Đêm nào đi ngủ cũng thấy có 3 tín hiệu này chứng tỏ bạn đang già nhanh hơn người khác rất nhiều

Sắc đẹp là tài sản quý giá bậc nhất mà phụ nữ luôn muốn níu giữ. Dù bạn có là cô gái tuổi 20 hay là phụ nữ trung niên tuổi 60, hẳn mong ước lớn nhất của bạn vẫn là thấy bản thân còn giữ được sự trẻ trung, duyên dáng.

Thế nhưng thời gian không bỏ quên một ai, dù trước hay sau chúng ta đều phải già đi. Tuy nhiên có một số nhóm người vì lý do cơ địa, do gen di truyền hay do thói quen sinh hoạt kém lành mạnh... mà họ có xu hướng già nhanh hơn người khác.

Nếu bạn muốn kiểm tra tốc độ lão hóa của cơ thể, hãy tự mình soi gương trước giờ đi ngủ. Đây là lúc mà cơ thể ít năng lượng nhất, không hề có lớp trang điểm... vì vậy mọi khuyết điểm sẽ lộ rất rõ.

Các chuyên gia khuyên rằng, phụ nữ đêm nào đi ngủ cũng thấy 3 tín hiệu dưới đây thì chứng tỏ lão hóa đang xảy đến nhanh, cần phải tìm cách để khắc phục nó.

1. Thấy khuôn mặt của mình trông trũng xuống hoặc hốc hác

Tiến sĩ Decotiis (chuyên gia y học chống lão hóa và tái tạo ở Mỹ) cho biết, mất xương là một dấu hiệu rõ ràng của quá trình lão hóa. Khi bạn mất khối lượng xương trên khuôn mặt, nó sẽ mang lại cho bạn nét đặc trưng của “người già” với má hóp, môi mỏng và thái dương nhô lên.

Cô chia sẻ: Nhiều người có quá trình lão hóa nhanh hơn người khác vì họ thường xuyên hút thuốc, có dinh dưỡng kém hoặc giảm cân quá nhiều... Điều đó khiến họ trông già hơn so với tuổi thật. Để chống lại tình trạng mất xương, bạn hãy ăn uống và tập thể dục hợp lý, đồng thời duy trì cân nặng khỏe mạnh.

Ngoài dấu hiệu khuôn mặt hốc hác, thì nếp nhăn và làn da chảy xệ cũng tố cáo dấu hiệu lão hóa của bạn. Nếu trước khi đi ngủ, bạn soi gương và thấy cơ thể mình có nhiều vùng da bị trũng sâu, chảy xệ thì hãy chuẩn bị tinh thần rằng bản thân đang già đi. Đã có những nghiên cứu xác nhận rằng chế độ ăn nhiều thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như trái cây và rau quả... sẽ mang lại làn da khỏe mạnh, ít nếp nhăn hơn so với chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa, thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm có đường. Do đó, đây có thể là một giải pháp dành cho bạn.

2. Thấy tóc rụng rất nhiều trước khi đi ngủ

Bindiya Gandhi (một chuyên gia y học chức năng và tích hợp ở Decatur, Mỹ) cho biết, việc nhìn thấy phần tóc thưa dần là một dấu hiệu lão hóa phổ biến.

Theo Y học Trung Quốc: Bản chất của thận khí nằm ở sợi tóc, thận khí của một người có tốt hay không thì nhìn tóc là sẽ hiểu rõ. Phụ nữ tuổi càng cao thì chức năng thận càng suy giảm, khiến cho tóc rụng ngày càng nhiều. Ngoài rụng tóc, lão hóa còn khiến bạn bị rụng lông ở tay, chân...

Ngược lại, phụ nữ sau 40 tuổi, nếu thấy tóc dày, óng mượt, lông chân tay không có nhiều thay đổi thì nghĩa là sự lão hóa vẫn chưa tìm đến bạn.

3. Thấy bản thân ngủ chập chờn, thường xuyên thức giấc giữa đêm

Mất ngủ hoặc khó ngủ ngon có thể là dấu hiệu cơ thể bạn đang già đi nhanh chóng. Thông thường điều này là do nồng độ cortisol cao, còn được gọi là hormone gây căng thẳng. Sue Decotiis (chuyên gia y học chống lão hóa và tái tạo ở New York, Mỹ) giải thích: “Sự gia tăng cortisol là không thể tránh khỏi khi chúng ta già đi, tuy nhiên, với nhiều người, nó tăng quá nhanh, thường là do căng thẳng”.

Do đó điều quan trọng là bạn phải kiểm soát mức độ căng thẳng của mình vì quá nhiều cortisol không chỉ khiến bạn già đi nhanh hơn mà còn có thể thúc đẩy tăng cân, giảm chức năng miễn dịch và có thể dẫn đến nhiều bệnh mãn tính.