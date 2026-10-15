Đến tuổi 40 mới hiểu: Khi còn kiếm được tiền, hãy cố giữ lại càng nhiều càng tốt

Một người bạn lâu ngày không liên lạc bất ngờ gọi điện cho tôi. Sau vài câu hỏi thăm, cô ấy nói ngắn gọn: "Tớ mất việc rồi".

Tôi khá bất ngờ.

Công ty của cô ấy trước giờ được đánh giá ổn định, trả lương đúng hạn, chế độ không tệ. Thỉnh thoảng tăng ca còn được trả thêm tiền. Trong suy nghĩ của tôi, đó là kiểu nơi làm việc mà nếu không có biến cố gì lớn, người ta có thể gắn bó thêm nhiều năm.

Nhưng rồi một đợt cắt giảm nhân sự diễn ra. Và cô ấy nằm trong danh sách phải rời đi.

Sau cuộc điện thoại ấy, tôi nghĩ rất lâu về một điều: Khả năng kiếm tiền của mỗi người đều có "thời kỳ vàng", nhưng chẳng ai biết thời kỳ ấy kéo dài bao lâu.

Ở tuổi 25, chúng ta có thể nghĩ mất việc thì tìm việc khác. Ở tuổi 30, thu nhập giảm một chút vẫn có thể cố gắng làm thêm. Nhưng bước sang tuổi 40, câu chuyện thường không còn đơn giản như vậy. Phía sau một người có thể là tiền nhà, tiền học của con, bố mẹ già, khoản vay, chi phí sức khỏe và hàng loạt trách nhiệm không thể tùy ý cắt bỏ.

Bởi vậy, nếu có một lời khuyên tôi muốn nhắc chính mình sau tuổi 40, đó là: Khi vẫn còn khả năng kiếm tiền, hãy cố giữ lại càng nhiều càng tốt.

1. Tiết kiệm không cần bắt đầu bằng một con số thật lớn

Nhiều người trì hoãn tiết kiệm vì nghĩ rằng thu nhập hiện tại chưa đủ cao.

"Đợi khi nào lương tăng tôi sẽ tiết kiệm."

"Tháng này nhiều việc quá, sang tháng sẽ bắt đầu."

Nhưng nếu cứ chờ một thời điểm hoàn hảo, rất có thể chúng ta sẽ chẳng bao giờ bắt đầu.

Tiết kiệm 500.000 đồng hay 1 triệu đồng mỗi tháng nghe không quá ấn tượng, nhưng điều quan trọng nhất trong giai đoạn đầu không phải là số tiền mà là thói quen giữ lại tiền trước khi tiêu.

Một người có vài trăm triệu đồng dự phòng và một người gần như không có khoản tích lũy sẽ có tâm thế hoàn toàn khác nhau khi gặp biến cố mất việc.

Tiền tiết kiệm không khiến rắc rối biến mất, nhưng nó cho bạn thời gian.

- Thời gian để tìm công việc phù hợp thay vì nhận đại một việc vì quá thiếu tiền.

- Thời gian để nghỉ ngơi khi sức khỏe có vấn đề.

- Thời gian để xử lý chuyện gia đình mà không phải ngay lập tức vay mượn.

Đó mới là giá trị lớn nhất của tiết kiệm.

2. Sau tuổi 40, nhất định nên có một "phương án B"

Không ai có thể chắc chắn công việc hiện tại sẽ tồn tại đến ngày mình nghỉ hưu.

Công ty có thể tái cấu trúc. Ngành nghề có thể thay đổi. Công nghệ có thể khiến một số vị trí không còn cần nhiều nhân sự như trước. Bản thân chúng ta cũng có thể đến lúc không còn đủ sức duy trì cường độ làm việc như tuổi 30.

Vì vậy, ngoài khoản tiết kiệm, người trung niên nên chuẩn bị thêm một phương án dự phòng về thu nhập. Đó không nhất thiết phải là một công việc tay trái kiếm hàng chục triệu đồng mỗi tháng.

Bạn có thể bắt đầu rất nhỏ: bán một sản phẩm mình hiểu rõ, làm thêm dựa trên kỹ năng nghề nghiệp, nhận việc tự do, viết lách, tư vấn, dạy thêm hoặc xây dựng một nguồn thu phụ mà bản thân có thể chủ động.

Điều quan trọng không nằm ở việc kiếm được bao nhiêu ngay lập tức, mà là bạn không hoàn toàn phụ thuộc vào một nguồn lương duy nhất.

Có thêm một cánh cửa nhỏ vẫn tốt hơn đến khi cánh cửa chính đóng lại mới bắt đầu cuống cuồng tìm lối ra.

3. Đừng coi thường những khoản tiền nhỏ

Một trong những thay đổi lớn nhất của tôi khi bắt đầu nghiêm túc tiết kiệm là không còn nghĩ: "Có vài chục nghìn thôi mà".

Rất nhiều khoản chi riêng lẻ đều nhỏ.

- Một món đồ hơn 100.000 đồng.

- Một lần đặt đồ ăn vài trăm nghìn.

- Một món đồ gia dụng mua vì đang giảm giá.

- Một gói dịch vụ đăng ký rồi gần như không dùng.

Không khoản nào đủ lớn để khiến chúng ta thấy mình đang tiêu hoang. Nhưng khi cộng lại trong một tháng, con số có thể lớn hơn nhiều so với tưởng tượng.

Ngược lại, những khoản thu nhỏ cũng đáng được trân trọng.

Một vài trăm nghìn từ việc làm thêm, một khoản hoàn tiền, tiền bán đồ cũ hay một khoản thưởng nhỏ đều có thể chuyển thẳng vào tài khoản tiết kiệm.

Người bình thường hiếm khi giàu lên từ một khoản tiền bất ngờ. Tài sản thường được tạo ra bằng rất nhiều lần giữ lại những khoản tiền tưởng như không đáng kể.

4. Muốn giữ được tiền, trước tiên phải biết tiền đang đi đâu

Tôi từng hỏi một người bạn:

"Mỗi tháng cậu tiêu nhiều nhất vào đâu?"

Cô ấy trả lời: "Tớ cũng không biết. Tớ có mua gì lớn đâu".

Đây là tình trạng rất phổ biến.

Chúng ta thường nhớ những khoản lớn như tiền thuê nhà, học phí, bảo hiểm hay trả góp, nhưng lại không nhớ hàng chục khoản chi nhỏ diễn ra mỗi ngày.

Vì thế mới xuất hiện cảm giác rất quen thuộc: "Tôi đâu có tiêu gì mà hết tiền nhanh thế?". Cách đơn giản nhất là ghi lại chi tiêu trong ít nhất một tháng.

Không cần bảng biểu phức tạp. Chỉ cần chia thành vài nhóm: ăn uống, nhà ở, con cái, đi lại, mua sắm, giải trí và các khoản khác.

Khi nhìn toàn bộ dòng tiền trên cùng một trang, bạn sẽ rất nhanh phát hiện những khoản nào đang âm thầm "rút" tiền khỏi tài khoản mỗi tháng.

Đừng tiết kiệm bằng cảm giác. Hãy tiết kiệm bằng con số.

5. Hãy đặt một mục tiêu tiết kiệm đủ cụ thể

"Cố gắng tiết kiệm nhiều hơn" gần như không phải là một mục tiêu.

Thay vào đó, hãy biến nó thành một con số.

Ví dụ: mỗi tháng tiết kiệm 5 triệu đồng.

Hoặc dành 20% thu nhập cho tích lũy.

Hoặc đặt mục tiêu xây quỹ dự phòng bằng 6-12 tháng chi phí sinh hoạt.

Mục tiêu càng rõ, khả năng thực hiện càng cao. Bạn thậm chí có thể chuyển tiền tiết kiệm ngay ngày nhận lương thay vì đợi cuối tháng còn bao nhiêu mới để dành.

Bởi thực tế rất đơn giản: nếu để tiền trong tài khoản chi tiêu, chúng ta luôn có lý do để sử dụng nó.

Sau tuổi 40, tiền tiết kiệm chính là quyền lựa chọn

Khi còn trẻ, chúng ta thường tin rằng mình còn rất nhiều thời gian để kiếm tiền nhưng bước sang tuổi 40, có lẽ nên nhìn tiền theo một cách khác.

Không ai có thể làm việc với cùng một tốc độ mãi mãi. Không ai chắc chắn thu nhập sẽ luôn tăng. Và cũng chẳng ai biết lúc nào cuộc sống sẽ xuất hiện một khoản chi lớn hoặc một biến cố ngoài dự tính.

Vì vậy, những năm vẫn còn sức khỏe, công việc và khả năng tạo ra thu nhập chính là quãng thời gian đáng quý để xây nền tài chính.

Không cần ép mình sống kham khổ.

Không cần từ bỏ mọi thú vui chỉ để có một con số đẹp trong ngân hàng.

Nhưng hãy cố gắng giữ lại một phần đủ lớn trong số tiền mình vất vả kiếm được.

Bởi đến một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra: Tiền tiết kiệm không chỉ giúp mình mua được thứ gì đó. Nó còn giúp mình có quyền nói "không", quyền nghỉ ngơi, quyền lựa chọn và quyền bình tĩnh khi cuộc sống bất ngờ đổi hướng.