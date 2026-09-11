Parroti: Từ chiến lược tăng trưởng kép đến Top 10 Sao Vàng

Năm 2026, bài toán tăng trưởng trên thương mại điện tử trở nên khó hơn khi chi phí bán hàng liên tục leo thang. Mức phí tổng thể mà người bán phải gánh đã tăng từ khoảng 9-14% lên 21,8-33,8% doanh thu đơn hàng. Nếu cộng thêm quảng cáo, livestream và các khoản vận hành liên quan, chi phí thực tế có thể tiến sát 50% doanh thu.

Parroti cũng không nằm ngoài vòng xoáy này. Trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp phải đối mặt với áp lực lớn hơn từ phí sàn, logistics cùng nhiều chi phí vận hành gia tăng. Trong khi không ít nhà bán chọn giảm giá để giữ doanh số, Parroti và đội ngũ vẫn kiên định với chiến lược phát triển đã lựa chọn, ưu tiên duy trì chất lượng sản phẩm, dịch vụ và đầu tư dài hạn cho thương hiệu.

Kết quả, doanh thu 6 tháng đầu năm 2026 của Parroti vẫn tăng 42% so với cùng kỳ. Việc thương hiệu được vinh danh trong Top 10 Sao Vàng Thương hiệu Quốc gia 2026 vì thế không chỉ là một dấu mốc, mà còn phần nào cho thấy hướng đi mà doanh nghiệp kiên trì theo đuổi đang tạo ra những kết quả tích cực.

Lễ vinh danh Top 10 Sao Vàng Thương hiệu Quốc gia 2026 được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV

Tăng doanh thu nhưng không "mua" tăng trưởng bằng giá thấp

Thương mại điện tử giúp doanh nghiệp tiếp cận lượng khách hàng lớn trong thời gian ngắn, nhưng cũng khiến việc so sánh giá trở nên gần như tức thời. Chỉ với vài thao tác, người mua có thể đặt nhiều sản phẩm cùng công năng cạnh nhau và lựa chọn dựa trên giá, ưu đãi, đánh giá hoặc tốc độ giao hàng.

Trong môi trường đó, giảm giá là cách nhanh nhất để kích thích đơn hàng. Tuy nhiên, doanh số tăng nhờ khuyến mại sâu chưa chắc đồng nghĩa với tăng trưởng tốt.

Khi giá bán liên tục bị kéo xuống, biên lợi nhuận gộp sẽ chịu áp lực. Nếu doanh nghiệp phải tiếp tục chi mạnh cho quảng cáo, voucher và hỗ trợ bán hàng để duy trì tốc độ tăng trưởng, nguồn lực còn lại cho sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu có thể ngày càng thu hẹp.

Parroti lựa chọn không đặt giá thấp ở trung tâm chiến lược cạnh tranh.

Theo ông Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc Thương hiệu Parroti , mục tiêu của doanh nghiệp không phải tối đa hóa số đơn trong từng giai đoạn ngắn, mà là bảo đảm mỗi chu kỳ tăng trưởng vẫn tạo ra đủ nguồn lực cho giai đoạn tiếp theo.

"Doanh số tăng nhanh sẽ không có nhiều ý nghĩa nếu doanh nghiệp phải đánh đổi gần như toàn bộ lợi nhuận để đạt được con số đó. Khi nguồn lực bị bào mòn, khả năng đầu tư cho chất lượng, dịch vụ và thương hiệu cũng giảm theo", ông Tuấn cho biết.

Ông Lê Anh Tuấn - Phó Giám đốc Thương hiệu Parroti: Mục tiêu là bảo đảm mỗi chu kỳ tăng trưởng vẫn tạo ra đủ nguồn lực cho giai đoạn tiếp theo.

Tích lũy tài sản thương hiệu

Nếu doanh thu là phần dễ nhìn thấy, thương hiệu lại là phần khó thể hiện trực tiếp trên báo cáo kinh doanh.

Một thương hiệu mạnh có thể giúp doanh nghiệp duy trì mức giá tốt hơn, giảm phụ thuộc vào khuyến mại, tăng tỷ lệ khách hàng quay lại và tạo thuận lợi khi mở rộng danh mục sản phẩm. Đây là những yếu tố có khả năng tác động trực tiếp đến dòng tiền trong dài hạn.

Với Parroti, quá trình này được thể hiện qua chuỗi dấu mốc liên tiếp. Sau khi được ghi nhận tại Top 20 Thương hiệu Vàng Việt Nam 2025 , doanh nghiệp tiếp tục có mặt trong Top 10 Sao Vàng Thương hiệu Quốc gia 2026 .

Sao Vàng Thương hiệu Quốc gia (chương trình do Viện Nghiên cứu Kinh tế Châu Á chủ trì) là chương trình hướng tới ghi nhận các doanh nghiệp và thương hiệu có dấu ấn trong hoạt động kinh doanh, chất lượng sản phẩm - dịch vụ, xây dựng uy tín và năng lực cạnh tranh. Với Parroti, việc lọt Top 10 được xem là một chỉ dấu cho quá trình tích lũy giá trị vô hình bên cạnh kết quả kinh doanh.

Khi lợi nhuận trở thành nhiên liệu cho vòng tăng trưởng tiếp theo

Điểm đáng chú ý của chiến lược tăng trưởng kép nằm ở mối liên kết giữa hai trục.

Nếu doanh nghiệp giữ được biên lợi nhuận ở mức hợp lý, nguồn lực tạo ra có thể được tái đầu tư vào sản phẩm, vận hành và dịch vụ. Những khoản đầu tư này, nếu hiệu quả, sẽ quay trở lại hỗ trợ doanh thu.

Parroti tập trung nguồn lực vào R&D, chất lượng sản phẩm và hậu mãi, ưu tiên cải tiến đáp ứng nhu cầu thực tế, hạn chế lỗi và kéo dài vòng đời sử dụng. Bảo hành, đổi trả và hỗ trợ sau bán được doanh nghiệp xem là khoản đầu tư để giữ chân khách hàng. Theo số liệu Parroti cung cấp, tỷ lệ khách hàng quay lại mua hàng trên các sàn hiện duy trì trên 40%. Về tài chính, việc duy trì tỷ lệ này có thể giúp giảm áp lực chi phí thu hút người mua mới và nâng hiệu quả sử dụng ngân sách marketing.

Vòng tăng trưởng khi đó vận hành theo hướng: doanh thu tạo lợi nhuận, lợi nhuận được tái đầu tư, chất lượng và dịch vụ cải thiện, khách hàng quay lại nhiều hơn và thương hiệu tiếp tục được củng cố.

Kỷ luật tài chính phía sau hai đường tăng trưởng

Tăng trưởng kép chỉ có ý nghĩa nếu doanh nghiệp giữ được kỷ luật trong quá trình mở rộng.

Theo ông Lê Anh Tuấn, Parroti duy trì ba nguyên tắc khi vận hành: không cắt giảm chất lượng chỉ để hạ chi phí; những cam kết đã đưa ra với khách hàng phải được thực hiện; và đội ngũ không được đánh đổi giá trị dài hạn của thương hiệu để chạy theo chỉ tiêu doanh số ngắn hạn.

Dưới góc nhìn tài chính, những nguyên tắc này cũng là cách bảo vệ khả năng sinh lời trong tương lai. Giảm chất lượng có thể giúp cải thiện lợi nhuận ở một kỳ, nhưng đồng thời làm tăng rủi ro hoàn hàng, đánh giá tiêu cực và mất khách. Tương tự, chạy khuyến mại quá sâu có thể tạo ra doanh thu nhanh, nhưng khiến thương hiệu ngày càng phụ thuộc vào mức giá thấp.

Ngược lại, một doanh nghiệp có khả năng giữ khách hàng và duy trì mức giá hợp lý sẽ có nhiều dư địa hơn để phân bổ vốn cho các hoạt động dài hạn.

Top 10 Sao Vàng và bài toán định giá thương hiệu

Tốc độ tăng trưởng doanh thu 42% trong nửa đầu năm 2026, tỷ lệ khách hàng quay lại duy trì trên 40%, khả năng duy trì dòng tiền tái đầu tư cho R&D cùng chuỗi dấu mốc uy tín từ Top 20 Thương hiệu Vàng 2025 đến Top 10 Sao Vàng Thương hiệu Quốc gia 2026 - khi những chỉ số này tiếp tục được củng cố song song với lợi nhuận, giá trị vô hình của doanh nghiệp sẽ có cơ sở vững chắc để chuyển hóa thành giá trị kinh tế thực.

Đây cũng chính là cách chiến lược tăng trưởng kép vận hành: Không chỉ tạo ra dòng tiền trong hiện tại, mà đồng thời kiến tạo một tài sản vô hình đủ mạnh để bảo vệ tương lai của doanh nghiệp.

Top 10 Sao Vàng Thương hiệu Quốc gia 2026 là nền tảng để Parroti tiếp tục mở rộng quy mô và chu kỳ tăng trưởng mới.

Với Parroti, danh hiệu Top 10 Sao Vàng Thương hiệu Quốc gia 2026 không đứng riêng lẻ như một thành tích truyền thông, mà là mảnh ghép xác thực cho bài toán dài hạn: Xây dựng một thương hiệu Việt có quy mô và giá trị thực cùng tăng trưởng bền bỉ trên một đường dài.