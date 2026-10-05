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Đề xuất thêm trường hợp thu hồi, hủy sổ đỏ đã cấp

| | Bất động sản

HoREA đề xuất bổ sung quy định cho phép thu hồi, hủy sổ đỏ đã cấp trong trường hợp thửa đất bị tiêu hủy do khách quan và người sử dụng đất không có khả năng phục hồi lại nguyên trạng thửa đất.

Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) đề nghị bổ sung khoản 6 vào Điều 71 của dự thảo quy định trường hợp: “Nhà nước thu hồi, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất khi thửa đất bị tiêu hủy do nguyên nhân khách quan mà người sử dụng đất không có khả năng phục hồi lại nguyên trạng thửa đất.”

HoREA đề xuất thêm trường hợp thu hồi, hủy sổ đỏ đã cấp. Ảnh minh hoạ.

Theo ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch HoREA, việc bổ sung quy định này nhằm bảo đảm tính thống nhất với các nguyên tắc quản lý, sử dụng đất và nghĩa vụ của người sử dụng đất được quy định trong dự thảo Luật Đất đai.

Cụ thể, Điều 5 của dự thảo Luật Đất đai quy định nguyên tắc quản lý, sử dụng đất, trong đó yêu cầu người sử dụng đất thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ trong thời hạn sử dụng đất, đồng thời không được xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất liền kề và xung quanh.

Bên cạnh đó, điểm d khoản 2 Điều 21 dự thảo Luật Đất đai quy định người sử dụng đất có nghĩa vụ thực hiện các biện pháp bảo vệ đất; xử lý, cải tạo và phục hồi đất đối với khu vực đất bị ô nhiễm, thoái hóa do mình gây ra, kể cả trường hợp thửa đất bị tiêu hủy do yếu tố khách quan.

HoREA cũng đề nghị bổ sung quy định riêng về tách, hợp thửa đất, nhằm giải quyết nhu cầu “tách thửa đất, hợp thửa đất” rất lớn của nhiều hộ gia đình, cá nhân.

Theo đó, Luật Đất đai 2024 dành Điều 220 để quy định việc tách, hợp thửa đất. Dự thảo mới không còn điều tương ứng, dù tách thửa vẫn được nhắc đến ở một số trường hợp như nhóm người cùng sử dụng đất muốn tách phần quyền của từng thành viên hoặc bán công trình gắn liền với đất cần tách thửa để cấp giấy chứng nhận.

HoREA cho rằng, chừng đó chưa bao quát hết nhu cầu của hộ gia đình, cá nhân.

Do đó, ông Châu đề nghị bổ sung Điều 92a ngay sau Điều 92 và giữ lại về cơ bản nội dung Điều 220 hiện hành. Những lý do được đưa ra rất gần với đời sống: người dân có thể cần chia tách đất cho con cháu, chia tài sản thừa kế, thậm chí bán bớt một phần đất để có tiền xây nhà...

“Đây không đơn thuần là một thủ tục hành chính. Đã là quyền thì phải được quy định trong luật, không thể quy định tại văn bản dưới luật”, ông Châu nói.

Theo Phan Thiên

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