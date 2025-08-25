Địa ốc Đất Lành, Điền Quân Group... nợ thuế hàng chục tỉ đồng

Thuế cơ sở 14 – đơn vị trực thuộc Thuế TP HCM (Cục Thuế TP HCM cũ) vừa công khai danh sách các tổ chức nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Theo đó, tính đến kỳ tháng 7-2025, có 1.162 người nộp thuế nợ tổng cộng gần 1.114 tỉ đồng.

Thông tin này được đăng tải tại địa chỉ https://tphcm.gdt.gov.vn/wps/portal, mục "Thông tin cảnh báo người nộp thuế vi phạm - Công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác".

Trong danh sách nợ thuế, nhóm doanh nghiệp bất động sản là những đơn vị có số nợ lớn (Ảnh minh họa)

Đáng chú ý, trong danh sách nợ thuế có Công ty TNHH Địa ốc Đất Lành nợ hơn 95,3 tỉ đồng. Ngoài ra, Công ty TNHH Xây dựng – Đầu tư và Kinh doanh Địa ốc Tân Vũ Minh nợ hơn 40 tỉ đồng; Công ty CP Điền Quân Group nợ gần 29,4 tỉ đồng; Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam nợ 15 tỉ đồng; Công ty CP Xây dựng Đại Nam nợ hơn 2 tỉ đồng…

Bên cạnh đó, Thuế cơ sở 24 – đơn vị trực thuộc Thuế TP HCM còn công khai danh sách 151 doanh nghiệp nợ thuế tính đến ngày 31-7, với tổng số tiền nợ hơn 123 tỉ đồng.

Lý do các doanh nghiệp này bị công khai là vì đã quá hạn nộp thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước trên 90 ngày, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 100 Luật Quản lý thuế và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ.