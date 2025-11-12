Đêm nằm xuống chuẩn bị ngủ mà thấy 4 điều kỳ lạ này thì XIN CHIA BUỒN, nhiều loại khối u "núp" trong người bạn

Ban đêm, khi cơ thể nghỉ ngơi, là lúc các triệu chứng bệnh lý nội tạng bộc lộ rõ ràng nhất do không bị phân tâm bởi hoạt động ban ngày. Đối với nhiều loại khối u, việc nằm xuống chuẩn bị ngủ không chỉ là lúc chúng "lộ diện" mà còn là lúc chúng gây khó chịu nhất.

Nếu bạn thường xuyên cảm nhận được 4 điều kỳ lạ sau khi đặt lưng xuống giường, đó là một tín hiệu đáng báo động. Xin chia buồn, bởi đó có thể là dấu hiệu nhiều loại khối u ác tính đang âm thầm "núp" trong người bạn, từ phổi, gan cho đến dạ dày.

1. Đau lưng tăng lên gấp bội khi nằm xuống ở tư thế ngửa người

Đau lưng là vấn đề phổ biến, nhưng nếu cơn đau lưng đột nhiên tăng lên đáng kể, đặc biệt khi bạn nằm ngửa trên giường và không thuyên giảm khi thay đổi tư thế, hãy cảnh giác. Kiểu đau này là một dấu hiệu kinh điển của ung thư tụy.

Khối u ở tụy thường nằm sâu và chèn ép các dây thần kinh xung quanh; khi nằm ngửa, trọng lượng của các cơ quan có thể đè lên khối u, khiến cơn đau lan tỏa và trở nên dữ dội hơn, thường buộc người bệnh phải ngồi dậy hoặc cuộn tròn người mới đỡ.

Đây cũng có thể là dấu hiệu khối u đã di căn xương sống từ các ung thư khác như ung thư phổi hoặc ung thư vú.

2. Ho dai dẳng không dứt, đặc biệt khi nằm

Ho thường được cho là do cảm lạnh hoặc dị ứng. Tuy nhiên, nếu bạn bị ho dai dẳng, ho khan hoặc ho có đờm, và cơn ho trở nên tồi tệ hơn khi bạn nằm xuống, đây là một "còi báo" đáng sợ.

Đây là triệu chứng quan trọng của ung thư phổi, bởi khi nằm, áp lực từ khối u có thể gây kích thích phế quản nhiều hơn, dẫn đến cơn ho không kiểm soát. Ngoài ra, nó cũng có thể là dấu hiệu ung thư thực quản hoặc ung thư dạ dày khi khối u gây trào ngược axit mạnh.

Ho do ung thư thường dai dẳng, kéo dài và có thể đi kèm sụt cân, khác với ho do trào ngược thông thường thường giảm khi kê cao gối.

3. Cảm giác đầy bụng, khó tiêu hoặc ợ nóng dữ dội

Cảm giác đầy hơi, khó tiêu hoặc ợ nóng nặng hơn khi nằm xuống là điều nhiều người bỏ qua. Tuy nhiên, nếu ợ nóng và khó tiêu đột ngột trở nên nghiêm trọng và dai dẳng, không đáp ứng với thuốc, đây là tín hiệu cảnh báo của ung thư thực quản hoặc ung thư dạ dày.

Khối u có thể gây tắc nghẽn một phần đường tiêu hóa hoặc làm rối loạn chức năng van giữa thực quản và dạ dày. Đầy bụng sớm khi ăn và cảm giác này kéo dài đến lúc nằm xuống cũng có thể là dấu hiệu của ung thư buồng trứng hoặc ung thư tụy.

Ợ nóng do ung thư thường đi kèm với khó nuốt và sụt cân nhanh chóng, đây là điểm khác biệt so với trào ngược thông thường.

4. Đổ mồ hôi đêm không rõ nguyên nhân

Đổ mồ hôi đêm là hiện tượng cơ thể ra mồ hôi ướt đẫm khi đang ngủ, không liên quan đến nhiệt độ phòng quá nóng hay chăn dày.

Đổ mồ hôi đêm là một trong những triệu chứng toàn thân phổ biến của ung thư hạch (Lymphoma), ung thư máu (Leukemia) và nhiều loại ung thư khác. Hiện tượng này xảy ra do cơ thể đang nỗ lực chống lại sự xâm nhập của tế bào ung thư, dẫn đến tăng cường quá trình trao đổi chất vào ban đêm.

Nếu đổ mồ hôi đêm đi kèm với sốt nhẹ, mệt mỏi và sụt cân không rõ nguyên nhân, đó là dấu hiệu nguy hiểm cần tầm soát bệnh lý ác tính ngay lập tức.