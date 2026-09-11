The Maris Vũng Tàu gia tăng nền tảng từ nguồn vốn và tín nhiệm

‏Năm 2026 đánh dấu một giai đoạn mới trong quá trình phát triển The Maris Vũng Tàu khi dự án bắt đầu chuyển từ tập trung xây dựng sang từng bước bàn giao sản phẩm và đưa các không gian đã hoàn thiện vào sử dụng.‏

‏Trong đó, tháp Alaric bắt đầu bàn giao từ ngày 17/7/2026. Cùng với sản phẩm căn hộ, nhiều hạng mục cảnh quan và tiện ích chung tại dự án đã được đưa vào hoạt động, tạo điều kiện để cư dân và khách hàng tiếp cận trực tiếp các không gian nghỉ dưỡng, thể thao và vui chơi hiện hữu.‏

‏Ở các phân khu tiếp theo, Polaris đang được triển khai theo kế hoạch bàn giao năm 2027, trong khi Atlantic cùng nhiều hạng mục hạ tầng và tiện ích tiếp tục được thi công.‏

‏Đáng chú ý, Atlantic được TDG Group phát triển theo định hướng nghỉ dưỡng gắn với chăm sóc sức khỏe, bổ sung thêm nhóm tiện ích wellness cho The Maris Vũng Tàu. Một trong những điểm nhấn của tòa tháp là hồ Onsen nước biển ấm trên tầng cao, sử dụng nước biển tự nhiên qua xử lý và gia nhiệt trước khi đưa vào khu vực ngâm, hướng đến trải nghiệm thư giãn và tái tạo năng lượng trong không gian hướng biển.‏

‏Bên cạnh đó, Atlantic còn được định hướng tích hợp các không gian nghỉ dưỡng, ẩm thực, thư giãn và chăm sóc thể chất trong cùng một công trình. Việc tiếp tục phát triển phân khu này song song với quá trình bàn giao Alaric và thi công Polaris cho thấy dự án đang được triển khai ở nhiều giai đoạn khác nhau, từ hoàn thiện sản phẩm hiện hữu đến bổ sung hệ tiện ích và trải nghiệm cho các phân khu tiếp theo.‏

‏Nguồn vốn được bổ sung song hành với tiến độ dự án. TDG Group duy trì xếp hạng tín nhiệm vnBB+ với triển vọng "Ổn định"‏

‏Theo thông tin tài chính công bố tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), vốn chủ sở hữu của TDG Group tại ngày 30/6/2026 đạt hơn 1.816 tỷ đồng, tăng khoảng 362 tỷ đồng, tương ứng gần 24,9% so với đầu năm. Riêng vốn đầu tư của chủ sở hữu tăng thêm 369,9 tỷ đồng, từ 1.478,5 tỷ đồng lên 1.848,4 tỷ đồng.‏

‏Việc bổ sung vốn diễn ra khi The Maris Vũng Tàu đồng thời triển khai nhiều nhóm công việc, từ bàn giao sản phẩm đã hoàn thiện đến tiếp tục phát triển các phân khu mới và hệ thống tiện ích.‏

‏Ngày 9/8/2026, Saigon Ratings phát hành kết quả Giám sát Xếp hạng tín nhiệm thường niên đối với TDG Group. Theo đó, doanh nghiệp tiếp tục được xếp hạng ở mức vnBB+, với triển vọng "Ổn định".‏

‏Theo lịch sử xếp hạng được Saigon Ratings ghi nhận, mức vnBB+ và triển vọng "Ổn định" đã được duy trì từ kỳ xếp hạng lần đầu vào tháng 8/2024 qua các đợt giám sát trong tháng 3/2025, tháng 8/2025, tháng 2/2026 và tháng 8/2026.‏

‏Saigon Ratings ghi nhận lợi thế vị trí của dự án với khoảng 600m mặt tiền kề bãi biển, đồng thời cho biết đến cuối quý II/2026, hồ sơ pháp lý và các thủ tục đầu tư của dự án về cơ bản đã hoàn thành; phần lớn các hạng mục xây dựng đã hoàn tất hoặc đang ở bước hoàn thiện.‏

‏Từng bước đưa The Maris Vũng Tàu vào giai đoạn khai thác‏

‏Bên cạnh xây dựng, TDG Group cũng đang từng bước đưa những không gian đã hoàn thiện tại The Maris Vũng Tàu vào sử dụng thông qua các hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm dành cho khách hàng.‏

‏The Maris Vũng Tàu hình thành không gian nghỉ dưỡng và trải nghiệm thực tế. Nguồn: TDG Group‏

‏Các chương trình được tổ chức vào dịp cuối tuần, lễ, Tết giúp khách hàng có cơ hội trực tiếp tiếp cận cảnh quan, hệ tiện ích và không gian thực tế của dự án thay vì chỉ tìm hiểu qua các tài liệu giới thiệu. Song song với những tiện ích đã hiện hữu, việc tiếp tục phát triển Atlantic theo định hướng nghỉ dưỡng sống khỏe cũng mở rộng hệ trải nghiệm của The Maris Vũng Tàu, từ vui chơi, lưu trú và nghỉ dưỡng sang các hoạt động chăm sóc sức khỏe, thư giãn và tái tạo năng lượng. ‏

‏Theo kế hoạch của doanh nghiệp, trong 6 tháng cuối năm 2026, khoảng 1.800 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động bàn giao Alaric dự kiến được ghi nhận nếu tiến độ bàn giao và các điều kiện ghi nhận doanh thu được thực hiện như kế hoạch.‏

‏Từ việc bổ sung vốn chủ sở hữu, duy trì mức xếp hạng tín nhiệm đến tiến độ bàn giao Alaric và triển khai các phân khu tiếp theo, năm 2026 đang cho thấy sự dịch chuyển của The Maris Vũng Tàu từ giai đoạn tập trung đầu tư sang từng bước hình thành sản phẩm, tiện ích và hoạt động thực tế tại dự án.‏