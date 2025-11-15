Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đi họp lớp đến lúc thanh toán ai cũng trốn về, người bạn nghèo phải trả 150 triệu: Ngày hôm sau bật khóc vì 1 cảnh tượng!

15-11-2025 - 23:19 PM | Sống

Có những giọt nước mắt thật khó miêu tả bằng lời.

Kiều Lý là một người coi trọng tình cảm nhưng sau khi tốt nghiệp, cô không có nhiều thời gian tham gia những buổi gặp mặt cùng bạn bè, phần vì bận rộn với công việc, phần vì tự ti mình còn đang nợ nần do vay mua nhà.

Nhưng lần gần nhất, cô quyết định tham gia buổi họp lớp sau hơn 15 năm ra trường. Dù sao Kiều Lý cũng muốn gặp lại mọi người. Cô ăn mặc giản dị, bắt xe đến nhà hàng tổ chức buổi tiệc. Nhiều bạn cùng lớp thấy một người đã lâu không xuất hiện là Tiểu Lý thì đều bước nhanh ra cửa chào đón. Nhiều năm không gặp mà còn được các bạn nồng nhiệt chào đón nên Kiều Lý không khỏi cảm động.

Sau nhiều câu chuyện, Kiều Lý vui mừng nhận ra dường như các bạn không quan tâm quá nhiều đến địa vị xã hội của nhau mà chỉ coi trọng mối quan hệ bạn bè. Đây là điều khiến Kiều Lý cảm động. Không ai khoe khoang về mức độ giàu có, hay hỏi thăm về mức lương của nhau. Tất cả cuộc nói chuyện đều xoay quanh cuộc sống hiện tại và ôn lại câu chuyện cũ khiến Kiều Lý xúc động nhớ lại những ngày tháng đi học tốt đẹp. Với Kiều Lý, một người đang gặp khó khăn thì những cuộc trò chuyện không nói về tiền nong, mà chỉ về tình cảm với các bạn học cũ khiến cô cảm động vô cùng.

Đi họp lớp đến lúc thanh toán ai cũng trốn về, người bạn nghèo phải trả 150 triệu: Ngày hôm sau bật khóc vì 1 cảnh tượng!- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết thúc. Khi bữa tiệc kết thúc, mọi người cùng nhau tính toán chuyện thanh toán và ra về. Do có mối quan hệ thân thiết với lớp trưởng nên Kiều Lý cùng với anh ta, một số bạn học khác cười đùa vui vẻ cho đến tận khi bữa tiệc kết thúc. Họ là một trong những người cuối cùng chuẩn bị rời khỏi nhà hàng.

Khi nhân viên phục vụ thanh toán tiền, đột nhiên các bạn học đều có việc riêng. Lớp trưởng cần ra ngoài bàn chuyện làm ăn, một số bạn học có việc đột xuất cần phải về trước. Chỉ có mình Kiều Lý đứng bơ vơ ở quầy thanh toán. Kiều Lý nhận hóa đơn thanh toán từ nhân viên phục vụ, sau đó rút ví ra thanh toán hết hóa đơn 43.000 NDT (khoảng 150 triệu đồng). Kiều Lý thở dài, vì 43.0000 NDT tương đương hơn nửa năm tiền trả nợ vay ngân hàng của cô nhưng không còn cách nào khác.

Sau khi các bạn quay lại, một số bạn bày tỏ sự cảm kích và có chút xấu hổ vì để Kiều Lý một mình thanh toán hoá đơn lớn như vậy. Còn Kiều Lý thì chỉ nói bản thân không sao, sau đó cô chào các bạn và một mình bắt xe đi về.

Sáng hôm sau, cô bỗng nghe thấy thông báo điện thoại đổ liên tục. Hoá ra, các bạn học đều đồng loạt gửi lại tiền ăn ngày hôm đó cho Kiều Lý.

Lúc này lớp trưởng gửi một tin nhắn cho cô: "Cảm ơn Kiều Lý vì đã coi trọng tình bạn cùng lớp của chúng ta như vậy. Cảm ơn bạn vì đã chi số tiền lớn thanh toán hoá đơn cho lớp. Chúng tôi cảm thấy bạn là phụ nữ, ở bên ngoài làm việc không dễ dàng gì. Chúng tôi muốn nhanh chóng trả hết tiền để bày tỏ lòng quan tâm của mình. Hãy chăm đi họp lớp nhiều hơn nhé" .

Kiều Lý bật khóc khi nhìn thấy những dòng tin nhắn từ lớp trưởng. Không phải những lời khoe về tiền bạc mà đây là những thứ mà cô mong đợi nhất khi tham dự buổi họp lớp. Tình bạn đẹp giữa những người bạn cùng lớp này là báu vật mà cô trân trọng suốt đời. Kiều Lý thầm tiếc, những năm qua vì bận bịu công việc nên hiếm khi dành thời gian gặp mặt bạn bè. Giờ đây cô hiểu có những thứ đáng trân trọng hơn cả tiền bạc, đó là thứ tình cảm giữa người và người tốt đẹp.

THEO NGỌC LINH

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giám đốc CATP Hà Nội kể chuyện dẫn độ Mr Hunter Lê Khắc Ngọ về nước: “Nước bạn đặt câu hỏi tại sao Việt Nam phá án và thu hồi được tài sản lớn đến thế”

Giám đốc CATP Hà Nội kể chuyện dẫn độ Mr Hunter Lê Khắc Ngọ về nước: “Nước bạn đặt câu hỏi tại sao Việt Nam phá án và thu hồi được tài sản lớn đến thế” Nổi bật

Cảnh báo quan trọng tới tất cả người dân có Bảo hiểm xã hội

Cảnh báo quan trọng tới tất cả người dân có Bảo hiểm xã hội Nổi bật

5 câu người EQ thấp thường thích nói ở nơi làm việc

5 câu người EQ thấp thường thích nói ở nơi làm việc

23:01 , 15/11/2025
U70 lương hưu 15 triệu/tháng, muốn đi bước nữa sau 6 năm sống một mình nhưng con cả đưa ra điều kiện khiến ai nghe cũng phải lắc đầu

U70 lương hưu 15 triệu/tháng, muốn đi bước nữa sau 6 năm sống một mình nhưng con cả đưa ra điều kiện khiến ai nghe cũng phải lắc đầu

23:00 , 15/11/2025
Đi ngủ lúc 2 giờ sáng có được coi là thức khuya? Chuyên gia chỉ ra sự thật về giấc ngủ mà nhiều người thường hiểu lầm

Đi ngủ lúc 2 giờ sáng có được coi là thức khuya? Chuyên gia chỉ ra sự thật về giấc ngủ mà nhiều người thường hiểu lầm

22:38 , 15/11/2025
Đi ngủ lúc 10 giờ tối có sai không? Bác sĩ khuyên: Sau 60 tuổi, hãy làm 5 điều này khi ngủ để ngủ ngon, sống thọ

Đi ngủ lúc 10 giờ tối có sai không? Bác sĩ khuyên: Sau 60 tuổi, hãy làm 5 điều này khi ngủ để ngủ ngon, sống thọ

22:35 , 15/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên