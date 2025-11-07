Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Delta Electronics mang một loạt giải pháp tự động hóa công nghiệp về Việt Nam, thúc đẩy sản xuất thông minh

07-11-2025 - 13:44 PM | Thị trường

Những giải pháp của Delta giúp nâng cao hiệu suất, độ chính xác và tính linh hoạt trong quy trình, hướng đến thúc đẩy ngành sản xuất đang phát triển nhanh tại Việt Nam.

Delta Electronics mang một loạt giải pháp tự động hóa công nghiệp về Việt Nam, thúc đẩy sản xuất thông minh- Ảnh 1.

Tập đoàn về giải pháp quản lý năng lượng và công nghệ xanh thông minh Delta Electronics, đã trở lại tại Triển lãm Tự động hóa Công nghiệp Việt Nam - Vietnam Industrial Automation Fiesta (VIAF) 2025 với chủ đề "Từ Linh kiện đến Giải pháp: Kiến tạo Sản xuất Thông minh tại Việt Nam."

Tại sự kiện lần này, tập đoàn giới thiệu hàng loạt giải pháp nổi bật như hệ thống vặn vít tự động với robot SCARA, hệ thống giám sát và điều khiển cơ sở hạ tầng (FMCS) ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), cùng giải pháp Digital Twin.

Delta Electronics mang một loạt giải pháp tự động hóa công nghiệp về Việt Nam, thúc đẩy sản xuất thông minh- Ảnh 2.

Giải pháp Vặn vít thông minh của Delta mang đến cách tiếp cận toàn diện cho quy trình siết vít trong sản xuất. Giải pháp kết hợp công nghệ động cơ servo, cảm biến mô-men xoắn và phần mềm điều khiển hiện đại, đáp ứng các yêu cầu cao về độ chính xác và chất lượng trong nhiều dây chuyền lắp ráp khác nhau.

Bên cạnh đó, Hệ thống Quản lý và Điều khiển Cơ sở hạ tầng (FMCS) được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng thu thập và phân tích dữ liệu vận hành thực tế, đồng thời theo dõi tình trạng thiết bị theo thời gian thực. Giải pháp này còn cho phép doanh nghiệp quản lý tập trung các hệ thống điều hòa không khí và thông gió (HVAC), hệ thống chiếu sáng và điện năng một cách hiện đại, thông minh và bền vững.

Giải pháp Digital Twin của Delta cho phép các doanh nghiệp mô phỏng, trực quan hóa và tối ưu quy trình sản xuất trước khi triển khai thực tế. Giải pháp này giúp kết nối dữ liệu cơ khí, điện và hệ thống điều khiển trong cùng một môi trường số, từ đó giúp rút ngắn thời gian thiết kế, ngăn ngừa điểm nghẽn trong sản xuất, đẩy nhanh tiến độ đưa sản phẩm ra thị trường, đồng thời hỗ trợ bảo trì dự đoán và cải tiến liên tục.

Bên cạnh các giải pháp trên, Delta cũng sẽ giới thiệu hệ thống ép Servo, robot công nghiệp, thiết bị thông minh và giải pháp điều hòa – thông gió (HVAC).

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Quốc gia Delta Electronics Việt Nam, chia sẻ: "Tham gia triển lãm VIAF 2025, Delta mong muốn giới thiệu những giải pháp tự động hóa công nghiệp và sản xuất thông minh tiên tiến có thể đồng hành cùng quá trình chuyển đổi này. Từ lắp ráp thông minh, điều khiển chuyển động đến giám sát cơ sở hạ tầng và ứng dụng Digital Twin, các hệ thống tự động hóa tích hợp của Delta giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, duy trì chất lượng ổn định và vận hành bền vững hơn.."

Những giải pháp công nghệ tự động hóa sản xuất tích hợp này sẽ giúp nâng cao hiệu suất, độ chính xác và tính linh hoạt trong quy trình, hướng đến thúc đẩy ngành sản xuất đang phát triển nhanh tại Việt Nam.

Vì sao lại có hơn 3.000 ô tô Trung Quốc dưới đáy biển?

Như Quỳnh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Infographic: Hạ tầng sạc pin ngày một vững mạnh, người Việt đã có thể an tâm mua xe điện

Infographic: Hạ tầng sạc pin ngày một vững mạnh, người Việt đã có thể an tâm mua xe điện Nổi bật

Loại củ là gia vị quý của thế giới Việt Nam trồng bạt ngàn: Thu về hơn 48 triệu USD kể từ đầu năm, nước ta là ông lớn thứ 3 thế giới

Loại củ là gia vị quý của thế giới Việt Nam trồng bạt ngàn: Thu về hơn 48 triệu USD kể từ đầu năm, nước ta là ông lớn thứ 3 thế giới Nổi bật

Dòng xe bán tải nào đang giảm giá mạnh?

Dòng xe bán tải nào đang giảm giá mạnh?

13:34 , 07/11/2025
Xót xa hàng chục con trâu ở Đắk Lắk bị ngạt nước chết do bão số 13

Xót xa hàng chục con trâu ở Đắk Lắk bị ngạt nước chết do bão số 13

12:40 , 07/11/2025
Quay lưng với Nga, châu Âu tìm thấy 'cứu tinh' khí đốt cực khủng: tung ra thị trường hơn 10 triệu tấn trong một tháng, phá vỡ mọi kỷ lục

Quay lưng với Nga, châu Âu tìm thấy 'cứu tinh' khí đốt cực khủng: tung ra thị trường hơn 10 triệu tấn trong một tháng, phá vỡ mọi kỷ lục

11:03 , 07/11/2025
Đừng vội mua iPhone 17: 5 chiếc iPhone cũ này vừa rớt giá, đáng mua hơn bao giờ hết

Đừng vội mua iPhone 17: 5 chiếc iPhone cũ này vừa rớt giá, đáng mua hơn bao giờ hết

10:45 , 07/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên