Delta Electronics mang một loạt giải pháp tự động hóa công nghiệp về Việt Nam, thúc đẩy sản xuất thông minh

Tập đoàn về giải pháp quản lý năng lượng và công nghệ xanh thông minh Delta Electronics, đã trở lại tại Triển lãm Tự động hóa Công nghiệp Việt Nam - Vietnam Industrial Automation Fiesta (VIAF) 2025 với chủ đề "Từ Linh kiện đến Giải pháp: Kiến tạo Sản xuất Thông minh tại Việt Nam."

Tại sự kiện lần này, tập đoàn giới thiệu hàng loạt giải pháp nổi bật như hệ thống vặn vít tự động với robot SCARA, hệ thống giám sát và điều khiển cơ sở hạ tầng (FMCS) ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), cùng giải pháp Digital Twin.

Giải pháp Vặn vít thông minh của Delta mang đến cách tiếp cận toàn diện cho quy trình siết vít trong sản xuất. Giải pháp kết hợp công nghệ động cơ servo, cảm biến mô-men xoắn và phần mềm điều khiển hiện đại, đáp ứng các yêu cầu cao về độ chính xác và chất lượng trong nhiều dây chuyền lắp ráp khác nhau.

Bên cạnh đó, Hệ thống Quản lý và Điều khiển Cơ sở hạ tầng (FMCS) được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng thu thập và phân tích dữ liệu vận hành thực tế, đồng thời theo dõi tình trạng thiết bị theo thời gian thực. Giải pháp này còn cho phép doanh nghiệp quản lý tập trung các hệ thống điều hòa không khí và thông gió (HVAC), hệ thống chiếu sáng và điện năng một cách hiện đại, thông minh và bền vững.

Giải pháp Digital Twin của Delta cho phép các doanh nghiệp mô phỏng, trực quan hóa và tối ưu quy trình sản xuất trước khi triển khai thực tế. Giải pháp này giúp kết nối dữ liệu cơ khí, điện và hệ thống điều khiển trong cùng một môi trường số, từ đó giúp rút ngắn thời gian thiết kế, ngăn ngừa điểm nghẽn trong sản xuất, đẩy nhanh tiến độ đưa sản phẩm ra thị trường, đồng thời hỗ trợ bảo trì dự đoán và cải tiến liên tục.

Bên cạnh các giải pháp trên, Delta cũng sẽ giới thiệu hệ thống ép Servo, robot công nghiệp, thiết bị thông minh và giải pháp điều hòa – thông gió (HVAC).

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Quốc gia Delta Electronics Việt Nam, chia sẻ: "Tham gia triển lãm VIAF 2025, Delta mong muốn giới thiệu những giải pháp tự động hóa công nghiệp và sản xuất thông minh tiên tiến có thể đồng hành cùng quá trình chuyển đổi này. Từ lắp ráp thông minh, điều khiển chuyển động đến giám sát cơ sở hạ tầng và ứng dụng Digital Twin, các hệ thống tự động hóa tích hợp của Delta giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, duy trì chất lượng ổn định và vận hành bền vững hơn.."

Những giải pháp công nghệ tự động hóa sản xuất tích hợp này sẽ giúp nâng cao hiệu suất, độ chính xác và tính linh hoạt trong quy trình, hướng đến thúc đẩy ngành sản xuất đang phát triển nhanh tại Việt Nam.