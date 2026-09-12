FBC ASEAN 2026: Gắn kết ngành chế tạo - vững chắc tương lai xanh khu vực

Với chủ đề "Gắn kết ngành chế tạo - Vững chắc tương lai xanh", triển lãm tập trung thúc đẩy giao thương B2B và kết nối chuỗi cung ứng. Sự kiện mở rộng kết nối sang điện tử, UAV và công nghệ cao.

Thông tin triển lãm giao thương quốc tế ngành chế tạo lần thứ 10

Từ ngày 16-18/09/2026, tại Sảnh 5 và Sảnh 6, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Vietnam Exposition Center - VEC), Đông Anh, Hà Nội, FBC ASEAN 2026 - Triển lãm Giao thương Quốc tế ngành Chế tạo lần thứ 10 sẽ chính thức diễn ra, quy tụ cộng đồng doanh nghiệp sản xuất, công nghiệp hỗ trợ, nhà mua hàng, nhà cung cấp công nghệ, các tổ chức xúc tiến thương mại và hiệp hội doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

FBC ASEAN 2026 tiếp tục phối hợp cùng Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam (VASI) và Công ty Cổ phần NC Network Vietnam trong tổ chức và kết nối doanh nghiệp. Với mạng lưới tại Việt Nam, Nhật Bản, Thái Lan và nền tảng EMIDAS, NC Network Vietnam hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm khách hàng, nhà cung cấp và đối tác phù hợp.

Với chủ đề "Gắn kết ngành chế tạo - Vững chắc tương lai xanh", triển lãm hướng tới xây dựng hệ sinh thái kết nối toàn diện, thúc đẩy giao thương và hợp tác trong chuỗi cung ứng.

FBC ASEAN 2026 dự kiến có quy mô 20.000 m², gần 1.000 gian hàng và khoảng 30.000 lượt khách, quy tụ doanh nghiệp từ Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) , Thái Lan, Singapore và nhiều thị trường quốc tế trong các lĩnh vực cơ khí chế tạo, linh kiện, khuôn mẫu, điện - điện tử, máy móc, tự động hóa và công nghệ.

Thúc đẩy giao thương thực chất, kết nối đúng nhu cầu

FBC ASEAN 2026 tập trung thúc đẩy giao thương thực chất B2B, hỗ trợ doanh nghiệp xác định nhu cầu mua - bán, tìm kiếm đối tác và kết nối 1-1 trước và trong triển lãm. Điểm nhấn Buyer Matching Area giúp doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp nhà mua hàng, trao đổi về năng lực, yêu cầu kỹ thuật và khả năng hợp tác.

Theo định hướng trở thành "One-stop Sourcing Hub" (Trung tâm kết nối và tìm kiếm nguồn cung toàn diện), triển lãm tạo cơ hội tìm kiếm nhà cung cấp, nhà mua hàng, nhu cầu OEM/ODM, công nghệ, máy móc - thiết bị và mở rộng hợp tác trong chuỗi cung ứng Việt Nam - Nhật Bản - ASEAN, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn FDI và nhà sản xuất quốc tế.

Mở rộng kết nối sang điện tử, UAV và công nghệ cao

Bên cạnh khu triển lãm chung, FBC ASEAN 2026 phát triển các khu chuyên đề trong lĩnh vực điện tử và UAV.

Khu Triển lãm Sản xuất điện tử tích hợp và kết nối chuỗi cung ứng - IEMS, do Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA) tổ chức, kết nối hệ sinh thái từ linh kiện, PCB/PCBA, SMT, nguyên vật liệu, thiết bị, tự động hóa đến các giải pháp công nghệ, tạo cơ hội cho doanh nghiệp điện - điện tử Việt Nam tiếp cận doanh nghiệp FDI, nhà mua hàng và công nghệ mới.

Khu Kết nối Hệ sinh thái Chuỗi cung ứng UAV ASEAN 2026 kết nối doanh nghiệp UAV/Drone với các ngành cơ khí chính xác, điện - điện tử, vật liệu, cảm biến, pin, động cơ, phần mềm và tự động hóa, mở ra cơ hội tham gia các chuỗi cung ứng mới trong lĩnh vực UAV, hàng không, công nghệ cao và nền kinh tế tầm thấp.

Chuỗi hội thảo và hoạt động chuyên ngành

Ngày 16/09/2026, chương trình có Hội thảo "Vượt gọng kìm chi phí - Kinh nghiệm thực chiến cho doanh nghiệp sản xuất", chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành và năng lực cạnh tranh; cùng Hội thảo "Điện tử Việt Nam trong chuỗi cung ứng xanh - Từ tuân thủ ESG, bao bì bền vững đến yêu cầu thị trường toàn cầu" do VEIA tổ chức.

Ngày 17/09/2026 tiếp tục với Hội thảo "Kiến tạo đột phá công nghệ trong kỹ thuật sản xuất", cùng các hoạt động Con Quay Đại Chiến VASI 2026 và Cuộc thi Khuôn mẫu Việt Nam lần thứ 3 - The 3rd Vietnam Mold Grand Prix 2026. Cuộc thi do Câu lạc bộ Khuôn mẫu Nhật - Việt (JVMC) và VASI tổ chức, hướng tới phát triển năng lực thiết kế, gia công, chế tạo và thử khuôn, đồng thời kết nối Nhà trường - Doanh nghiệp - Chuyên gia.

Đặc biệt, chiều 17/09/2026, VASI phối hợp cùng DTJ Industrial tổ chức Hội thảo "Hệ sinh thái xanh cho công nghiệp hỗ trợ - Nền tảng thu hút FDI thế hệ mới" (Green Industrial Supporting Ecosystem for Next-Generation FDI Attraction).

Hội thảo "Hệ sinh thái xanh cho công nghiệp hỗ trợ - Nền tảng thu hút FDI thế hệ mới"

Chương trình mở đầu với video "Việt Nam - Hướng tới Trung tâm sản xuất xanh mới của Châu Á" và phát biểu khai mạc của đại diện Cục Công nghiệp. Tiếp đó, đại diện VASI trình bày báo cáo đề dẫn về xu hướng FDI thế hệ mới và những yêu cầu đối với Việt Nam. Đại diện Trung tâm Xúc tiến thông tin và Hỗ trợ đầu tư, Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Tài chính trao đổi về chính sách thu hút FDI thế hệ mới theo Nghị quyết Trung ương 10, cùng phần chia sẻ của đại diện các tập đoàn đa quốc gia với chủ đề "Thu hút FDI thế hệ mới - Góc nhìn từ Tập đoàn đa quốc gia".

DTJ Industrial sẽ trình bày "Mô hình Hệ sinh thái Hạ tầng xanh cho Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam", giới thiệu hướng tiếp cận phát triển hạ tầng công nghiệp xanh, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư và góp phần nâng cao năng lực doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam. Trong khuôn khổ hội thảo, hoạt động ký kết hợp tác MOU giữa Ban Hạ tầng với Ban Bề mặt và các đối tác cũng được triển khai, mở rộng kết nối trong hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ.

Ngày 18/09/2026, chương trình tiếp tục với Diễn đàn Kết nối Chuỗi cung ứng Drone/UAV ASEAN - ASEAN Drone Manufacturing & Supply Chain, tập trung vào cơ hội phát triển chuỗi cung ứng UAV/Drone và khả năng tham gia của doanh nghiệp cơ khí, điện - điện tử, vật liệu, linh kiện và công nghệ Việt Nam; cùng Chương trình đặc biệt FBC ASEAN 2026.

Mạng lưới đồng hành trong nước và quốc tế

FBC ASEAN 2026 nhận được sự đồng hành của nhiều tổ chức xúc tiến thương mại, hiệp hội ngành nghề, mạng lưới doanh nghiệp, tổ chức tài chính và đơn vị công nghệ trong nước và quốc tế, gồm: JETRO, JCCI, TAITRA, KOCHAM, ICHAM, NIC, VPA, HAMI, VEIA, BACLINK, VAMOBA, HAMEE, SAMTA, VAA, HANSIBA, HASI, HNLA, VRIN, Bangkok Bank, VISA, EIMS Vietnam, FPT, LAEP, AUVS Việt Nam, GSM, ITM và DTJ.

Mạng lưới này góp phần mở rộng phạm vi kết nối của triển lãm từ các lĩnh vực truyền thống như cơ khí, khuôn mẫu, nhựa, điện tử, ô tô sang UAV, tự động hóa, công nghệ cao và sản xuất xanh.

Thông qua nền tảng EMIDAS và mạng lưới doanh nghiệp của NC Network Việt Nam, Nhật Bản, Thái Lan và các thị trường khác, hoạt động kết nối có thể tiếp tục sau triển lãm, tạo cơ hội phát triển các mối quan hệ thành dự án, đơn hàng và hợp tác dài hạn.

Thông tin tham quan và đăng ký

FBC ASEAN 2026 sẽ diễn ra từ 09:00-17:00, trong ba ngày 16-18/09/2026 tại Sảnh 5 và 6, Trung tâm Triển lãm Việt Nam - Vietnam Exposition Center (VEC), Đông Anh, Hà Nội.

Khách tham quan có thể đăng ký trước tại đường link: https://go.ncnetwork.vn/FBC_visitor_application

Thông tin chi tiết về triển lãm được cập nhật tại website fbcasean.vn và Fanpage Factory Business Expo Vietnam. Thông tin liên hệ Ban Tổ chức: +84-24-3247-4577 | fbc_asean@nc-net.vn.