Deakin và UEH.ISB tăng cường hợp tác, mở rộng trải nghiệm quốc tế cho sinh viên

‏Tăng cường hợp tác gắn với trải nghiệm thực tiễn‏

‏Trong khuôn khổ sự kiện Hợp tác chiến lược và trao đổi học thuật Deakin - UEH.ISB cuối tháng 6-2026, đại diện Deakin University và Trường Tài năng UEH.ISB cùng nhìn lại các dấu mốc hợp tác, đồng thời trao đổi về những hướng triển khai mới trong đào tạo, trải nghiệm sinh viên và phát triển năng lực học tập trong bối cảnh thay đổi nhanh.‏

‏Cuộc làm việc có sự tham dự của ông John Molony, Phó hiệu trưởng kiêm Phó chủ tịch phụ trách quốc tế Đại học Deakin và PGS.TS Trần Hà Minh Quân, Hiệu trưởng Trường Tài năng UEH.ISB. ‏

‏Một điểm nhấn của chương trình là hoạt động Work Integrated Learning Program (chương trình học tập tích hợp thực tiễn của Deakin). Trong 2 tuần, 20 sinh viên Deakin đã có mặt tại Việt Nam để trải nghiệm văn hóa địa phương và làm việc cùng doanh nghiệp trên các thách thức kinh doanh thực tế.‏

‏Đồng hành với nhóm sinh viên quốc tế là 4 sinh viên Global Pathways gồm Nguyễn Nhiêu Bội Ngân, Vũ Hoàng Long, Bùi Minh Hải và Đoàn Thị Yến Vy. Các bạn đảm nhận vai trò "buddies" (bạn đồng hành), hỗ trợ sinh viên Deakin trong quá trình giao lưu, làm việc nhóm và thích nghi với môi trường tại Việt Nam.‏

‏Hoạt động này cho thấy hợp tác giữa hai bên đã mở rộng từ chương trình đào tạo sang các trải nghiệm học tập đa văn hóa. Sinh viên Global Pathways trực tiếp tham gia vào quá trình kết nối, hỗ trợ và làm việc cùng sinh viên nước ngoài, qua đó rèn luyện kỹ năng giao tiếp, thích nghi và hợp tác trong môi trường quốc tế.‏

‏Bên cạnh đó, đại diện Deakin University cũng công bố thông tin học bổng dành cho sinh viên Global Pathways, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục quốc tế trong bối cảnh chi phí du học ngày càng được các gia đình cân nhắc kỹ lưỡng.‏

‏Sau phiên hợp tác chiến lược, sự kiện tiếp tục với hội thảo chuyên đề "Ứng dụng AI trong giảng dạy và học tập". Các chuyên gia của hai trường đã cùng chia sẻ, thảo luận những định hướng chung của hai bên trong việc cập nhật phương pháp giảng dạy và học tập trước sự phát triển nhanh của AI.‏

‏Ông John Molony - Phó hiệu trưởng kiêm Phó chủ tịch phụ trách quốc tế Đại học Deakin - chia sẻ tại sự kiện‏

‏Mở rộng lộ trình học tập quốc tế cho sinh viên Việt Nam‏

‏Nhiều năm qua, Deakin Global Pathways là một trong những kết quả cụ thể của quá trình hợp tác giữa hai bên, hướng đến nhóm sinh viên muốn bắt đầu hành trình du học từ Việt Nam trước khi chuyển tiếp sang Australia.‏

‏Chương trình cung cấp các lộ trình như 0.5+2.5 và 1+2, cho phép sinh viên học giai đoạn đầu tại Việt Nam, sau đó chuyển tiếp sang Deakin University để hoàn tất chương trình cử nhân.‏

‏Với lộ trình 0.5+2.5, sinh viên học 0,5 năm tại Việt Nam và 2,5 năm tại Deakin. Với lộ trình 1+2, sinh viên học 1 năm tại Việt Nam và 2 năm tại Australia để nhận bằng cử nhân từ Deakin University. Các hướng học gồm Bachelor of Communication (Cử nhân Truyền thông), Bachelor of Business (Cử nhân Kinh doanh), Bachelor of Business Analytics (Cử nhân Phân tích kinh doanh) và Bachelor of Commerce (Cử nhân Thương mại).‏

‏Bước phát triển này phù hợp với định hướng của Trường Tài năng UEH.ISB trong việc xây dựng môi trường học tập quốc tế, hiện đại và gắn với yêu cầu doanh nghiệp. Trường hướng đến ươm dưỡng học sinh giỏi và tài năng trẻ Việt Nam trong môi trường học tập năng động, với chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế và cập nhật theo bối cảnh toàn cầu.‏

‏Deakin Global Pathways mang đến cho sinh viên cơ hội chuẩn bị toàn diện trước khi du học, từ kiến thức chuyên ngành, tiếng Anh học thuật đến kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế. Trong bối cảnh du học ngày càng gắn với bài toán chi phí, khả năng thích nghi và cơ hội nghề nghiệp, hợp tác giữa Deakin và UEH.ISB mở ra thêm lựa chọn cho sinh viên Việt Nam.‏