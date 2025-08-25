Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Địa ốc Đất Lành, Điền Quân Group... nợ thuế hàng chục tỉ đồng

25-08-2025 - 15:47 PM | Bất động sản

Công ty TNHH Địa ốc Đất Lành nằm trong danh sách nợ thuế và các khoản thu khác do cơ quan thuế công bố.

Thuế cơ sở 14 – đơn vị trực thuộc Thuế TP HCM (Cục Thuế TP HCM cũ) vừa công khai danh sách các tổ chức nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước. 

Theo đó, tính đến kỳ tháng 7-2025, có 1.162 người nộp thuế nợ tổng cộng gần 1.114 tỉ đồng.

Thông tin này được đăng tải tại địa chỉ https://tphcm.gdt.gov.vn/wps/portal, mục "Thông tin cảnh báo người nộp thuế vi phạm - Công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác".

Địa ốc Đất Lành, Điền Quân Group... nợ thuế hàng chục tỉ đồng- Ảnh 1.

Trong danh sách nợ thuế, nhóm doanh nghiệp bất động sản là những đơn vị có số nợ lớn (Ảnh minh họa)

Đáng chú ý, trong danh sách nợ thuế có Công ty TNHH Địa ốc Đất Lành nợ hơn 95,3 tỉ đồng. Ngoài ra, Công ty TNHH Xây dựng – Đầu tư và Kinh doanh Địa ốc Tân Vũ Minh nợ hơn 40 tỉ đồng; Công ty CP Điền Quân Group nợ gần 29,4 tỉ đồng; Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam nợ 15 tỉ đồng; Công ty CP Xây dựng Đại Nam nợ hơn 2 tỉ đồng…

Bên cạnh đó, Thuế cơ sở 24 – đơn vị trực thuộc Thuế TP HCM còn công khai danh sách 151 doanh nghiệp nợ thuế tính đến ngày 31-7, với tổng số tiền nợ hơn 123 tỉ đồng.

Lý do các doanh nghiệp này bị công khai là vì đã quá hạn nộp thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước trên 90 ngày, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 100 Luật Quản lý thuế và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Tập đoàn Danh Khôi nợ thuế khủng, thoát lỗ nửa đầu năm trước khi chính thức đổi tên

Theo Thy Thơ

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tuyến cao tốc trọng điểm miền Bắc dài 43 km, kết nối với 3 cửa khẩu quốc tế sẽ thông tuyến vào cuối năm nay

Tuyến cao tốc trọng điểm miền Bắc dài 43 km, kết nối với 3 cửa khẩu quốc tế sẽ thông tuyến vào cuối năm nay Nổi bật

Loạt thay đổi mới nhất về bảng giá đất, khung giá đất quy định tại Nghị định 226, người dân cần nắm rõ

Loạt thay đổi mới nhất về bảng giá đất, khung giá đất quy định tại Nghị định 226, người dân cần nắm rõ Nổi bật

Bật mí "nguyên tắc vàng" gia chủ nên nhớ khi thiết kế phòng khách để vừa đẹp, vừa tiết kiệm chi phí

Bật mí "nguyên tắc vàng" gia chủ nên nhớ khi thiết kế phòng khách để vừa đẹp, vừa tiết kiệm chi phí

15:31 , 25/08/2025
La Tiên Villa chính thức khởi sóng hành trình chinh phục đất Tiên

La Tiên Villa chính thức khởi sóng hành trình chinh phục đất Tiên

15:30 , 25/08/2025
Đón làn sóng phát triển mới của bất động sản ven biển Đà Nẵng sau sáp nhập

Đón làn sóng phát triển mới của bất động sản ven biển Đà Nẵng sau sáp nhập

15:30 , 25/08/2025
Bộ Xây dựng yêu cầu Vingroup, VEFAC khẩn trương triển khai thực hiện những việc sau tại công trình top 10 thế giới

Bộ Xây dựng yêu cầu Vingroup, VEFAC khẩn trương triển khai thực hiện những việc sau tại công trình top 10 thế giới

15:27 , 25/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên