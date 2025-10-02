Đề xuất mở rộng cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình lên 6 làn xe, hoàn thành năm 2027

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng về quy mô quy hoạch và quy mô đầu tư Dự án mở rộng đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình.

Theo đó, quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 đã xác định, tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía đông đoạn Cầu Giẽ-Ninh Bình dài 50km, tiến trình đầu tư trước năm 2030. Trong đó, đoạn Cầu Giẽ-Phú Thứ có quy mô 10 làn xe, đoạn Phú Thứ-Ninh Bình có quy mô 6 làn xe.

Trên cơ sở dự báo lưu lượng xe qua từng đoạn tuyến, khả năng cân đối nguồn lực đầu tư và điều kiện công địa để triển khai dự án, VEC đề xuất Bộ Xây dựng phân kỳ đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình từ 4 làn xe lên 6 làn xe, hoàn thành trong năm 2027; mở rộng đầu tư theo quy mô quy hoạch 6-10 làn xe khi lưu lượng xe đạt mãn tải và đồng bộ với các tuyến kết nối.

Đánh giá sự cần thiết đầu tư dự án, phía VEC cho biết, sau hơn 12 năm đưa vào khai thác sử dụng kể từ năm 2012, tính đến hết năm 2024, lưu lượng xe trên tuyến Cầu Giẽ-Ninh Bình (dài 50km) liên tục tăng cao (trung bình trên 10%/năm) và hiện đã mãn tải với quy mô 4 làn xe, có biểu hiện ùn tắc, đặc biệt vào các dịp lễ, tết.

Tính toán nhu cầu vận tải trên từng đoạn tuyến, đoạn Đại Xuyên-Vực Vòng (Km210+000-Km218+400) có lưu lượng xe qua đoạn tuyến đã vượt quá 40% so với năng lực thông hành của quy mô 4 làn xe. Đến hết năm 2027 hoàn thành mở rộng lên quy mô 6 làn xe có thể khai thác ổn định đến hết năm 2033. Sau đó cần nghiên cứu mở rộng theo quy mô quy hoạch 10 làn xe.

Trên đoạn Vực Vòng-Phú Thứ (Km218+400-Km226+200), lưu lượng xe qua đã vượt qua 20% so với năng lực thông hành của quy mô 4 làn xe. Đến hết năm 2027 hoàn thành mở rộng quy mô 6 làn xe có thể khai thác ổn định đến năm 2035. Sau đó cần nghiên cứu mở rộng theo quy mô quy hoạch 10 làn xe.

Đoạn Phú Thứ-Liêm Tuyền (Km226+200-Km230+700) có lưu lượng xe qua đã vượt quá 20% năng lực thông hành quy mô hiện tại. Đến hết năm 2027 hoàn thành mở rộng lên quy mô 6 làn xe có thể khai thác ổn định đến năm 2035.

Sau năm 2035, đoạn Phú Thứ-Liêm Tuyền cần nghiên cứu đầu tư xây dựng đường song hành hai bên cao tốc hoặc phân luồng giao thông hợp lý theo mạng lưới khu vực nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải (do đoạn tuyến đã được xây dựng hoàn thiện theo quy mô quy hoạch).

Đối với đoạn Liêm Tuyền-Cao Bồ (Km230+700-Km260+030), theo đánh giá, quy mô 4 làn xe có thể khai thác ổn định đến hết năm 2028. Sau năm 2027 hoàn thành mở rộng lên quy mô 6 làn xe theo quy hoạch có thể khai thác ổn định đến hết năm 2035. Sau mốc thời gian này, cần nghiên cứu xây dựng đường song hành hai bên hoặc phân luồng giao thông hợp lý để bảo đảm hiệu quả khai thác tuyến.

Dẫn giải hiện nay, tuyến cao tốc đoạn Pháp Vân-Cầu Giẽ đang khai thác 6 làn xe hoàn chỉnh và đoạn Cao Bồ-Mai Sơn đang thi công mở rộng lên 6 làn xe hoàn chỉnh (dự kiến hoàn thành năm 2026). Sau khi dự án hoàn thành sẽ dẫn đến áp lực giao thông tăng cao, tạo nút thắt cổ chai đoạn Cầu Giẽ-Ninh Bình. Vì vậy, phía VEC cho rằng việc mở rộng tuyến cao tốc là cần thiết.