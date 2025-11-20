Detik Leaders Forum 2025: VinFast tham gia định hình lộ trình xe điện tại Indonesia

Đại diện quốc tế duy nhất của ngành xe điện

Tại Indonesia, các diễn đàn chính sách luôn đóng vai trò quan trọng trong việc định hình những lĩnh vực kinh tế mới, trong đó có ngành xe điện đang tăng tốc mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, Detik Leaders Forum 2025 được tổ chức gần đây tiếp tục tạo sức hút khi quy tụ những tiếng nói có ảnh hưởng lớn tới tiến trình chuyển đổi năng lượng và giao thông xanh.

Chủ đề về tương lai xe điện đã đưa các cơ quan nhà nước, tập đoàn điện lực, giới học thuật và doanh nghiệp trong ngành vào cùng một bàn thảo luận, hình thành nhóm diễn giả "tứ trụ". Trong nhóm này, VinFast, hãng xe điện Việt đang đầu tư tại Indonesia, là đại diện duy nhất của ngành công nghiệp xe điện quốc tế.

Tại diễn đàn, Tổng Giám đốc VinFast Indonesia, ông Kariyanto Hardjosoemarto, đã cập nhật chi tiết tiến độ nhà máy lắp ráp rộng 120 ha của hãng tại Subang, cơ sở giúp tăng cường tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm tại thị trường.

"Hiện nhà máy của chúng tôi đã hoàn thiện 95%, sẽ bắt đầu vận hành thử vào tháng 12 tới", ông nói, chia sẻ kỳ vọng dài hạn về việc nâng cấp công nghệ và từng bước hình thành năng lực sản xuất hoàn chỉnh tại cơ sở này.

Việc lãnh đạo VinFast có mặt với tư cách diễn giả chính và cùng nhau thảo luận với đại diện Bộ Năng lượng Indonesia, lãnh đạo Tập đoàn điện lực PLN, và Tiến sĩ Yannes Martinus Pasaribu thuộc Viện Công nghệ Bandung (ITB), nhà nghiên cứu cấp cao của Trung tâm Công nghệ Giao thông Bền vững Quốc gia Indonesia, được truyền thông quốc tế đánh giá cao.

"Vai trò của các doanh nghiệp quốc tế như VinFast, hiện đang đầu tư vào Indonesia, cũng là một trọng tâm quan trọng trong việc đẩy nhanh tốc độ phổ cập xe điện", Detik đánh giá.

Ngoài góc nhìn sản xuất, VinFast cũng đóng góp vào thảo luận thị trường bằng dữ liệu thực tế.

"Tại Indonesia, thị trường xe điện đang tăng trưởng tích cực. Xe điện chỉ mới xuất hiện tại Indonesia vào năm 2020. Khi đó, số lượng tiêu thụ chỉ khoảng 125 chiếc mỗi năm, sau đó tăng dần và đạt thị phần 4,9% vào năm ngoái", ông Kariyanto cho rằng việc này thể hiện tiềm năng rất lớn của xe điện tại Indonesia. "Chúng tôi dự đoán mức tăng trưởng cuối năm sẽ đạt 14-15% và sẽ còn cao hơn trong năm tới", ông nhận định.

Ông Kariyanto khẳng định xe điện đang trở thành điểm sáng tại thị trường Indonesia. Trong 10 tháng đầu năm 2025, nhu cầu xe điện đã tăng hơn 100% ngay cả khi tổng doanh số toàn thị trường giảm 11% so với cùng kỳ năm trước.

Chính phủ đề cao vai trò của doanh nghiệp tư nhân

Là đại diện cho tiếng nói chính phủ, ông Harris, Giám đốc Trung tâm Khảo sát và Thử nghiệm Điện thuộc Tổng cục Năng lượng Tái tạo và Bảo tồn Năng lượng (EBTKE), Bộ Năng lượng, nhận định rằng dù tỷ trọng năng lượng tái tạo còn thấp, ở mức 15%, ngành xe điện Indonesia đã và đang hướng tới mục tiêu chuyển dịch năng lượng.

VinFast đang triển khai chiến lược hệ sinh thái xanh toàn diện tại Indonesia, với danh mục sản phẩm ngày càng đa dạng, mạng lưới showroom – xưởng dịch vụ liên tục mở rộng, cùng các chính sách hỗ trợ vượt trội, giúp người tiêu dùng an tâm và dễ đang chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh.

Ngoài ra, chính phủ Indonesia đã ban hành khung chính sách mới nhằm định hướng phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2060. Theo ông Harris, những chính sách này sẽ hỗ trợ quá trình điện hóa giao thông và tạo điều kiện cho thị trường xe điện tăng tốc trong giai đoạn tới, nhất là thị trường xe điện 4 bánh và 2 bánh sẽ có tiềm năng lớn.

"Cuộc chuyển dịch năng lượng này không chỉ xoay quanh lĩnh vực phát điện mà còn là sự chuyển dịch từ khía cạnh nhu cầu hành vi tiêu thụ của người dân và doanh nghiệp", ông nói.

Ở góc độ hạ tầng và hợp tác doanh nghiệp, ông Joni, Phó Chủ tịch điều hành phụ trách Kinh doanh bán lẻ và Dịch vụ khách hàng công ty điện lực nhà nước PLN, cho biết hiện trên toàn Indonesia có gần 4.400 trạm sạc công cộng, trong đó hơn 60% thuộc sở hữu của PLN.

Theo ông Joni, PLN vẫn đang triển khai trạm sạc nhưng không thể một mình đáp ứng nhu cầu mở rộng mạng lưới sạc đang tăng mạnh. Vì thế, ông kỳ vọng quá trình này có sự tham gia mạnh mẽ của khu vực tư nhân.

"Đó là lý do chúng tôi có những khuôn khổ hợp tác đi kèm các biện pháp khuyến khích cho doanh nghiệp tư nhân quan tâm tham gia lĩnh vực sạc công cộng", ông Joni nói, nhấn mạnh PLN đã lập đội chuyên trách nhằm hỗ trợ quá trình đăng ký.

Detik Leaders Forum 2025 thuộc chuỗi diễn đàn chiến lược của Detik, nền tảng truyền thông sở hữu hơn 110 triệu độc giả mỗi tháng và được xem là nơi trao đổi định hướng phát triển kinh tế và hạ tầng của các Bộ trưởng, CEO tập đoàn và cơ quan hoạch định chính sách Indonesia.