai? Nổi bật

Toàn cảnh 7 cây cầu Hà Nội khởi công trong năm 2025: Tốc độ một năm bằng 100 năm

Toàn cảnh 7 cây cầu Hà Nội khởi công trong năm 2025: Tốc độ một năm bằng 100 năm Nổi bật

Hiện trạng 3 khu đô thị liên quan vụ khiếu kiện lớn nhất miền Trung giờ ra sao?

Hiện trạng 3 khu đô thị liên quan vụ khiếu kiện lớn nhất miền Trung giờ ra sao?

15:07 , 28/09/2025
DIC Corp sắp chào bán 150 triệu cổ phiếu để 'rót' vốn cho 2 dự án

DIC Corp sắp chào bán 150 triệu cổ phiếu để 'rót' vốn cho 2 dự án

10:33 , 28/09/2025
Quỹ nhà ở quốc gia: Người trẻ, người thu nhập thấp thêm hy vọng có nhà

Quỹ nhà ở quốc gia: Người trẻ, người thu nhập thấp thêm hy vọng có nhà

10:30 , 28/09/2025
Cử tri TPHCM mong chuyện nhà ở không chỉ là vấn đề của người có tiền

Cử tri TPHCM mong chuyện nhà ở không chỉ là vấn đề của người có tiền

10:30 , 28/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên