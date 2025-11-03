Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Địa ốc Hoàng Quân được chấp thuận triển khai dự án NƠXH 1.000 căn hộ tại Cà Mau

03-11-2025 - 19:44 PM | Doanh nghiệp

Địa ốc Hoàng Quân được Cà Mau chấp thuận chủ trương triển khai thêm dự án NƠXH có 1.000 căn hộ, tổng giá trị 1.215 tỉ đồng.

Công ty CP Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (Địa ốc Hoàng Quân - HQC) thông tin vừa nhận được quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư và giao làm chủ đầu tư dự án Nhà ở xã hội (NƠXH) tại tỉnh Cà Mau.

Dự án có vị trí tại Lô N2-1, N2-2, N2-3, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau, với diện tích khoảng 1,977 ha (19.777,8 m²). Quy mô dự án khoảng 996 căn hộ gồm 6 khối nhà cao 12 tầng và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ.

Địa ốc Hoàng Quân được chấp thuận triển khai dự án NƠXH 1.000 căn hộ tại Cà Mau- Ảnh 1.

Một dự án NỞXH của Địa ốc Hoàng Quân

Sản phẩm cung cấp bao gồm NƠXH, nhà ở thương mại, khu thương mại dịch vụ, nhà trẻ, sinh hoạt cộng đồng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Tổng mức đầu tư dự kiến, 1.215,12 tỉ đồng. Thời gian thực hiện là 36 tháng, chia làm 3 giai đoạn, tính từ quý IV/2025 đến hết quý III/2028.

Giai đoạn 1 đến quý III/2026) sẽ triển khai Block 1 và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (san nền, đường giao thông, cấp thoát nước, cấp điện, chiếu sáng...), khu vực đậu xe, trạm xử lý nước thải. Giai đoạn 2 (quý IV/2026 đến quý III/2027) sẽ triển khai Block 2, Block 3 và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, khu vực đậu xe.

Giai đoạn 3 (quý III/2027 – quý III/2028), sẽ triển khai các Block 4, 5, 6 và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, khu vực đậu xe, công viên. Thời hạn hoạt động dự án 49 năm.


Theo Sơn Nhung

Người lao động

