Đi tàu cao tốc nhanh nhất Nhật Bản, giá vé cao hơn máy bay
Theo Trung Hiếu 02-05-2026 - 11:52 AM |
Tàu cao tốc Shinkansen được xem là biểu tượng của ngành đường sắt Nhật Bản, với vận tốc tối đa khoảng 320 km/h. Tuy tàu chạy với tốc độ cao, nhưng hành khách gần như không cảm nhận được rung lắc nhờ hệ thống đường ray riêng biệt và công nghệ giảm xóc hiện đại.
Tàu cao tốc Shinkansen là biểu tượng của hệ thống giao thông hiện đại tại Nhật Bản, với vận tốc tối đa khoảng 320 km/h. Từ Tokyo, tàu Shinkansen đi qua nhiều tuyến đường huyết mạch đến các thành phố lớn như Kyoto, Osaka, Hiroshima và cuối cùng Fukuoka. Shinkansen có các loại tàu như Nozomi, Hikari, Kodama, trong đó Nozomi là tàu siêu tốc với ít điểm dừng nhất và di chuyển nhanh nhất.
Tàu Shinkansen được đưa vào hoạt động từ năm 1964 và có thể đạt tới 300-320 km/h, nhưng hành khách gần như không cảm nhận được rung lắc nhờ hệ thống đường ray riêng biệt và công nghệ giảm xóc hiện đại.
Để di chuyển trên tàu cao tốc Shinkansen, khách hàng có thể mua vé trực tiếp tại các điểm bán vé hoặc đặt trực tuyến. Giá vé tàu Shinkansen tùy thuộc vào từng tuyến đường và thường cố định. Ví như, tuyến đường từ Tokyo đi tỉnh Fukuoka có chiều dài khoảng 1.200km, nếu đi cao tốc Shinkansen (thời gian là 5 tiếng) giá vé là 24.210 yên (tương đương 4 triệu đồng). Trong khi đó, cùng tuyến đường trên, nếu đặt máy bay giá rẻ (đặt vé trước từ 1-2 tháng) giá khoảng 7.000-10.000 yên/người/chiều, trường hợp đặt sát ngày bay vé dao động từ 21.000 - 24.000 yên.
Ghế ngồi trên tàu rất rộng rãi, có khoang hành lý, bàn làm việc riêng, wifi miễn phí. Bên cạnh đó, hành khách có thể mang đồ ăn lên tàu để sử dụng hoặc dịch vụ trên tàu.
Tàu Shinkansen tuyến Tokyo- Fukuoka đi qua nhiều thành phố lớn như Nagoya, Osaka, Hiroshima, Yamaguchi... Được biết, ngoài tàu Shinkansen, ngành đường sắt Nhật Bản còn có nhiều loại tàu với tốc độ cao. Ví như, tàu tốc hành giới hạn (Tokkyu), tàu nhanh (Kaisoku) và tàu địa phương (Futsu). Đặc biệt, mới đây Nhật Bản đã phát triển tàu điện từ trường L0 Series, loại tàu nhanh nhất thế giới, dự kiến có thể đạt tốc độ lên tới 603,5km/h; vượt xa tàu điện từ trường thương mại duy nhất trên thế giới hiện nay là tàu Shanghai Maglev của Trung Quốc với tốc độ tối đa 460,2km/h.
