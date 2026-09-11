Phương Đông Asahi - Điểm “hẹn hò” lý tưởng cho tuổi trung niên

‏Khoảng lặng tìm lại dư vị yêu thương sau nhiều năm gắn bó ‏

‏"Lần cuối cùng anh chị đi hẹn hò là khi nào?" ‏

‏Câu hỏi của phóng viên khiến chị M. và chồng nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Người chồng suy nghĩ vài giây trước khi lắc đầu: "Không nhớ nữa". Sau hơn 25 năm kết hôn, câu hỏi tưởng chừng đơn giản ấy lại khiến cả hai mất một lúc để tìm câu trả lời. Những năm đầu lập gia đình, cuộc sống của vợ chồng chị gần như xoay quanh công việc và con cái. Khi các con còn nhỏ, mỗi chuyến đi đều là chuyến đi của cả gia đình, từ việc chọn địa điểm nào phù hợp đến ăn gì, chơi ở đâu cũng đều ưu tiên các con trước tiên.‏

‏"Ngày trước đi đâu cũng phải tính xem chỗ này con có chơi được không, ăn có hợp không. Đi du lịch cũng là đưa con đi chơi là chính. Đến khi các con lớn hơn, mỗi đứa có cuộc sống riêng, vợ chồng tôi mới nhận ra mình đã lâu lắm rồi chưa thực sự đi đâu chỉ có hai người", chị M. chia sẻ. ‏

‏Cuối tuần trước, theo lời giới thiệu của một người bạn, vợ chồng chị M. quyết định dành một ngày tại Phương Đông Asahi. Không phải một chuyến đi xa, cũng không cần chuẩn bị hành lý cầu kỳ, điều cả hai tìm kiếm đơn giản là một nơi đủ gần để không mất quá nhiều thời gian di chuyển nhưng đủ khác với cuộc sống thường ngày để có thể thực sự nghỉ ngơi. ‏

‏Một ngày nghỉ dưỡng đúng nghĩa tại Phương Đông Asahi‏

‏Điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình của vợ chồng chị M. là khu ‏‏tắm khoáng Onsen ‏chuẩn Nhật tại Phương Đông Asahi. Hệ thống Onsen tại đây mang đến nhiều trải nghiệm khác nhau với các bể khoáng nóng - lạnh, bể lụa micro bubble với hàng triệu bọt khí siêu nhỏ, bể sục jacuzzi và bể lạnh Mizuburo. Mỗi khu vực mang đến một trải nghiệm riêng, giúp hành trình thư giãn không chỉ đơn thuần là ngâm mình trong nước mà trở thành khoảng thời gian để cơ thể được nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng.‏

‏Anh N. - chồng chị M. cho biết, do tính chất công việc, anh thường xuyên gặp tình trạng đau mỏi vai gáy nhưng hiếm khi dành thời gian để chăm sóc bản thân. Vì vậy, khoảng thời gian ngâm mình trong làn nước khoáng trở thành dịp để anh thực sự chậm lại và thư giãn. ‏

Sau khoảng thời gian thư giãn tại khu Onsen, vợ chồng chị M. dùng bữa trưa tại Nhà hàng Asahi. Chị M. cũng chia sẻ, đồ ăn ở đây chị thấy đa dạng lắm, mà cũng rất hợp khẩu vị với hai vợ chồng. Đặc biệt là không phải vội vàng di chuyển đến một điểm đến khác, cả hai có thể thong thả tận hưởng nhịp nghỉ chậm rãi của một ngày dành riêng cho bản thân.‏

‏Buổi chiều, hành trình nghỉ dưỡng của hai vợ chồng chị M. tiếp tục tại khu xông hơi Jjim Jil Bang với các không gian mang đặc trưng riêng như phòng đá muối Himalaya, phòng Oxy Hinoki, phòng đá quý, hang hồng ngoại và phòng tuyết. Sự chuyển đổi giữa các không gian nhiệt mang đến nhiều trải nghiệm khác nhau, giúp cơ thể tiếp tục được thư giãn sau hành trình tắm khoáng buổi sáng.‏

‏Khép lại một ngày nghỉ dưỡng là khoảng thời gian tại khu Spa trị liệu. Sau khi cơ thể đã được thư giãn qua hành trình tắm khoáng và xông hơi, vợ chồng chị M. tiếp tục với trị liệu bấm huyệt toàn thân. Những động tác bấm huyệt giúp cơ bắp được thả lỏng, giảm cảm giác căng cứng sau những ngày dài làm việc, trong khi không gian riêng tư và yên tĩnh mang đến cảm giác thư thái trọn vẹn hơn.‏

‏Sự kết hợp giữa Onsen, xông hơi Jjim Jil Bang và Spa trị liệu giúp hành trình nghỉ dưỡng tại Phương Đông Asahi được kết nối theo một nhịp điệu liền mạch. Buổi sáng dành cho việc đánh thức và thư giãn cơ thể với làn nước khoáng, buổi chiều chậm lại cùng các liệu pháp nhiệt, trước khi khép lại bằng khoảng thời gian chăm sóc chuyên sâu tại Spa.‏

‏Sau một ngày trải nghiệm, vợ chồng chị M. mới nhận ra đã lâu rồi cả hai chưa từng dành cho nhau một khoảng thời gian trọn vẹn như vậy. Có lẽ ở tuổi trung niên, một cuộc hẹn không cần quá cầu kỳ. Đôi khi, chỉ cần cùng nhau rời khỏi những bộn bề quen thuộc, dành một ngày để cơ thể được nghỉ ngơi và tâm trí được chậm lại, cũng đủ để tìm lại những khoảng thời gian từng bị cuộc sống vô tình bỏ quên.‏

‏Phương Đông Asahi - Điểm hẹn bình yên cho những tâm hồn tìm về sự thư thái ‏

‏Nằm trong hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe của Tổ hợp Y tế Phương Đông, Phương Đông Asahi được định hướng là mô hình kết hợp giữa nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Với vị trí thuận tiện cho những chuyến đi ngắn ngày, nơi đây mang đến lựa chọn phù hợp cho những khách hàng không có nhiều thời gian thực hiện các chuyến nghỉ dưỡng xa nhưng vẫn mong muốn có một khoảng nghỉ thực sự trọn vẹn.‏

‏Điểm khác biệt của Phương Đông Asahi nằm ở khả năng kết nối nhiều trải nghiệm trong một hành trình. Từ tắm khoáng Onsen chuẩn Nhật đến không gian xông hơi Jjim Jil Bang với nhiều phòng chức năng; các dịch vụ spa trị liệu và bể bơi bốn mùa, khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn trải nghiệm phù hợp với nhu cầu và thể trạng của mình.‏

‏Đặc biệt với khách hàng trung niên, một ngày nghỉ không chỉ là thay đổi không gian mà còn là cơ hội để cơ thể được thư giãn và tái tạo năng lượng. Câu chuyện của vợ chồng chị M. cũng phần nào phản ánh một thay đổi trong cách người trung niên tận hưởng cuộc sống. Họ không còn chờ đến một kỳ nghỉ dài hay một dịp đặc biệt mới cho phép mình nghỉ ngơi. Thay vào đó, nhiều người bắt đầu chủ động dành thời gian cho sức khỏe, cho bản thân và cho những người quan trọng nhất. ‏

‏Mùa đoàn viên, dành thời gian cho những người mình yêu thương‏

‏Sau nhiều năm làm cha mẹ, làm người gánh vác gia đình và lo lắng cho những người xung quanh, có lẽ ai cũng cần đôi lần được trở về với một vai trò đơn giản hơn: người bạn đời của nhau. Một ngày nghỉ dưỡng có thể không phải là điều gì quá lớn lao, nhưng đôi khi chỉ cần một khoảng thời gian đủ yên tĩnh để hai người cùng nghỉ ngơi cũng đã trở thành món quà đáng quý.‏

‏Đặc biệt, khi mùa Trung Thu - mùa của đoàn viên đang đến gần, những khoảng thời gian dành cho gia đình càng trở nên ý nghĩa hơn. Giữa nhịp sống bận rộn, đoàn viên không nhất thiết phải chờ đến một bữa tiệc lớn hay một chuyến đi xa. Đôi khi, đó đơn giản là việc chủ động dành thời gian cho những người mình yêu thương, để cùng nghỉ ngơi và tận hưởng sự hiện diện của nhau. Không chỉ là cuộc hẹn của riêng hai vợ chồng, một ngày nghỉ dưỡng tại Phương Đông Asahi cũng có thể trở thành dịp để các thành viên trong gia đình cùng quây quần, nghỉ ngơi và tận hưởng thời gian bên nhau.‏

‏Phức hợp Nghỉ dưỡng - Dưỡng lão Phương Đông Asahi‏

‏Địa chỉ: Số 9 Phố Viên, P. Đông Ngạc, TP. Hà Nội‏

‏Hotline: 1900 5288 / 097 807 9356‏