Đi tàu cao tốc nhanh nhất Nhật Bản, giá vé cao hơn máy bay

Để di chuyển trên tàu cao tốc Shinkansen, khách hàng có thể mua vé trực tiếp tại các điểm bán vé hoặc đặt trực tuyến. Giá vé tàu Shinkansen tùy thuộc vào từng tuyến đường và thường cố định. Ví như, tuyến đường từ Tokyo đi tỉnh Fukuoka có chiều dài khoảng 1.200km, nếu đi cao tốc Shinkansen (thời gian là 5 tiếng) giá vé là 24.210 yên (tương đương 4 triệu đồng). Trong khi đó, cùng tuyến đường trên, nếu đặt máy bay giá rẻ (đặt vé trước từ 1-2 tháng) giá khoảng 7.000-10.000 yên/người/chiều, trường hợp đặt sát ngày bay vé dao động từ 21.000 - 24.000 yên.