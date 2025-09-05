Đi họp lớp, ăn tiệc hết 29 triệu đồng, người tổ chức muốn chia đều nhưng không ai đồng ý, còn bị mỉa mai: “Không có tiền thì tổ chức làm gì”

Bài chia sẻ của một tác giả về buổi họp lớp được đăng tải trên Toutiao (MXH Trung Quốc).

Sau khi mỗi người vào đại học, khoảng cách địa lý và môi trường sống khiến tình bạn khó duy trì như thuở cấp 3. Cũng vì thế mà những năm tháng trung học càng thêm đáng quý. Họp lớp trở thành cầu nối để ôn lại kỷ niệm và giữ mối liên hệ.

Đi họp lớp, đề nghị chia đều tiền nhưng bị từ chối

Tiểu Tào, vừa tốt nghiệp thạc sĩ, sau đó trở thành giáo viên. Tiểu Tào muốn cùng các bạn cũ ôn lại kỷ niệm xưa nên đứng ra tổ chức họp lớp.

Hôm đó có hơn 20 bạn tham dự. Mọi người vừa ăn uống vừa hàn huyên, không ít người ngưỡng mộ Tiểu Tào học vấn cao, công việc ổn định. Suốt buổi tiệc, anh gần như là “tâm điểm”.

Nhưng đến khi thanh toán, niềm vui ấy vụt tắt. Để “giữ thể diện”, Tiểu Tào chọn nhà hàng khá sang. Tổng hóa đơn gần 8.000 tệ (khoảng 29,5 triệu đồng). Anh nghĩ chia đều thì mỗi người chỉ khoảng 400 tệ (khoảng 1,5 triệu đồng) là hoàn toàn hợp lý. Nhưng bất ngờ là đa số bạn bè phản đối.

Mặc dù đều là bạn cùng lớp cũ, nhưng sau ngần ấy năm, mỗi người một hoàn cảnh, có người vừa mới đi làm, có người thu nhập không tốt. Thực tế 400 tệ (khoảng 1,5 triệu đồng) cũng không phải số tiền quá lớn, nhưng sự từ chối lại có nguyên nhân khác.

Bởi khi tổ chức, Tiểu Tào gần như chuẩn bị hết, từ thời gian đến địa điểm đều tự quyết, không hề hỏi ý kiến mọi người. Thế nên nhiều bạn mặc định rằng cậu sẽ là người mời.

Đến lúc tính tiền mới nói chia đều, khiến ai nấy đều không thoải mái. Có người thậm chí mỉa mai: “Không có tiền thì tổ chức làm gì”.

Cuối cùng, Tiểu Tào đành tự bỏ tiền túi ra trả toàn bộ. Với lương giáo viên mới vào nghề, số tiền này tương đương vài tháng tiết kiệm. Buổi họp lớp đáng lẽ vui vẻ lại để lại một ấn tượng không tốt.

Trong câu chuyện này, cả Tiểu Tào và bạn bè đều có chỗ chưa ổn. Với hơn 20 người tham dự, khoản chi phí hợp lý nhất vẫn là cùng nhau chia sẻ, chứ không thể vì không hài lòng mà từ chối.

Tuy nhiên, Tiểu Tào cũng tính toán chưa hợp lý. Sau khi bước chân vào đại học rồi xã hội, mỗi người đã khác, môi trường, cách nghĩ, hoàn cảnh… tất cả đều không còn như xưa. Nếu không chuẩn bị kỹ, họp lớp rất dễ biến thành tình huống khó xử.

Sau kỳ thi đại học, bạn bè mỗi người một nơi, dần hình thành vòng tròn xã hội khác nhau, quan điểm, suy nghĩ cũng lệch nhau nhiều.

Theo bạn, khoản tiền 8.000 tệ (khoảng 29,5 triệu đồng) trong buổi họp lớp này có nên chia đều không?

