Panasonic đưa SANYO trở lại Việt Nam: Lời giải 'chuẩn Nhật' cho một chiếc điều hòa tối giản

‏SANYO - Bước đi chiến lược của Panasonic tại thị trường Việt Nam‏ ‏ ‏

‏Ngày 25/3/2026, Panasonic Việt Nam chính thức đưa thương hiệu điều hoà SANYO trở lại thị trường Việt Nam. Comfort Series là dòng sản phẩm mở màn cho chiến lược tái xuất này.‏

‏Thành lập từ năm 1947 tại Nhật Bản và sản xuất điều hòa từ năm 1958, SANYO từng là tên tuổi quen thuộc với nhiều thế hệ người tiêu dùng. Sau khi trở thành công ty con do Panasonic sở hữu toàn phần vào năm 2012, các hoạt động của SANYO đã được tích hợp vào hệ thống vận hành chung. Đến năm 2026, thương hiệu điều hoà SANYO chính thức trở lại Việt Nam dưới sự quản lý trực tiếp của Panasonic Việt Nam từ khâu nhập khẩu, phân phối cho đến dịch vụ hậu mãi.‏

‏Hướng tới phân khúc người dùng trẻ ưu tiên phong cách sống, SANYO chọn thông điệp "Thoải mái thật đơn giản" cùng dòng sản phẩm Comfort Series để mở màn cho chiến lược tái xuất. Sản phẩm giảm bớt các tính năng phức tạp ít dùng đến, tập trung tối ưu cho các trải nghiệm cốt lõi: làm lạnh nhanh, vận hành êm ái bền bỉ, lọc bụi PM2.5 và tiết kiệm điện.‏

‏Comfort Series hiện có bốn nhóm công suất gồm 1HP, 1,5HP, 2HP và 2,5HP, với công suất lạnh danh định tương ứng từ 9.040 đến 21.500Btu/h. Các sản phẩm đều là điều hoà Inverter và sử dụng môi chất lạnh R32 giúp tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường‏

‏Công nghệ tập trung vào nhu cầu thực tế ‏

‏Thay vì chạy đua về số lượng tính năng, Comfort Series chọn lọc các nhóm công nghệ gắn liền với nhu cầu sử dụng hằng ngày.‏

‏Đầu tiên là khả năng làm lạnh, khi kích hoạt Powerful Mode, máy tăng cường công suất để đẩy nhanh quá trình hạ nhiệt; theo công bố của SANYO, nhiệt độ có thể giảm tới 9°C trong 60 giây*. Sau giai đoạn làm lạnh nhanh, thiết kế cánh đảo gió rộng Wide Flap hỗ trợ đưa luồng khí mát lan rộng hơn trong phòng.‏

‏Ở nhóm tính năng dành cho không gian nghỉ ngơi, Quiet Mode đưa độ ồn xuống mức 21dB(A)**. Sleep Mode điều chỉnh nhiệt độ trong quá trình ngủ, đi kèm chức năng hẹn giờ để người dùng chủ động hơn về thời gian vận hành.‏

‏Comfort Series cũng được trang bị bộ lọc PM2.5 hỗ trợ lọc bụi mịn, giúp giữ không khí luôn sạch bụi, bảo vệ sức khỏe tối đa cho người dùng.‏

‏Về điện năng, bên cạnh công nghệ Inverter, SANYO sử dụng chế độ Eco Smart. Thuật toán của chế độ này ghi nhận thói quen sử dụng để điều chỉnh hoạt động làm mát; hãng công bố mức tiết kiệm điện có thể đạt tới 23%***.‏

‏Cam kết dài hạn tại thị trường Việt Nam‏

‏Sự trở lại của ‏ ‏điều hòa SANYO‏ ‏ được Panasonic xác định là một định hướng phát triển dài hạn tại thị trường Việt Nam.‏

‏Việt Nam được xác định là thị trường chiến lược trong giai đoạn phát triển mới của SANYO. Với diện mạo hiện đại và tinh thần "Đúng Cool, Đúng Chất", thương hiệu định hướng xây dựng lộ trình đầu tư dài hạn về sản phẩm, hệ thống phân phối và dịch vụ hậu mãi, nhằm đảm bảo sự hiện diện bền vững và đồng hành lâu dài cùng người tiêu dùng Việt.‏ ‏ ‏

‏Ông Hisatomi Yoshiyuki - Giám đốc Kinh doanh nhãn hàng SANYO tại Việt Nam cho biết việc đưa chất lượng Nhật Bản đến gần hơn với nhiều nhóm khách hàng gắn với kế hoạch phát triển của thương hiệu. "Đây cũng là cam kết phát triển dài hạn của chúng tôi tại Việt Nam".‏

‏Đây cũng chính là cam kết của SANYO: mang đến giá trị thực, hiệu suất ổn định và độ tin cậy chuẩn Nhật, trở thành một phần tự nhiên trong không gian sống hiện đại – nhẹ nhàng, êm ái và không chút phiền nhiễu, để mỗi người tự tin tỏa sáng và vững bước theo cách riêng của mình.‏ ‏ ‏

‏Chú thích:‏

‎ ‏* Kết quả được ghi nhận trong điều kiện thử nghiệm của nhà sản xuất khi kích hoạt Powerful Mode. Mức 9°C là chênh lệch nhiệt độ giữa gió hồi và gió thổi ra sau 60 giây; nhiệt độ phòng giảm từ 35°C xuống 28°C trong 9 phút. Hiệu quả thực tế có thể thay đổi tùy điều kiện sử dụng.‏

‏** Mức độ ồn 21 dB(A) là mức thấp nhất trên một số model khi vận hành ở chế độ Quiet. Độ ồn thực tế có thể thay đổi tùy model, điều kiện lắp đặt và môi trường sử dụng.‏

‏*** Mức tiết kiệm điện đến 23% được xác định trong điều kiện thử nghiệm của SANYO khi so sánh với chế độ Cool thông thường. Hiệu quả tiết kiệm thực tế có thể thay đổi tùy điều kiện phòng, nhiệt độ cài đặt, thời gian vận hành và thói quen sử dụng.‏