Gần 20 năm phát triển, Hoa Xinh Group ghi dấu Top 10 Thương hiệu Xuất sắc Quốc gia 2026

Trong những năm đầu hoạt động, Hoa Xinh tập trung vào thương mại, xuất nhập khẩu và tư vấn doanh nghiệp, đồng thời từng bước xây dựng khả năng kết nối giữa thị trường Việt Nam và Hàn Quốc.

Trong quá trình phát triển, doanh nghiệp đã có cơ hội hợp tác với các đối tác lớn tại thị trường Việt Nam, Hàn Quốc và quốc tế. Các hoạt động giao lưu, xúc tiến thương mại và kết nối doanh nghiệp qua nhiều năm cũng giúp Hoa Xinh tích lũy thêm kinh nghiệm trong việc tiếp cận các thị trường trong nước và quốc tế.

Mục tiêu của sự kết nối không chỉ là đưa hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam. Hoa Xinh hướng đến việc lựa chọn và đưa những sản phẩm chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước, đồng thời giới thiệu với đối tác quốc tế về một thị trường Việt Nam năng động và còn nhiều tiềm năng.

Thông qua đó, doanh nghiệp kỳ vọng từng bước tạo điều kiện cho các cơ hội hợp tác và đầu tư dài hạn, đưa những mô hình, kinh nghiệm phù hợp vào Việt Nam và góp phần tạo thêm sản phẩm, dịch vụ, việc làm cũng như giá trị cho thị trường.

Đồng hành cùng quá trình hình thành và phát triển của Hoa Xinh là CEO Đỗ Diệu Thanh, người trực tiếp điều hành doanh nghiệp qua nhiều giai đoạn chuyển đổi và mở rộng.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, bà Đỗ Diệu Thanh tham gia nhiều chương trình giao lưu văn hóa, kết nối doanh nghiệp và hợp tác Việt – Hàn. Những trải nghiệm này góp phần định hình lợi thế quốc tế và khả năng kết nối hai thị trường của Hoa Xinh.

Năm 2019, bà Đỗ Diệu Thanh được vinh danh tại Hàn Quốc với hạng mục Global Top Woman Enterpriser Masters Grand Awards 2019. Đây là một trong những dấu mốc cá nhân đáng chú ý trên hành trình đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp.

Bên cạnh vai trò điều hành Hoa Xinh, bà Đỗ Diệu Thanh còn là Founder của Amorella Perfumery và được chứng nhận Master Perfumery (Chuyên gia Điều chế Nước hoa) tại Hàn Quốc, do Hiệp hội Nghệ thuật Thủ công Mỹ phẩm Hàn Quốc (FRAKO) cấp. Việc trực tiếp nghiên cứu và phát triển chuyên môn trong lĩnh vực hương thơm cũng mở ra thêm một hướng phát triển mới trong hệ sinh thái của Hoa Xinh.

CEO Đỗ Diệu Thanh nhận giải với hạng mục Global Top Woman Enterpriser Masters Grand Awards 2019

Với sự đồng hành của một CEO với nền tảng chuyên môn vững chắc, nghiên cứu đa lĩnh vực, những người cộng sự là các chuyên gia đến từ Việt Nam và Hàn Quốc, thay vì giới hạn trong một lĩnh vực, Hoa Xinh từng bước thử nghiệm và phát triển hoạt động ở nhiều ngành khác nhau.

CEO Đỗ Diệu Thanh cùng đại diện Viện Phát triển Hợp tác Doanh nghiệp (IEM) - (Bên trái) và Đại diện Hoa Xinh Hàn Quốc - Mr Simon Choi

Trong thương mại, doanh nghiệp mở rộng từ phân phối sang các mô hình thương mại điện tử, livestream và sản xuất nội dung phục vụ bán hàng. Hệ thống studio chuyên nghiệp được đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất hình ảnh, video sản phẩm và livestream.

Ở F&B, hệ sinh thái từng bước phát triển các mô hình chuỗi và franchise. Một trong những hướng triển khai là kết hợp trải nghiệm F&B với không gian cây xanh, sân vườn thông qua 1971 Cafe & Bistro và Hoa Xinh Garden. Hoa Xinh cũng đang tham gia hoạt động điều hành các chi nhánh Katsuya, qua đó tiếp tục tích lũy kinh nghiệm thực tế về quản lý và phát triển mô hình F&B.

Mô hình F&B với không gian cây xanh, sân vườn 1971 Cafe & Bistro

Trong khi đó, lĩnh vực Marketing giúp kết nối nhiều năng lực đã được doanh nghiệp xây dựng trước đó, từ nghiên cứu thị trường, thương hiệu đến truyền thông, nội dung và thương mại.

Vừa qua, Hoa Xinh Group được vinh danh tại hạng mụ c Top 10 Thương hiệu Xuất sắc Quốc gia 2026 trong chương trình "Sao Vàng Thương Hiệu Quốc Gia 2 026 – Lần thứ XII", tổ chức tại Nhà hát Quân đội, TP.HCM.

CEO Đỗ Diệu Thanh chia sẻ: "Đây không chỉ là giải thưởng của riêng Hoa Xinh mà còn là thành tích của cả một tập thể. Xin cảm ơn các đối tác, khách hàng và các nhân viên của tập đoàn đã luôn đồng hành để Hoa Xinh phát triển như ngày hôm nay."

‎ Danh hiệu Top 10 Thương hiệu Xuất sắc Quốc gia 2026 đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình gần 20 năm phát triển của Hoa Xinh Group.





Đối với Hoa Xinh, danh hiệu là sự ghi nhận cho một chặng đường phát triển, đồng thời tạo thêm động lực để doanh nghiệp tiếp tục nâng cao năng lực trong giai đoạn mới.

Hoa Xinh định hướng tiếp tục đầu tư vào công nghệ, sáng tạo, Marketing tích hợp và kết nối quốc tế, đồng thời duy trì giá trị "People × Happiness" tron g quá trình phát triển.

Từ nền tảng thương mại Việt – Hàn ban đầu đến hệ sinh thái kinh doanh hiện tại, gần 20 năm cũng là quá trình Hoa Xinh liên tục thay đổi để thích ứng với thị trường. Dấu mốc năm 2026 vì vậy không phải điểm kết thúc, mà là một bước tiếp theo trong hành trình phát triển dài hạn của doanh nghiệp.